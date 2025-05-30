США признают обоснованность требований России о нерасширении НАТО и готовы это обсудить, - Келлог
Президент США Дональд Трамп готов российскому диктатору пообещать Владимиру Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием завершения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ABC News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог.
"Я считаю, это вполне обоснованное беспокойство. Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", - отметил Келлог.
И подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не находится на повестке дня, и что такую позицию разделяют, по меньшей мере, четыре страны-члена Альянса.
"Мы неоднократно говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", - сказал Келлог.
Напомним, Путин выдвинул условия по прекращению войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.
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Це не папуасів зі списами героїчно бомбити
Виконання її вимоги щодо НАТО, навіть стосовно України, закріпить в свідомості їх ексклюзивне право визначати, вирішувати, диктувати. Це дасть їм відчуття сили, незворотності побєди, а Заходу - відчуття слабкості, невпевненості, невідворотності інших поступок русні в майбутньому.
ну і по-друге, страждати знову буде Україна.
Казав колись шановний Джон Маккейн - наша ( США ) слабкість провокує росію . То так воно і є .
Оці всі поступки кацапам - в питаннях членства країн східної Європи в НАТО , не що інше як прояв слабкості . А значить - заохочення їх до подальшої агресії проти цих країн . Вони залишаються без гарантій колективної безпеки , то чому ж ***** не спробувати їх захопити .!?
"Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли Черного моря Россия существовать не может: она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с Вами."
( Лев Давидович Троцкий)
(вінже Лейба Давидович Бронштейн)
вугілля їм взагалі дівати нікуди.
по кожному пункту вони не потребують України
може Що то можливо дешевше у вас виробляти, але їм не так вже й треба.
А українська нація не зможе самотужки вистояти проти безрідних орд московитів , отже тільки вступ до колективної безпеки суверенних націй є стратегічно важливим для українців.
ТОБТО НАТО!
Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО не створить безпосередньої загрози для безпеки Росії, оскільки у неї немає проблем з цими країнами. Таку заяву зробив російський лідер Володимир Путін на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що проходить 16 травня в Москві.
Байден хотів запросити Україну до НАТО, але передумав
я бачу у всіх багато питань, але чомусь до келлога?
Ставимося з розумінням, панове суки.
для росії створити, щоб
країни біля неї туди повідправляти, щоб
гівняний ліліпут міг спокійно спати?
ІДІОТИ.
Якщо ніхто не хоче з росією нічого мати,
то це їхня вина, а не НАТО.
Росія поділила народи на ті, що можуть вступити до НАТО і ті, яким Росія не дозволяє це зробити. Вони що, власність Росії? Чи вони, з точки зору росіян, унтерменши і не здатні самі вирішувати свою долю? І вони ще когось називають нацистами... В дзеркало на себе подивіться!
Ера піндосів та демократії скінчилася.
Настає ера Китая та диктаторів.
Соромно мені за вас, панове. Навіть євреї і різні африканські племена створили свої держави.
А держава Україна знищена в 2019р. Може правильно путлер сказав: Україна не держава, це територія. Починаю розуміти тих ухилянтів, готові тонути в Тисі, не вірять вони в Україну. Не буде тут стабільного нормального життя. Перспектива це США, Канада,Австралія, на крайняк Польша. А хто залишиться тут, буде в злиднях батрачити на мордву, чукчей і нанайців. Треба збиратися й покидати цю територію, такий собі "ісход" як євреї з Єгипту колись. Але поводиря в українців немає, всіх можливих путлірівці знищили.
Пардон за депресію!