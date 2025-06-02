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Новини Мирні перемовини
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Українська делегація прибула до Стамбулу. Зустріч із представниками РФ запланована на другу половину дня, - МЗС

переговори,перемовини

Сьогодні, 2 червня 2025 року, українська делегація прибула до Стамбулу на другий раунд перемовин із РФ.

Про це повідомив журналістам речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, зустріч запланована на другу половину дня.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Україна підготувала меморандум, який містить, зокрема, положення про припинення вогню, територіальні питання та необхідність прямої зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна. Київ представить його російській стороні під час перемовин у Стамбулі 2 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог: Трамп може вийти з переговорів щодо України, якщо відчує, що його використовують

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

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Стамбул (219) переговори з Росією (1270) Тихий Георгій (16)


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Треба прийти на зустріч у фотболках із написом "Повторяти треба?"
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02.06.2025 09:16 Відповісти
Що з ***** кацапи?
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02.06.2025 09:18 Відповісти
вони спізняться. бо на автобусах добираються. авіація то тю тю...
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02.06.2025 09:26 Відповісти
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02.06.2025 09:28 Відповісти
Сподіваюсь, "подарунки" не забули для кацапів?
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02.06.2025 09:46 Відповісти
Ніфіга прям гарного не чекаю. Тим більш- від прямої майбутньої зустрічі зе і пу, бо за таких обставин гебнявий на порядок вище і сильніше за нашого найвеличнішого- ну покаже пу зєлєнському компромат(чи натякне) про нюхання доріжок по саунах на приватних концертиках коломойського(я НАПРИКЛАД пишу), чого тоді від тих зустрічів чекати? Крім того, більшість українців впевнена, що зе про вчорашню операцію знищення русолітаків не знав, і від того перед пу почувається винним і слабим(єрмак наваляв, нє?!). Тобто- буде все як було: пу гонить тарганів наступати, ЗСУ в обороні нищать, світ потихеньку(дуже потихеньку!) давить на Трампа, конгресмени хочуть виглядати сильною країною і теж будуть підтискати. ІМХО, звичайно.
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02.06.2025 09:58 Відповісти
 
 