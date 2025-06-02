Українська делегація прибула до Стамбулу. Зустріч із представниками РФ запланована на другу половину дня, - МЗС

Сьогодні, 2 червня 2025 року, українська делегація прибула до Стамбулу на другий раунд перемовин із РФ.

Про це повідомив журналістам речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, зустріч запланована на другу половину дня.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Україна підготувала меморандум, який містить, зокрема, положення про припинення вогню, територіальні питання та необхідність прямої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Київ представить його російській стороні під час перемовин у Стамбулі 2 червня.

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Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.