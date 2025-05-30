Глава МИД Чехии Липавский - Келлогу: Там, где РФ граничит с НАТО, войны не ведутся

Глава МИД Чехии Ян Липавский ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который сказал о готовности обсуждать прекращение расширения НАТО на восток.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России. Там, где Россия граничит со странами НАТО, война не ведется. В других регионах - ведется", - отметил министр.

Напомним, ранее Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов пообещать российскому диктатору Владимиру Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием завершения войны.

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