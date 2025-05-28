Нейтралитет Украины и снятие санкций: Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин выдвинул условия относительно прекращения войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на российские источники, знакомые с ходом переговоров.
Чего хочет Путин
Диктатор хочет получить письменное обещание от ведущих западных государств не расширять НАТО на восток, а также официально исключить будущее членство Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.
Также Путин хочет, чтобы Украина оставалась нейтральной, а с России частично сняли западные санкции.
Кремлевский диктатор хочет решить вопрос с замороженными российскими активами.
Еще Путин хочет гарантирования защиты русскоязычного населения в Украине.
По словам собеседника издания, если Путин поймет, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях, он будет пытаться показать украинцам и европейцам военными победами, что "мир завтра будет еще больнее".
Путин усилил свою позицию и хочет получить полностью четыре региона на востоке Украины, которые Россия считает своими, пишет издание.
Кремль считает, что РФ может воевать годами, даже несмотря на санкции и экономическое давление Запада.
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Ну, а пан Олефант вообще превзошёл абсолютно все вершины изощрённой дипломатической язвительности. Респект.
Всегда поражаюсь тому, насколько много в Украине людей с исключительно острым умом и не менее острым словом.
Такую остроумную, весёлую и насмешливую страну победить невозможно. тем более угрюмым тупым оркам с их нулевым чувством юмора. У них все до одного юмористы только из числа евреев.
дикая орковско-фашистская сволота, варварски поправшая все письменные договора, теперь требует письменных гарантий соблюдения договоров.
Иначе, все это - условия капитуляции Украины.
Реєстрація: 28.05.2025
А также Донбасу
Просто прийшов час зробить українську мову державною
А паралельно навчайтесь любої мови як вирішить громада
Підручники не проблема електронні книги
Не потрібно кричать ЕС НАТО а просто будувать
сильну самозабезпечення країну
З якої не тікало би населення а мріяло би жить
,,як всі мріють про ємірати ,,
он ограбил кого-то, захапал чужой дом, убил родственников, а потом предлагает начать совместный бизнес. Мол, жизнь продолжается, кто старое помянёт, тому глаз вон.