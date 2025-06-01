Російська делегація приїхала в Стамбул на переговори, - росЗМІ

Російська делегація уже прибула в столицю Туреччини Стамбул, де завтра має розпочатись новий раунд переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський ТАСС.

"Російська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах з Україною", - йдеться в повідомленні.

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Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.