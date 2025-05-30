Келлог: Трамп може вийти з переговорів щодо України, якщо відчує, що його використовують

Сполучені Штати Америки можуть припинити участь у переговорах щодо врегулювання війни в Україні, якщо президент Дональд Трамп вважатиме, що його використовують.

Про це заявив спеціальний представник голови Білого дому Кіт Келлог в ефірі ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Келлога, якщо Трамп відчує відсутність прогресу у переговорах, він може припинити участь США. "Я думаю, коли ви говорите про відхід, якщо він вважає, що його використовують і що немає надії на прогрес у майбутньому. Він, по суті, каже: "Ми з цим покінчили. Європа, це твоя справа. Тепер твоя черга", - зазначив Келлог.

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