Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, - росСМИ

Российская делегация уже прибыла в столицу Турции Стамбул, где завтра должен начаться новый раунд переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский ТАСС.

"Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной", - говорится в сообщении.

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Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.