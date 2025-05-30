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Глава МИД Чехии Липавский - Келлогу: Там, где РФ граничит с НАТО, войны не ведутся

В Чехии ответили Келлогу на заявления о нерасширении НАТО

Глава МИД Чехии Ян Липавский ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который сказал о готовности обсуждать прекращение расширения НАТО на восток.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России. Там, где Россия граничит со странами НАТО, война не ведется. В других регионах - ведется", - отметил министр.

Напомним, ранее Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов пообещать российскому диктатору Владимиру Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием завершения войны.

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В Чехии ответили Келлогу на заявления о нерасширении НАТО

Автор: 

НАТО (10052) США (27073) Чехия (1738) Липавский Ян (96) Кит Келлог (148)


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Топ комментарии
+6
Келог лишній раз довів що він феєричний мудак. По суті підтвердив кацапську пред'яву що НАТО спить і бачить як би напасти на росіюшку...
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30.05.2025 11:05
+4
Чехи-єдині притомні люди в Європі
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30.05.2025 11:06
+3
Прямо в ціль! 👏👏👏 Трамп з'їсть червоний свій галстук, прикривши рот такою ж червоною бейсболкою... Насправді Келлогу це відомо і без Ліпавського. Тут треба чесно визнати, що пропонована американцями Україна без НАТО - це не про мир і безпеку - це про бабло і амбіції як мінімум двох престарілих довбограїв.
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30.05.2025 11:17
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Келог лишній раз довів що він феєричний мудак. По суті підтвердив кацапську пред'яву що НАТО спить і бачить як би напасти на росіюшку...
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30.05.2025 11:05 Ответить
Чехи-єдині притомні люди в Європі
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30.05.2025 11:06 Ответить
Румуни ще притомніші.
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30.05.2025 11:31 Ответить
Что такого хло предложило тампону, что США так стелятся перед московией? Струю в лицо это понятно. Но что ещё такого надо было пообещать тупорылому торгашу тампону, чтобы он своими руками так принижался перед никчемным сборищем террористов?
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30.05.2025 11:09 Ответить
UA propaganda vs ru propaganda...
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30.05.2025 11:19 Ответить
Трамп такий же притрушений як і ху.ло. Варіантів співпраці безліч - від поділу Світу, до допомоги в майбутніх авантюрах Трампа(він не відмовлявся ні від Канади, а ні від Гренландії). Ще як варіант "подоїти" Європу з допомогою путіна. Нагадаю за першої каденції тільки Німеччині, Трамп виставляв рахунок у 374 млрд. за безпеку. Чому не змовитись з путіним дозволивши окупувати Балтійські країни, а потім прийти рятівником для решти європейців але із чеком.
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30.05.2025 11:38 Ответить
Просто бізнес.
Причому це саме Трампло його вигадав в своій голові.
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30.05.2025 11:45 Ответить
Прямо в ціль! 👏👏👏 Трамп з'їсть червоний свій галстук, прикривши рот такою ж червоною бейсболкою... Насправді Келлогу це відомо і без Ліпавського. Тут треба чесно визнати, що пропонована американцями Україна без НАТО - це не про мир і безпеку - це про бабло і амбіції як мінімум двох престарілих довбограїв.
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30.05.2025 11:17 Ответить
Глава МЗС Чехії правий на всі 100 !!
Келлога розводять як лоха , а той як справжній лох і вірить .
Насправді ж ***** начхати на розширення НАТО , він просто валяє дурня . Інакше він не погодився б з приєднанням Фінляндії , а ще раніше - країн Балтії . І зробив би все щоб цього не сталося .
У 2014 р Україна була нейтральною , і ні в яке НАТО не збиралася . Але від агресії ********* сусіда це її не врятувало .
Американці не будьте ідіотами . Не ведіться на кацапський розводняк .!!
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30.05.2025 11:24 Ответить
Йому не начхати на розширення НАТО взагалі, а лише на конкретні країни, які воно хоче захопити: Україна, Молдова, Білорусь. Тому воно, це *****, хоче щоби НАТО "забрало сваі манаткі" зі Східної Європи і головне з країн Балтії
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30.05.2025 11:40 Ответить
Утирки,ви хотя б собі ради дали.
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30.05.2025 11:50 Ответить
Сцикуни і покидьки! Ната це оборонний блок для країн які спільно хочуть себе захищати. Чому якійсь келог має вирішувати долю країн? За Будапештським меморандумом ви мерзоти нічого не зробили, то хоч би зараз не обсцкались перед пуйлом!!!
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30.05.2025 12:12 Ответить
 
 