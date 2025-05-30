УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11319 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 325 42

Келлог: Трамп може вийти з переговорів щодо України, якщо відчує, що його використовують

кіт,келлог

Сполучені Штати Америки можуть припинити участь у переговорах щодо врегулювання війни в Україні, якщо президент Дональд Трамп вважатиме, що його використовують.

Про це заявив спеціальний представник голови Білого дому Кіт Келлог в ефірі ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Келлога, якщо Трамп відчує відсутність прогресу у переговорах, він може припинити участь США. "Я думаю, коли ви говорите про відхід, якщо він вважає, що його використовують і що немає надії на прогрес у майбутньому. Він, по суті, каже: "Ми з цим покінчили. Європа, це твоя справа. Тепер твоя черга", - зазначив Келлог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Чехії Ліпавський - Келлогу: Там, де РФ межує з НАТО, війни не ведуться

Автор: 

перемовини (3002) Трамп Дональд (6054) Келлог Кіт (151)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Надійний партнер, нічого не скажеш.. Ядерку та мінерали віджимати прибігли найперші..
показати весь коментар
30.05.2025 11:52
+8
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХА - та його не просто використовує РФ він там і смокче і відмазує і пудмахує і взагалі відробляє всі 20 баксів на повну
показати весь коментар
30.05.2025 11:49
+5
сцикун ...
показати весь коментар
30.05.2025 11:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХА - та його не просто використовує РФ він там і смокче і відмазує і пудмахує і взагалі відробляє всі 20 баксів на повну
показати весь коментар
30.05.2025 11:49 Відповісти
сцикун ...
показати весь коментар
30.05.2025 11:50 Відповісти
Як шо відчує? Дівно, Трампа ***** не тільки у сраку майже півроку має, а ще і у писок, як і всю його команду, та ще і без вазелину, а цього ані Трамп ані Келлог ані Венс тощо не відчувають.
показати весь коментар
30.05.2025 11:51 Відповісти
Збоченці, сер
показати весь коментар
30.05.2025 12:08 Відповісти
Трампісти - пасивні 3,14дорастісти.
показати весь коментар
30.05.2025 12:22 Відповісти
В Трампа схоже ціла придворна команда "тлумачів", які відслідковують кожний рух хазяїна, з якої ноги встав, що "відчуває", як інтепретувати плутанину його "геніальних задумок", а потім розтлумачують "простому люду".
показати весь коментар
30.05.2025 12:11 Відповісти
Щоб не використовували - потрібно давити на агресора а не кожен день гундіти
показати весь коментар
30.05.2025 11:51 Відповісти
Тампон обгадился. Жалкие попытки сохранить оранжевую харю устранившись от своей неудачи.
показати весь коментар
30.05.2025 11:51 Відповісти
Надійний партнер, нічого не скажеш.. Ядерку та мінерали віджимати прибігли найперші..
показати весь коментар
30.05.2025 11:52 Відповісти
ко-ко-ко ...
показати весь коментар
30.05.2025 11:52 Відповісти
Навпаки! 😁 Путана, яка відчуває, що її використовують, запалюєтьс, азартом і працює з ентузіазмом! Путани впадають у розпач, коли відчувають себе не потрібними.
показати весь коментар
30.05.2025 11:53 Відповісти
кловуни
показати весь коментар
30.05.2025 11:53 Відповісти
Ну і КОМУ він цім зробить краще?!
показати весь коментар
30.05.2025 11:54 Відповісти
Наскільки глибоко путлер йому вставив, що Трамп досі не відчуває ?

Бо трампу це подобається
показати весь коментар
30.05.2025 11:55 Відповісти
.. та ***** і його спільники давно вже і багаторазово, зі збоченнями, використовують нЄдальокого Трумпа (мабуть паспорта забрали ), який і досі хоче подобатися "другу владіміру" і банді його сутенерів..
показати весь коментар
30.05.2025 11:55 Відповісти
Ще не відчув?
показати весь коментар
30.05.2025 11:56 Відповісти
Мабуть ху...ло тільки вводити почав
показати весь коментар
30.05.2025 11:57 Відповісти
***** наказав рудому донні відійти у бік?
показати весь коментар
30.05.2025 11:56 Відповісти
Рудий натякає на те що не доплачувати стали
показати весь коментар
30.05.2025 11:58 Відповісти
Кітті, тебе могли запам'ятати, як бравого порядного вояку, а так запам' ятають, як няньку, що мін, ла підгузники Трампу і розповідала побрехеньки, далекі від реальності, щоб ублажити підопічного. І твій іконостас з медальок ніяк вже цьому не зарадить.
показати весь коментар
30.05.2025 11:58 Відповісти
Сам їх розпочав , його ніхто про це не просив , і сам тепер погрожує з них вийти . Дивний - тіп .
показати весь коментар
30.05.2025 11:59 Відповісти
"Якщо він відчує"??? А досі не відчув? Йому якийсь орган особливий потрібен для цього? І шо це за погрози такі - "він вийде з переговорів"??? Тоді навіщо було скрізь писати та верещати, що він припинить війну за 24 години??? Не можеш, не хочеш, не вмієш - ПНХ.
показати весь коментар
30.05.2025 11:59 Відповісти
І шо бл9дь?
Кого це цікавить взагалі?
Русні непотрібні наразі ці переговори.
А нам накуй не потрібен на цих переговорах сам Трамп як і його старий нікчемний Кот-Кубок (Кіт-Келих) .
показати весь коментар
30.05.2025 11:59 Відповісти
Путина надо только давить по всем направлениям и тогда вызывать на переговоры а Трамп как всегда сделал все наоборот.
показати весь коментар
30.05.2025 12:02 Відповісти
Американські гандони, коли ви забирали ЯЗ зброю, то була ваша справа..., а коли нас вбивають то врегулювання війни це справа Європи...
показати весь коментар
30.05.2025 12:02 Відповісти
Нехай виходить, вже.
показати весь коментар
30.05.2025 12:06 Відповісти
Нефіг було совати свій рудий писок туди, в чому не тямиш. Тількі і може кричати, якби не я.... то....
показати весь коментар
30.05.2025 12:07 Відповісти
Яким місцем він має відчути?
показати весь коментар
30.05.2025 12:08 Відповісти
Тобто ху*лу треба і далі водити трампа за ніс, щоб той відстав і рашка тактично перемогла.
Ау діди дементні там у вас зовсім вже пусто? Це ж елементарна логіка.
показати весь коментар
30.05.2025 12:08 Відповісти
Ахах.... Стадо трепологов)))
показати весь коментар
30.05.2025 12:09 Відповісти
Путінський холуй, язик не болить?
показати весь коментар
30.05.2025 12:14 Відповісти
Та він вже давно використаний гандон !
показати весь коментар
30.05.2025 12:16 Відповісти
Тобто ще не відчув досі? Чи просто соромно зізнатися, що по суті штопаний гандон, бо вже використовують всі кому це вигідно, причому неодноразово
показати весь коментар
30.05.2025 12:21 Відповісти
Не розумію самого посилу - якщо його використовують у перемовинах...та звичайно, що у перемовинах всі використовують всіх, хто приймає участь! Якщо Трамп хоче злитись з перемовин( звичайно на користь улюбленого ху.ла), то повод придумав поганий. Мабуть таки він тупий.
показати весь коментар
30.05.2025 12:21 Відповісти
4 місяці і 11 днів Трамп на посаді президента, в нього проблеми з чустливістю, якщо він за час не відчув щого використовують
показати весь коментар
30.05.2025 12:21 Відповісти
Мордор вас використовує з перших днів,більше того ви підгрували голобу миру(кремлівському психопату) весь час.Так від чого ви відмовляєтися чи виходити?
показати весь коментар
30.05.2025 12:23 Відповісти
А хто тебе просив? Ти само напросилося.
показати весь коментар
30.05.2025 12:30 Відповісти
Його вже декілька місяців трахають, а він "не відчуває"...
показати весь коментар
30.05.2025 12:35 Відповісти
Дивно. Зовсім недавно Трамп, відчуваючі САМЕ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ пуйлом, прямо сказав про це. І навіть аизнав, що як би не він з рашкою трапиоись би страшні речі, ще й двічі це підкреслив.
Невже забув?
Не може бути. Бо Трамп сказав, що в нього найкраща в світі пам'ять. І я повірила.
показати весь коментар
30.05.2025 12:37 Відповісти
Трамп может выйти с переговоров , так он дрыщ и не входил еще так и ходит под забором , выйти , иди....
показати весь коментар
30.05.2025 12:38 Відповісти
рыжее пиз#ючее говно, обещавшее мир за 24 часа, обосралось и сливается
показати весь коментар
30.05.2025 12:38 Відповісти
 
 