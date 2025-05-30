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Глава МЗС Чехії Ліпавський - Келлогу: Там, де РФ межує з НАТО, війни не ведуться

У Чехії відповіли Келлогу на заяви про нерозширення НАТО

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, який сказав про готовність обговорювати припинення розширення НАТО на схід.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведуться. В інших регіонах - ведуться", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення війни.

Читайте: Келлог заявив, що в Стамбулі наступного тижня будуть радники зі США, Німеччини, Британії та Франції

У Чехії відповіли Келлогу на заяви про нерозширення НАТО

Автор: 

НАТО (6513) США (23326) Чехія (1650) Ліпавський Ян (114) Келлог Кіт (151)


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Топ коментарі
+6
Келог лишній раз довів що він феєричний мудак. По суті підтвердив кацапську пред'яву що НАТО спить і бачить як би напасти на росіюшку...
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30.05.2025 11:05
+4
Чехи-єдині притомні люди в Європі
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30.05.2025 11:06
+3
Прямо в ціль! 👏👏👏 Трамп з'їсть червоний свій галстук, прикривши рот такою ж червоною бейсболкою... Насправді Келлогу це відомо і без Ліпавського. Тут треба чесно визнати, що пропонована американцями Україна без НАТО - це не про мир і безпеку - це про бабло і амбіції як мінімум двох престарілих довбограїв.
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30.05.2025 11:17
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Келог лишній раз довів що він феєричний мудак. По суті підтвердив кацапську пред'яву що НАТО спить і бачить як би напасти на росіюшку...
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30.05.2025 11:05 Відповісти
Чехи-єдині притомні люди в Європі
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30.05.2025 11:06 Відповісти
Румуни ще притомніші.
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30.05.2025 11:31 Відповісти
Что такого хло предложило тампону, что США так стелятся перед московией? Струю в лицо это понятно. Но что ещё такого надо было пообещать тупорылому торгашу тампону, чтобы он своими руками так принижался перед никчемным сборищем террористов?
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30.05.2025 11:09 Відповісти
UA propaganda vs ru propaganda...
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30.05.2025 11:19 Відповісти
Трамп такий же притрушений як і ху.ло. Варіантів співпраці безліч - від поділу Світу, до допомоги в майбутніх авантюрах Трампа(він не відмовлявся ні від Канади, а ні від Гренландії). Ще як варіант "подоїти" Європу з допомогою путіна. Нагадаю за першої каденції тільки Німеччині, Трамп виставляв рахунок у 374 млрд. за безпеку. Чому не змовитись з путіним дозволивши окупувати Балтійські країни, а потім прийти рятівником для решти європейців але із чеком.
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30.05.2025 11:38 Відповісти
Просто бізнес.
Причому це саме Трампло його вигадав в своій голові.
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30.05.2025 11:45 Відповісти
Прямо в ціль! 👏👏👏 Трамп з'їсть червоний свій галстук, прикривши рот такою ж червоною бейсболкою... Насправді Келлогу це відомо і без Ліпавського. Тут треба чесно визнати, що пропонована американцями Україна без НАТО - це не про мир і безпеку - це про бабло і амбіції як мінімум двох престарілих довбограїв.
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30.05.2025 11:17 Відповісти
Глава МЗС Чехії правий на всі 100 !!
Келлога розводять як лоха , а той як справжній лох і вірить .
Насправді ж ***** начхати на розширення НАТО , він просто валяє дурня . Інакше він не погодився б з приєднанням Фінляндії , а ще раніше - країн Балтії . І зробив би все щоб цього не сталося .
У 2014 р Україна була нейтральною , і ні в яке НАТО не збиралася . Але від агресії ********* сусіда це її не врятувало .
Американці не будьте ідіотами . Не ведіться на кацапський розводняк .!!
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30.05.2025 11:24 Відповісти
Йому не начхати на розширення НАТО взагалі, а лише на конкретні країни, які воно хоче захопити: Україна, Молдова, Білорусь. Тому воно, це *****, хоче щоби НАТО "забрало сваі манаткі" зі Східної Європи і головне з країн Балтії
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30.05.2025 11:40 Відповісти
Утирки,ви хотя б собі ради дали.
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30.05.2025 11:50 Відповісти
Сцикуни і покидьки! Ната це оборонний блок для країн які спільно хочуть себе захищати. Чому якійсь келог має вирішувати долю країн? За Будапештським меморандумом ви мерзоти нічого не зробили, то хоч би зараз не обсцкались перед пуйлом!!!
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30.05.2025 12:12 Відповісти
 
 