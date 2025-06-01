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Новини Переговори у Туреччині Меморандум про припинення вогню
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Припинення вогню, моніторинг, території: меморандум України, запропонований Росії та США. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Повний текст мирного меморандуму України

Україна підготувала меморандум, який містить, зокрема, положення про припинення вогню, територіальні питання та необхідність прямої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Київ представить його російській стороні під час перемовин у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Журналісти мають у розпорядженні повний текст документа.

Ключові принципи угоди та переговорний процес

  • Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів.
  • Заходи зміцнення довіри – вирішення гуманітарних питань: безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх полонених за принципом "всіх на всіх". Звільнення Росією всіх цивільних заручників.
  • Неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.
  • Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту для участі в переговорах та надання гарантій для забезпечення виконання угод.
  • Суверенітет: Україна не бере зобовʼязань бути нейтральною. Держава може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС. Членство Києва в НАТО залежить від консенсусу всередині Альянсу. Не може бути встановлено жодних обмежень на чисельність, розміщення та інші параметри українських Сил оборони, а також щодо розміщення військ іноземних дружніх держав на території України.
  • Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.
  • Санкції: деякі обмеження можуть бути зняті з Росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності. Заморожені російські суверенні активи використовуються для відновлення України або залишаються замороженими до виплати репарацій.
  • Реалізація угоди: чітка, збалансована та досяжна дорожня карта для впровадження та забезпечення виконання угод.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив склад делегації, яка поїде на переговори в Стамбул

Як зазначається, далі – узгодження режиму перемир'я та порядку денного зустрічі лідерів України й РФ.

  • після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на повному та безумовному припиненні вогню: його умовах та моніторингу;
  • заходах зміцнення довіри;
  • підготовці та узгодженню порядку денного майбутніх переговорів лідерів з ключових питань;
  • переговори будуть проведені за участі США та Європи.

Читайте також: Російська делегація приїхала в Стамбул на переговори, - росЗМІ

Припинення вогню

  • повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі щонайменше на 30 днів (з можливістю продовження кожні 30 днів) як необхідна передумова та передумова для мирних переговорів;
  • моніторинг припинення вогню, який очолюють США та підтримують треті країни.

Заходи зі зміцнення довіри

  • після успішного обміну військовополоненими як наслідок переговорів у Стамбулі сторони продовжують процес обміну всіх військовополонених (принцип "всіх на всіх").
  • угода про безумовне повернення Російською Федерацією всіх депортованих та переміщених українських дітей, а також звільнення всіх цивільних ув'язнених. Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, що перелічені, починаючи з лютого 2014 року.

Зустріч лідерів

Лідери України та Росії зустрінуться, щоб узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання, додає видання.

Ключові питання мирної угоди, які мають бути узгоджені лідерами:

  • постійне та повне припинення бойових дій: умови, моніторинг, санкції за порушення;
  • гарантії безпеки та неповторення агресії;
  • територіальні питання;
  • економіка, компенсація, відновлення України;
  • санкції за порушення мирної угоди;
  • порядок укладання остаточної мирної угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на переговорах у Стамбулі запропонує 30-денне перемир’я з подальшим обговоренням територій, - Reuters

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Автор: 

Стамбул (219) Меморандум (198) переговори з Росією (1261) припинення вогню (282)


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Топ коментарі
+11
Всё вроде бы и неплохо, но санкции снимать не надо ибо они идут кацапам только на пользу...
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01.06.2025 20:51
+9
Каzапська нечисть має здохнути.
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01.06.2025 20:54
+8
хйло вже не міжнародний терорист №1, а "лідер". І россосія вже пишеться з великої літери.

Метаморфози!
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01.06.2025 20:53
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А які ще територіальні питання, не знаєте?
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01.06.2025 20:51 Відповісти
"[…] територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою".

А Україною? Чому про це ні слова?
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01.06.2025 20:51 Відповісти
А всё написано в Конституции Украины.
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01.06.2025 20:56 Відповісти
Україна і є частина міжнародної спільноти
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01.06.2025 22:20 Відповісти
Всё вроде бы и неплохо, но санкции снимать не надо ибо они идут кацапам только на пользу...
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01.06.2025 20:51 Відповісти
хйло вже не міжнародний терорист №1, а "лідер". І россосія вже пишеться з великої літери.

Метаморфози!
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01.06.2025 20:53 Відповісти
Перикл Присамарський 🇺🇦
@YqFpNEtDwb76rC3
Спросіте ви у тішини
Хотят лі рускіє вой
ни
Она отвєтіт без затєй
Хотят- до гарних піздюлєй
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01.06.2025 20:53 Відповісти
Каzапська нечисть має здохнути.
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01.06.2025 20:54 Відповісти
Ніодного пункту Параша в тих питаннях не підтримає. Бо реально ми козерів немиємо через дегенератів в владі. Подивітся на кохного мера міста і владу на горі. Вони живуть як в останій день...
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01.06.2025 20:55 Відповісти
Чесно кажучи перемирь"я на 30 днів, це якась маячня, кацапи назбирають зброї та ракет, а потім завдадуть нищівного удару
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01.06.2025 20:55 Відповісти
Їм і зараз ніщо не заважає так зробити. Перемир'я повинне бути безстроковим. Але безстрокове перемир'я - це вже заморозка конфлікту.
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01.06.2025 21:14 Відповісти
Відчувається, що писав Дермак. Красти та хапати він вміє добре, а от із логічним мисленням є проблеми. Навіщо знімати санкції, доки не вирішені територіальні питання?! Віддадуть все, в тому числі Луганськ та Севастополь - санкції геть. А зараз, вони комусь заважають?!
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01.06.2025 20:57 Відповісти
""Навіщо знімати санкції, доки не вирішені територіальні питання""
+++
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01.06.2025 21:03 Відповісти
Та козирі появились, як далі трампушка заспіває, "вот в чом вопрос".
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01.06.2025 20:57 Відповісти
Рудий Доні може ще сказати, що ваші козирі то не козирі. Від того дегенерата все можна очікувати.
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01.06.2025 21:20 Відповісти
Шо скажуть кацапи? - в їх бошках повна капітуляція України
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01.06.2025 20:59 Відповісти
Будуть качєлі. Ніхто ні на що не погодиться. До речі, їх сильно стратегічна авіація не хвилює, бо вони воюють м'ясом, а в них його повно. Сьогодні дійсно свято, але є ото але.
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01.06.2025 21:00 Відповісти
Ага, не хвилює. Нашо вони тоді її шинами обкладали?
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01.06.2025 21:36 Відповісти
я подивився їх пабліки сьогодні. в плані атак на Україну піхотою ніяк не хвилює.
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01.06.2025 21:50 Відповісти
Якісь ви дивні пабліки дивилися. Там зю-воєнкори на гімно сходять через цю атаку.
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01.06.2025 22:15 Відповісти
ну ісходять. а от стосовно війни та просування - ні
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01.06.2025 22:53 Відповісти
Це ультиматум. Тобто переговори приречені на провал.
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01.06.2025 21:02 Відповісти
це справедлива пропозиція, а не ультиматум. ультиматумом була б вимога негайно вимітатись з Криму і Донбасу.
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01.06.2025 22:22 Відповісти
Я думаю ви розумієте, що не один з цих пунктів абсолютно не прийнятний для противника, щоб домовитись про припинення війни.
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01.06.2025 22:30 Відповісти
Не особо важно что там написанно. РФ не согласится ни не один из пунктов. Спрашивается и нафига завтра будут встречатся ? Что бы лишний раз доказать что эрефия недогоровоспособная ?
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01.06.2025 21:05 Відповісти
Створити видимість переговорів, висуваючи вимоги на які вони ніколи не погодяться.
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01.06.2025 21:07 Відповісти
щоб запитати
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01.06.2025 21:11 Відповісти
Написано нормально, але більшість з цих пунктів абсолютно неприйнятна для рашки.
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01.06.2025 21:13 Відповісти
Виникає тоді питання - навіщо таке писати?
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01.06.2025 21:20 Відповісти
Це українська позиція. Її треба висловлювати. Чи ви пропонуєте одразу писати безумовну капітуляцію?
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01.06.2025 21:34 Відповісти
Раші навіщо це?
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01.06.2025 21:16 Відповісти
Для розуміння, що від неї вимагається. Якщо незрозуміло - будемо повторювати, поки не дійде.
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01.06.2025 22:26 Відповісти
Ці "переговори" - зі сторони рашистів чистий балаган.
Але балаган - це єдине, на що здатні Зеленський і його квартальні гниди.
Тому Зеленський з ентузіазмом узявся до цього діла - імітація для Зеленського суть життя.
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01.06.2025 21:19 Відповісти
Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
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01.06.2025 21:27 Відповісти
Наче Зе не порушував Конституцію України.... таке напишете.
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01.06.2025 22:33 Відповісти
Тару из под сегодняшних дронов ещё пусть вернут.
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01.06.2025 21:39 Відповісти
там щє є секретний пункт "21. москаляку на гілляку"
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01.06.2025 22:24 Відповісти
Х7йло на таке ніколи не погодиться, хіба що зовсім погано буде все на Засрашці.....
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01.06.2025 22:34 Відповісти
умнеют.

Територіальні питання: територіальні здобутки, здійснені РФ з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою. Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.

Они что тaм огрызко, чaлого или порошенко нa пол стaвки нaняли, чтобы зaмириться с нелюдями. Нaконец-то зеленый обморок не вопит никaких переговоров с х у й лом. Всего-то нaдо было потерять около миллионa человек убитыми и рaнеными и потерять промышленность с электростaнциями, чтобы поумнеть. При этом получить ситуaцию в окопaх 1 к 10 дырявым.

Лучше уж поздно, чем никогдa.
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01.06.2025 22:55 Відповісти
 
 