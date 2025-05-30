Глава МИД Чехии Липавский - Келлогу: Там, где РФ граничит с НАТО, войны не ведутся
Глава МИД Чехии Ян Липавский ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который сказал о готовности обсуждать прекращение расширения НАТО на восток.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России. Там, где Россия граничит со странами НАТО, война не ведется. В других регионах - ведется", - отметил министр.
Напомним, ранее Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов пообещать российскому диктатору Владимиру Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием завершения войны.
Топ комментарии
+6 Andrew Moon
показать весь комментарий30.05.2025 11:05 Ссылка
+4 Василь Васько #582549
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+3 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.05.2025 11:17 Ссылка
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Причому це саме Трампло його вигадав в своій голові.
Келлога розводять як лоха , а той як справжній лох і вірить .
Насправді ж ***** начхати на розширення НАТО , він просто валяє дурня . Інакше він не погодився б з приєднанням Фінляндії , а ще раніше - країн Балтії . І зробив би все щоб цього не сталося .
У 2014 р Україна була нейтральною , і ні в яке НАТО не збиралася . Але від агресії ********* сусіда це її не врятувало .
Американці не будьте ідіотами . Не ведіться на кацапський розводняк .!!