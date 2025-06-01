Припинення вогню, моніторинг, території: меморандум України, запропонований Росії та США. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Україна підготувала меморандум, який містить, зокрема, положення про припинення вогню, територіальні питання та необхідність прямої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Київ представить його російській стороні під час перемовин у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Журналісти мають у розпорядженні повний текст документа.

Ключові принципи угоди та переговорний процес

Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів.

в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів. Заходи зміцнення довіри – вирішення гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом "всіх на всіх". Звільнення Росією всіх цивільних заручників.

– вирішення гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом "всіх на всіх". Звільнення Росією всіх цивільних заручників. Неповторення агресії : метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.

: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася. Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод.

Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод. Суверенітет: Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Держава може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України.

Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Держава може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України. Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню. Санкції: деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій.

деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій. Реалізація угоди: чітка, збалансована та досяжна дорожня карта для впровадження та забезпечення виконання угод.

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Як зазначається, далі – узгодження режиму перемир'я та порядку денного зустрічі лідерів України й РФ.

після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на повному та безумовному припиненні вогню: його умовах та моніторингу;

заходах зміцнення довіри;

підготовці та узгодженню порядку денного майбутніх переговорів лідерів з ключових питань;

переговори будуть проведені за участі США та Європи.

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Припинення вогню

повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів (з можливістю продовження кожні 30 днів) як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів;

моніторинг припинення вогню, який очолюють США та підтримують треті країни.

Заходи зі зміцнення довіри

після успішного обміну військовополоненими як наслідок переговорів у Стамбулі сторони продовжують процес обміну всіх військовополонених (принцип "всіх на всіх").

угода про безумовне повернення Російською Федерацією всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення всіх цивільних ув'язнених. Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, що перелічені, починаючи з лютого 2014 року.

Зустріч лідерів

Лідери України та Росії зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання, додає видання.

Ключові питання мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами:

постійне та повне припинення бойових дій: умови, моніторинг, санкції за порушення;

гарантії безпеки та неповторення агресії;

територіальні питання;

економіка, компенсація, відновлення України;

санкції за порушення мирної угоди;

порядок укладання остаточної мирної угоди.

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Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.