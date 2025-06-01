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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, - росСМИ
Российская делегация уже прибыла в столицу Турции Стамбул, где завтра должен начаться новый раунд переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский ТАСС.
"Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной", - говорится в сообщении.
Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.
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