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Новости Требования РФ относительно прекращения огня
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США признают обоснованность требований России о нерасширении НАТО и готовы это обсудить, - Келлог

кіт,келлог

Президент США Дональд Трамп готов российскому диктатору пообещать Владимиру Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ABC News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог.

"Я считаю, это вполне обоснованное беспокойство. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", - отметил Келлог.

И подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не находится на повестке дня, и что такую позицию разделяют, по меньшей мере, четыре страны-члена Альянса.

"Мы неоднократно говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", - сказал Келлог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нейтральный статус Украины является одним из ключевых требований России, - Лавров

Напомним, Путин выдвинул условия по прекращению войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.

Автор: 

НАТО (10052) россия (96074) США (27073) Украина (45003) Кит Келлог (148) война в Украине (4549)


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Топ комментарии
+41
США, НАТО отримає і позор, і війну
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30.05.2025 06:40
+41
Не розширення НАТО це був просто повід для вторгнення. ***** насправді має іншу ціль це знищення України і української ідентичності. Тому він відновлює пам'ятники кровожерливому сталіну.
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30.05.2025 06:41
+26
Рудий дебіл-ганьба США.
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30.05.2025 06:46
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Правила форума Совет форумчан
А США визнають обгрунтованість вимог Росії щодо повернення Аляски?
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30.05.2025 06:40 Ответить
США, НАТО отримає і позор, і війну
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30.05.2025 06:40 Ответить
Швидше б уже.
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30.05.2025 06:52 Ответить
так-Трамп а через нього і США вже виглядають жалюгідно,бо авторитет заробляєть роками а втрачається за хвилини і увесь світ наразі це бачить...
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30.05.2025 06:54 Ответить
Війни не буде, сша сцикуни і ніколи не воювали з серйозним ворогом. Коли запахне жареним вони дадуть задню.
Це не папуасів зі списами героїчно бомбити
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30.05.2025 07:35 Ответить
Брехня. США приймали участь, в двох світових війнах. Німці та японці, не серйозний ворог був?
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30.05.2025 08:06 Ответить
Не розширення НАТО це був просто повід для вторгнення. ***** насправді має іншу ціль це знищення України і української ідентичності. Тому він відновлює пам'ятники кровожерливому сталіну.
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30.05.2025 06:41 Ответить
Невеличке уточнення: це ідея, політика і мета всієї росії. Не лише *****, а всієї цеї бридкої недокраїни. Ця кровожерлива ідея в голові кожного кацапа, від їхньої верхівки до останнього бомжа під парканом Мухосранська. Це потрібно пам'ятати і не сподіватись на те, що коли ***** здохне (а воно колись таки здохне) щось зміниться на краще.
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30.05.2025 07:00 Ответить
Ви трохи помиляєтесь. Русня багато уваги приділяє психології.
Виконання її вимоги щодо НАТО, навіть стосовно України, закріпить в свідомості їх ексклюзивне право визначати, вирішувати, диктувати. Це дасть їм відчуття сили, незворотності побєди, а Заходу - відчуття слабкості, невпевненості, невідворотності інших поступок русні в майбутньому.
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30.05.2025 08:09 Ответить
Позорище то какое....
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30.05.2025 06:43 Ответить
Рудий дебіл-ганьба США.
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30.05.2025 06:46 Ответить
НАТО будет расширяться вплоть до Уральских гор- будущей границы цивилизованного мира с Китаем. Все свинособаки западнее этих гор будут уничтожены или переселены на восток.
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30.05.2025 06:47 Ответить
Ну ось вже 2 вимоги ***** задоволені - США визнають Крим кацапським і припиняють розширення НАТО на схід.
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30.05.2025 06:49 Ответить
Це все балачки, жодного рішення з цього приводу немає й скоріш за все не буде.
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30.05.2025 06:52 Ответить
Договорняк знищити Український народ!
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30.05.2025 06:50 Ответить
Цей договорняк був ще з 90х років.
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30.05.2025 06:53 Ответить
Це все маячня,наступна адміністрація та Президент США,можуть вважати зовсім по іншому.
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30.05.2025 06:50 Ответить
Авжеж. Скасувати "розширення" нати до стану на початок 1997 року і в якості компенсації за "прічіньонниє нєудобства" безкоштовно відновити берлінську стіну.
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30.05.2025 06:53 Ответить
Ага,там вже респам прогнозують "криваву баню" на проміжних виборах.🤣
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30.05.2025 07:26 Ответить
Підпишуть договір
ну і по-друге, страждати знову буде Україна.
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30.05.2025 07:28 Ответить
Хто і що підпише?
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30.05.2025 07:53 Ответить
Якшо петушня зажадає виключити з НАТО Фінляндію та Швецію бо то угрожає їм, ви також визнаєте обгрунтованість цих вимог?
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30.05.2025 06:52 Ответить
Та обіцяйте що завгодно, тіко не обіцяйте цемвиконувати, хоча можно і це пообіцяти та немвиконати-це ж велика політіка.
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30.05.2025 06:53 Ответить
Хай обіцяє. Нам теж багато хто та чого обіцяв..
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30.05.2025 06:58 Ответить
Яке мені діло з ким дружать сусіди.Ніхто не вправі вирішувати куди мені йти.Раша входить в ОДКБ,чому НАТО не піднімає питання що це потенційна загроза для Альянсу.Чому країни заходу стали членами блоку,а сходу намагаються ввійти?
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30.05.2025 06:58 Ответить
Келог, да ти готовий обговорити з путiним, як ти свiй власний куй порiжеш на п'ятаки.
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30.05.2025 07:01 Ответить
Ніхто так не провокує ***** на продовження агресії , як нинішні США . З приходом трампа до влади - обстріли українських міст лише посилились .
Казав колись шановний Джон Маккейн - наша ( США ) слабкість провокує росію . То так воно і є .
Оці всі поступки кацапам - в питаннях членства країн східної Європи в НАТО , не що інше як прояв слабкості . А значить - заохочення їх до подальшої агресії проти цих країн . Вони залишаються без гарантій колективної безпеки , то чому ж ***** не спробувати їх захопити .!?
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30.05.2025 07:04 Ответить
Келлог - це "голос" Трампа... Значить, що це думка Трампа... Приблизно те саме говорили Чемберлен і Даладьє, віддаючи на поталу Гітлеру, Судети, у 1938-му... Що сталось потім, людство вже прекрасно на собі відчуло...
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30.05.2025 07:45 Ответить
Жалюгідні трампони. Просто сволота.
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30.05.2025 07:09 Ответить
Абсолютно вірно! Адже так само США мали б визнати обґрунтованість вимог України щодо нерозширення руцкага міра поза міжнародно визнаними кордонами підерашки. Але цього чомусь нема. Тому і щодо фантазій непозширення НАТО має бути така ж позиція - ніт. Бо втрачається справедливість.
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30.05.2025 07:59 Ответить
Старий фашист Келог не каже про Фінляндію та Швецію? Чому РФ на це насрать, о от Україна - ні. Бо сраним ковбоям буде невдобно. Тисячолітньому Рейху потрібна тисячолітня історія, а без України РФ просто улус татар та угрофінів.
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30.05.2025 07:17 Ответить
Тому що (мовою оригіналу):
"Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли Черного моря Россия существовать не может: она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с Вами."
( Лев Давидович Троцкий)
(вінже Лейба Давидович Бронштейн)
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30.05.2025 08:25 Ответить
Часи змінилися, вони прекрасно відчувають без усього цього, залишати найбільшим імпортером пшениці.
вугілля їм взагалі дівати нікуди.
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30.05.2025 08:31 Ответить
То було більш 100 років тому, ресурси залишаются, нехай не всі, но промисловий та науковий потенціал нікуди не дівся, ну промисловий потрощили багацько но все ж.
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30.05.2025 08:38 Ответить
Ой забув Соледар згадати, тільки згадав.
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30.05.2025 08:33 Ответить
Соледар, Бринцалівський рудник, скорійш за все затопли, як це зробили в 1941 році. ,
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30.05.2025 08:39 Ответить
Я не знаю якщо чесно, просто згадав.
по кожному пункту вони не потребують України

може Що то можливо дешевше у вас виробляти, але їм не так вже й треба.
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30.05.2025 08:42 Ответить
Господи, вгомони навічно старого гольфіста. Закопай його в лунку!
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30.05.2025 07:20 Ответить
І ким ви після цього будете. Пфу позорище
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30.05.2025 07:21 Ответить
Українська нація вирішує це а не тимчасові підараси!
А українська нація не зможе самотужки вистояти проти безрідних орд московитів , отже тільки вступ до колективної безпеки суверенних націй є стратегічно важливим для українців.
ТОБТО НАТО!
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30.05.2025 07:21 Ответить
Цікаво, а чому ната та сша не чули вимоги срашки про нерозширення, коли приймали в нату Польщу та інших?
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30.05.2025 07:22 Ответить
Найдите хоть одну причину почему Европе может быть не выгодно чтоб Украина и рф взаимно уничтожили друг друга в ходе многолетней войны ну или по крайней мере воевали подольше на капельных поставках оружия от Европы ? https://gazeta.ua/articles/politics/_evropa-svidomo-zatyaguye-vijnu-bo-boyitsya-rosiyi-diplomat/1219415
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30.05.2025 07:26 Ответить
Та це вже зрозуміло, але не йти ж в обійми до кацапів і воювати з Заходом.
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30.05.2025 08:01 Ответить
Я бы на месте бубочки поставил вопрос ребром - или вы даете оружия действительно остановить орков и заморозить войну, или мы думаем о вступление в условный одкб потому что разрушать до основания своя страну десятилетиями я не хочу. И не обязательно никуда вступать и идти на уступки но это по крайней мере расшевелит эти зажратые евро рожи чтото реально делать, а не давать раз в месяц чуть чуть чтоб орки фронт не проломили. Чалый ведь пправ Украина и так уже много заплатила но она не может спасать евро сраки вечно
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30.05.2025 08:07 Ответить
вступити в одкб - це воювати Україною, на Європу йти відразу ж, мобілізація справжня, так, як у 39 - зайшли, всіх чоловіків загребли. Всі знають, що у 39 рускі зайшли, але ніхто не договорює: всіх чоловіків погнали за сталіна воювати
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30.05.2025 08:46 Ответить
Трамп хоче торгувати Україною?
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30.05.2025 07:26 Ответить
Фінляндія і Швеція проскочили між краплинами дощу !?
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30.05.2025 07:27 Ответить
16.05.2022
Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО не створить безпосередньої загрози для безпеки Росії, оскільки у неї немає проблем з цими країнами. Таку заяву зробив російський лідер Володимир Путін на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що проходить 16 травня в Москві.
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30.05.2025 07:45 Ответить
Правильно, бо там кацапів ніхто не чекає. А у на ждунів повно, і послухайте, якою мовою молодь спілкується.
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30.05.2025 07:57 Ответить
Я теж так кажу. Напали не на них, а на нас, бо від кравчука до зе с.аку підставляли 30 років. За Пороха не буду окремо казати, бо при ньоиу теж були нюанси.
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30.05.2025 08:03 Ответить
Про не расширение НАТО можно говорить когда выполняются гарантии безопасности в частности Будапештский меморандум, какие гарантии у Украины с таким **..тым соседом??? Ядерку возвращайтесь...
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30.05.2025 07:29 Ответить
Отлично. Теперь сша осталось стать "раком" и раздвинуть ягодицы.
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30.05.2025 07:32 Ответить
Вже
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30.05.2025 08:34 Ответить
А Фінляндію вони не згадують?
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30.05.2025 07:36 Ответить
Україну у найближчі часи і так ніхто не збирався запрошувати до НАТО. Це перше, чим можна безболісно пожертвувати ЗАРАЗ! А завтра буде видно...
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30.05.2025 07:37 Ответить
дивно чути, що, колись поважний, світовий поліцейський (коли за Трумпа став знову великим ) готовий обговорювати хотєлкі відомого кремлівського терориста, злодюжки, гвалтівника, вбивці, що ВЖЕ скоїв серію злочинів, який не збирається зупинятися і який віроломно порушив усі попередні угоди-домовленості.. шо стало з цим Світом?
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30.05.2025 07:44 Ответить
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму першому великому інтерв'ю після російського вторгнення в Україну спробувала захистити свою політику у відносинах із Володимиром Путіним та блокування Німеччиною руху України до НАТО в 2000-х роках.

Байден хотів запросити Україну до НАТО, але передумав

я бачу у всіх багато питань, але чомусь до келлога?
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30.05.2025 07:44 Ответить
Увесь вільний та демократичний світ готує для України (у якості зацного свого здобутку) велику ******.
Ставимося з розумінням, панове суки.
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30.05.2025 07:49 Ответить
Ненавчаємі.
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30.05.2025 07:51 Ответить
Тобто, нато не оборонний, а наступальний союз? Ну, це докорінно змінює ситуацію. Але - це не зупинить #уйла.
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30.05.2025 07:52 Ответить
"Проукраїнський" келог- зламався, несіть наступного...
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30.05.2025 07:54 Ответить
Там усі такі зламані...
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30.05.2025 07:59 Ответить
Українська нація самостійно може вирішувати, вступати їй у НАТО чи не вступати. Члени НАТО також можуть самостійно вирішувати когось приймати до свого союзу, а когось не приймати. Тут буде одне з двох, чи співпадуть бажання всіх членів НАТО щодо прийняття України до НАТО чи не співпадуть. Вигідно їм це чи не вигідно.
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30.05.2025 08:01 Ответить
Скоро Аляску віддадуть, тідьки щоб корєш Путя не сердився. Зробити Америку лайном за 4 місяці. Це рекорд світу.
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30.05.2025 08:02 Ответить
Simply put, NATO is an option for the US to interfere militarily in Europe if the US so chooses. Europe's role in the alliance is basically to provide logistics and stay out of the way. But with communism gone, chances of the US wanting to interfere militarily against a strong enemy are infinitesimal.
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30.05.2025 08:07 Ответить
може, ще спецорганізацію
для росії створити, щоб
країни біля неї туди повідправляти, щоб
гівняний ліліпут міг спокійно спати?
ІДІОТИ.
Якщо ніхто не хоче з росією нічого мати,
то це їхня вина, а не НАТО.
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30.05.2025 08:08 Ответить
Тоді треба було визнавати в 2008 році, а не розказувати усім - "....та ми зараз як введемо санкції, .....та ми тільки чхнемо, ...... та ми тільки бровами поведемо, і ця Росія..... розвалиться".
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30.05.2025 08:09 Ответить
І чим це вступ Молдови до НАТО так загрожує Росії?
Росія поділила народи на ті, що можуть вступити до НАТО і ті, яким Росія не дозволяє це зробити. Вони що, власність Росії? Чи вони, з точки зору росіян, унтерменши і не здатні самі вирішувати свою долю? І вони ще когось називають нацистами... В дзеркало на себе подивіться!
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30.05.2025 08:10 Ответить
Кароче.Піндоси віддають Україну,Молдову та Грузію кацапам.
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30.05.2025 08:19 Ответить
Тобто, американці готові піддатися шантажу терористів і вбивць? А якщо ті запросять, щоб всі стрибнули з 16 поверху, то америкоси теж будуть це обговорювати? Кожна країна САМА визначає що їй робити! Без мокшан!
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30.05.2025 08:20 Ответить
Такою нікчемною піндосія ще ніколи не була.
Ера піндосів та демократії скінчилася.
Настає ера Китая та диктаторів.
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30.05.2025 08:23 Ответить
из мирового гегемона, сша превратились в к0нченого терпилу - Афган, Бл. Восток, Украина, нато... Тайваню приготовится...
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30.05.2025 08:29 Ответить
Я якось вважав що хоч це трохи розумніше.... Помилився.
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30.05.2025 08:33 Ответить
Це він натякає, що готовий погодитися з капітуляцією і знищенням України??
Соромно мені за вас, панове. Навіть євреї і різні африканські племена створили свої держави.
А держава Україна знищена в 2019р. Може правильно путлер сказав: Україна не держава, це територія. Починаю розуміти тих ухилянтів, готові тонути в Тисі, не вірять вони в Україну. Не буде тут стабільного нормального життя. Перспектива це США, Канада,Австралія, на крайняк Польша. А хто залишиться тут, буде в злиднях батрачити на мордву, чукчей і нанайців. Треба збиратися й покидати цю територію, такий собі "ісход" як євреї з Єгипту колись. Але поводиря в українців немає, всіх можливих путлірівці знищили.
Пардон за депресію!
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30.05.2025 08:34 Ответить
Alois Alzheimer (1864-1915) was a German psychiatrist and neuropathologist. He is most famous for first describing and characterizing the disease that bears his name, https://www.google.com/search?sca_esv=46122dd64fe7bbe7&rlz=1C1GCEU_en&cs=0&sxsrf=AE3TifMbn4l3bWfMMQp-cODqtHzZcBZBXQ%3A1748583192908&q=Alzheimer%27s+disease&sa=X&ved=2ahUKEwjGtqaAvMqNAxXqSPEDHTERLLYQxccNegQIAxAB&mstk=AUtExfAbEPvb-MOJfX3Yk-eTCK9XmliaPmoTI4p8bLwLxqOlSwpc2cQ6LlgEOf_FdlnzhH-dVg-9YmHXy8oKJzRpAZw9Ixk4HNd7HGUWihmwzURYk1Ca7XBZiDMzYJOfpgS_7oIystZqA8exlNPfz8wRO4XVtPJHnquk2UsOk4PKIsKwpa4xo6j8w4iZ902b0S3dw8s9PI_VLuFjEKEkx4JirwjZfCbf6YyJFQiCEcbEcy2RUsVnbdm9TmNOzDujM1T58LzMdkVQhAHfrbK6lRii1q31&csui=3 Alzheimer's disease. His work, particularly on the brain of his patient https://www.google.com/search?sca_esv=46122dd64fe7bbe7&rlz=1C1GCEU_en&cs=0&sxsrf=AE3TifMbn4l3bWfMMQp-cODqtHzZcBZBXQ%3A1748583192908&q=Auguste+Deter&sa=X&ved=2ahUKEwjGtqaAvMqNAxXqSPEDHTERLLYQxccNegQICBAB&mstk=AUtExfAbEPvb-MOJfX3Yk-eTCK9XmliaPmoTI4p8bLwLxqOlSwpc2cQ6LlgEOf_FdlnzhH-dVg-9YmHXy8oKJzRpAZw9Ixk4HNd7HGUWihmwzURYk1Ca7XBZiDMzYJOfpgS_7oIystZqA8exlNPfz8wRO4XVtPJHnquk2UsOk4PKIsKwpa4xo6j8w4iZ902b0S3dw8s9PI_VLuFjEKEkx4JirwjZfCbf6YyJFQiCEcbEcy2RUsVnbdm9TmNOzDujM1T58LzMdkVQhAHfrbK6lRii1q31&csui=3 Auguste Deter, revolutionized the understanding of dementia and led to the recognition of the disease as a distinct neurodegenerative disorder.
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30.05.2025 08:35 Ответить
Here goes Kellogg's reputation. I cannot believe my eyes.
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30.05.2025 08:42 Ответить
Представляю як ***** рже над цими дебілами. Замість того щоб ввести хоча б нові санкції за зрив переговорів і відмову від 30-ти денного перемир'я ці дебіли навпаки виконують всі забаганки ***** тільки ради того щоб воно погодилось на переговори на яких воно нові вимоги висуне.
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30.05.2025 08:46 Ответить
Ніби не зрозуміло, що захоплені країни це людський ресурс для дальшої війни
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30.05.2025 08:50 Ответить
Це все одно що пообіцяти злочинцю не зачиняти двері ради того щоб злочинець пообіцяв вас не пограбувати. Це даже на голову не налозить як можна бути таким тупим і не здогадатись що ***** висуває ці вимоги тому що його ціль захопити ці країни
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30.05.2025 08:51 Ответить
Мурликанці підараси знатні.
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30.05.2025 08:53 Ответить
Аляску Їм віддайте, мудакі кончені..., зробіть гарний подарунок кращому другу вашого недоумка президента...
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30.05.2025 09:01 Ответить
 
 