Глава МЗС Чехії Ліпавський - Келлогу: Там, де РФ межує з НАТО, війни не ведуться

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, який сказав про готовність обговорювати припинення розширення НАТО на схід.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведуться. В інших регіонах - ведуться", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення війни.

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