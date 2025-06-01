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Новости Фото Переговоры в Турции
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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, - росСМИ

Российская делегация уже прибыла в столицу Турции Стамбул, где завтра должен начаться новый раунд переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский ТАСС.

"Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина на переговорах в Стамбуле предложит 30-дневное перемирие с последующим обсуждением территорий, - Reuters

Сообщение о прибытии россиян в Стамбул

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав делегации, которая поедет на переговоры в Стамбул

Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

Автор: 

россия (96095) Стамбул (248) переговоры с Россией (1146)


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Топ комментарии
+9
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01.06.2025 20:44
+3
То нехай назад їдуть, довбооби. Про що з ними спілкуватися?
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01.06.2025 20:44
+3
Цирк на дроті потрібен тількі для однієї людини - Трампа. Ми скажемо, ось РФ не хочуть миру, падли такіє, москалі скажуть те саме. А що скаже маразматік Трамп не знає ніхто. З одного боку, він такий же полоумний рюрік, як і путін, з іншого, він його може швидко и потужно розлюбити, як Маска.
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01.06.2025 20:53
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То нехай назад їдуть, довбооби. Про що з ними спілкуватися?
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01.06.2025 20:44 Ответить
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01.06.2025 20:44 Ответить
Це точно... Україна "виклала "козирі"... Знищення третини стратегічної авіації Росії...
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01.06.2025 20:47 Ответить
Ще треба з флотом розібратися, а тоді вже можна і переговори. Що там у них з ядерної тріади залишиться?
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01.06.2025 21:01 Ответить
Враховуючи те, що до лютого 2022-го, кацапня на третину посилила ЧФ за рахунок Балтфлоту і СБвморфлоту - ми їх теж непогано "почикрижили"... Тепер досить закрить Балтфлот у Фінській затоці... Це вже хай займається НАТО...
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01.06.2025 21:08 Ответить
Некоторые любят садо -мазо
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01.06.2025 20:47 Ответить
Цирк на дроті потрібен тількі для однієї людини - Трампа. Ми скажемо, ось РФ не хочуть миру, падли такіє, москалі скажуть те саме. А що скаже маразматік Трамп не знає ніхто. З одного боку, він такий же полоумний рюрік, як і путін, з іншого, він його може швидко и потужно розлюбити, як Маска.
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01.06.2025 20:53 Ответить
А Малюк когда в Стамбул подтянется? Или он сейчас занимается операцией по утилизации Моли?
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01.06.2025 20:53 Ответить
Нікого туди не посилайте! російську авіацію треба добивати, а не по Стамбулах роз'їжджати!
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01.06.2025 20:56 Ответить
Одне іншому не заважає.
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01.06.2025 20:58 Ответить
А, я то думав, якого хрена президент відмінив день захисту дітей, дєлать нехрен? А воно бач, як вийшло. Мабудь буде свято СБУ, чи дроноводів, чи партизанів, що мости підривають. Мабудь знає дату, коли депортованих дітей вертатимуть-от тоді і буде свято.
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01.06.2025 21:04 Ответить
День дальнобойщика
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01.06.2025 21:15 Ответить
П'яні?)))
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01.06.2025 21:05 Ответить
Области весь отель,жопу подтирать полотенцем будут, обрыгают минибар и тд...
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01.06.2025 21:21 Ответить
Приэхалы маргиналы!
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01.06.2025 21:19 Ответить
 
 