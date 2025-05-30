Глава МЗС Чехії Ліпавський - Келлогу: Там, де РФ межує з НАТО, війни не ведуться
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, який сказав про готовність обговорювати припинення розширення НАТО на схід.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведуться. В інших регіонах - ведуться", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення війни.
Топ коментарі
+6 Andrew Moon
показати весь коментар30.05.2025 11:05 Посилання
+4 Василь Васько #582549
показати весь коментар30.05.2025 11:06 Посилання
+3 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.05.2025 11:17 Посилання
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Причому це саме Трампло його вигадав в своій голові.
Келлога розводять як лоха , а той як справжній лох і вірить .
Насправді ж ***** начхати на розширення НАТО , він просто валяє дурня . Інакше він не погодився б з приєднанням Фінляндії , а ще раніше - країн Балтії . І зробив би все щоб цього не сталося .
У 2014 р Україна була нейтральною , і ні в яке НАТО не збиралася . Але від агресії ********* сусіда це її не врятувало .
Американці не будьте ідіотами . Не ведіться на кацапський розводняк .!!