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Новини Фото Переговори у Туреччині
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Російська делегація приїхала в Стамбул на переговори, - росЗМІ

Російська делегація уже прибула в столицю Туреччини Стамбул, де завтра має розпочатись новий раунд переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський ТАСС.

"Російська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах з Україною", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна на переговорах у Стамбулі запропонує 30-денне перемир’я з подальшим обговоренням територій, - Reuters

Повідомлення про прибуття росіян у Стамбул

Читайте також: Трамп та Рубіо через 2 тижні ухвалять рішення за результатами переговорів України й РФ, - Держдеп

Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Автор: 

росія (65934) Стамбул (219) переговори з Росією (1261)


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Топ коментарі
+13
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01.06.2025 20:44
+4
Цирк на дроті потрібен тількі для однієї людини - Трампа. Ми скажемо, ось РФ не хочуть миру, падли такіє, москалі скажуть те саме. А що скаже маразматік Трамп не знає ніхто. З одного боку, він такий же полоумний рюрік, як і путін, з іншого, він його може швидко и потужно розлюбити, як Маска.
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01.06.2025 20:53
+4
День дальнобойщика
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01.06.2025 21:15
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То нехай назад їдуть, довбооби. Про що з ними спілкуватися?
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01.06.2025 20:44 Відповісти
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01.06.2025 20:44 Відповісти
Це точно... Україна "виклала "козирі"... Знищення третини стратегічної авіації Росії...
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01.06.2025 20:47 Відповісти
Ще треба з флотом розібратися, а тоді вже можна і переговори. Що там у них з ядерної тріади залишиться?
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01.06.2025 21:01 Відповісти
Враховуючи те, що до лютого 2022-го, кацапня на третину посилила ЧФ за рахунок Балтфлоту і СБвморфлоту - ми їх теж непогано "почикрижили"... Тепер досить закрить Балтфлот у Фінській затоці... Це вже хай займається НАТО...
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01.06.2025 21:08 Відповісти
Некоторые любят садо -мазо
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01.06.2025 20:47 Відповісти
Судячи з пики мєдинського - їм сподобалось
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01.06.2025 21:39 Відповісти
Цирк на дроті потрібен тількі для однієї людини - Трампа. Ми скажемо, ось РФ не хочуть миру, падли такіє, москалі скажуть те саме. А що скаже маразматік Трамп не знає ніхто. З одного боку, він такий же полоумний рюрік, як і путін, з іншого, він його може швидко и потужно розлюбити, як Маска.
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01.06.2025 20:53 Відповісти
А Малюк когда в Стамбул подтянется? Или он сейчас занимается операцией по утилизации Моли?
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01.06.2025 20:53 Відповісти
Нікого туди не посилайте! російську авіацію треба добивати, а не по Стамбулах роз'їжджати!
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01.06.2025 20:56 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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01.06.2025 20:58 Відповісти
А, я то думав, якого хрена президент відмінив день захисту дітей, дєлать нехрен? А воно бач, як вийшло. Мабудь буде свято СБУ, чи дроноводів, чи партизанів, що мости підривають. Мабудь знає дату, коли депортованих дітей вертатимуть-от тоді і буде свято.
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01.06.2025 21:04 Відповісти
День дальнобойщика
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01.06.2025 21:15 Відповісти
П'яні?)))
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01.06.2025 21:05 Відповісти
Области весь отель,жопу подтирать полотенцем будут, обрыгают минибар и тд...
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01.06.2025 21:21 Відповісти
Приэхалы маргиналы!
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01.06.2025 21:19 Відповісти
Будут кацапы много *******, вместо четырех аэродромов будет шесть.
ну и дальше по мелочи - кремль, бункер.
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01.06.2025 21:41 Відповісти
Не "швиди"... Сьогодні спинилися на п"ятому - "Вознесенську", в Підмосков"ї... За "лівою" (попереджаю") інформацією, там покришили 27 "бортів"...
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01.06.2025 21:50 Відповісти
Лаптьожна делегація, що з ******?
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01.06.2025 22:23 Відповісти
 
 