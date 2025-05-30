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Келлог: Трамп може вийти з переговорів щодо України, якщо відчує, що його використовують
Сполучені Штати Америки можуть припинити участь у переговорах щодо врегулювання війни в Україні, якщо президент Дональд Трамп вважатиме, що його використовують.
Про це заявив спеціальний представник голови Білого дому Кіт Келлог в ефірі ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Келлога, якщо Трамп відчує відсутність прогресу у переговорах, він може припинити участь США. "Я думаю, коли ви говорите про відхід, якщо він вважає, що його використовують і що немає надії на прогрес у майбутньому. Він, по суті, каже: "Ми з цим покінчили. Європа, це твоя справа. Тепер твоя черга", - зазначив Келлог.
Топ коментарі
+11 Adam Zhorzhevych #594986
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+8 Михайло Иляш
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+5 Маск13
показати весь коментар30.05.2025 11:50 Посилання
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Бо трампу це подобається
Кого це цікавить взагалі?
Русні непотрібні наразі ці переговори.
А нам накуй не потрібен на цих переговорах сам Трамп як і його старий нікчемний Кот-Кубок (Кіт-Келих) .
Ау діди дементні там у вас зовсім вже пусто? Це ж елементарна логіка.
Невже забув?
Не може бути. Бо Трамп сказав, що в нього найкраща в світі пам'ять. І я повірила.