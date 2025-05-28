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Новости Требования Путина относительно войны в Украине Требования РФ относительно прекращения огня
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Нейтралитет Украины и снятие санкций: Путин выдвинул условия для прекращения войны, - Reuters

Условия Путина для прекращения войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул условия относительно прекращения войны в Украине. Они включают, в частности, требование, чтобы западные лидеры письменно обязались прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на российские источники, знакомые с ходом переговоров.

Чего хочет Путин

Диктатор хочет получить письменное обещание от ведущих западных государств не расширять НАТО на восток, а также официально исключить будущее членство Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Также Путин хочет, чтобы Украина оставалась нейтральной, а с России частично сняли западные санкции.

Кремлевский диктатор хочет решить вопрос с замороженными российскими активами.

Еще Путин хочет гарантирования защиты русскоязычного населения в Украине.

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По словам собеседника издания, если Путин поймет, что не может достичь мирного соглашения на собственных условиях, он будет пытаться показать украинцам и европейцам военными победами, что "мир завтра будет еще больнее".

Путин усилил свою позицию и хочет получить полностью четыре региона на востоке Украины, которые Россия считает своими, пишет издание.

Кремль считает, что РФ может воевать годами, даже несмотря на санкции и экономическое давление Запада.

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Автор: 

путин владимир (31510) россия (96038) прекращения огня (271)


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Топ комментарии
+75
В 2014 Україна була нейтральна позаблокова країна. Санкцій на кацапах не було. І вони почали війну.
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28.05.2025 12:45
+45
Яке ж воно кончене...
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28.05.2025 12:42
+43
не треба було нападати на Україну,
тепер в тому слабкому наті і Швеція, і Фінляндія..

до року 2014 Україна була нейтральною державою,
без зброї, армії..
та ще мала флот рф в Криму..
ніхто в НАТО і не думав вступати..
з тим чорноморським московським флотом..
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28.05.2025 12:51
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Пахнет обосранными портками 🤣🤣🤣🤣🤣
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28.05.2025 15:58 Ответить
Західні країни повинні надати письмові гарантії з такою ж вагомістю, як і російський підпис у Будапештському меморандумі.
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28.05.2025 16:05 Ответить
Я б навіть сказав: на звороті Будапештського меморандуму.
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28.05.2025 17:04 Ответить
👏
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28.05.2025 17:23 Ответить
ув. Алессандро Моретти, Вы просто прирожденный дипломат с превосходным чувством сарказма: французские мэтры дипломатии, наполеоновские послы Батист и Коленкур просто переворачиваются от зависти.
Ну, а пан Олефант вообще превзошёл абсолютно все вершины изощрённой дипломатической язвительности. Респект.

Всегда поражаюсь тому, насколько много в Украине людей с исключительно острым умом и не менее острым словом.

Такую остроумную, весёлую и насмешливую страну победить невозможно. тем более угрюмым тупым оркам с их нулевым чувством юмора. У них все до одного юмористы только из числа евреев.
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28.05.2025 18:20 Ответить
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28.05.2025 18:40 Ответить
Нігуя. Іде воно в ж
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28.05.2025 16:46 Ответить
брешеш тварино болотна
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28.05.2025 16:49 Ответить
таня-маня із ескорта піздєть нє будєт(будєт)
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28.05.2025 18:13 Ответить
Угу, разом з виходом із міжнародних договорів про нерозповсюдження ядерної та хімічної зброї (остання в поєднанні з далекобійними дронами буде, мабуть, не менш ефективна за 'ядерку', до того ж на кілька порядків дешевша, а значить і масовіша)
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28.05.2025 18:57 Ответить
*****, яке порушило всі письмові домовленості хоче письмових домовленостей🤣 *****
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28.05.2025 16:12 Ответить
ув. М. Пикаленко блистательно сформулировал антипутинский парадокс:

дикая орковско-фашистская сволота, варварски поправшая все письменные договора, теперь требует письменных гарантий соблюдения договоров.
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28.05.2025 18:23 Ответить
А где обещание пуйла вывести свои войска из всей Украины?
Иначе, все это - условия капитуляции Украины.
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28.05.2025 16:46 Ответить
Це коли він захоче напасти на НАТО,то що б Україна не втручалась? Як така " многоходовочка"?
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28.05.2025 16:48 Ответить
война закончится тогда когда ермак и квартал с клоуном к портнову уйдут......вспомните мои слова
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28.05.2025 16:54 Ответить
Кацабот
Реєстрація: 28.05.2025
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28.05.2025 18:10 Ответить
Одна умова для припинення війни - щоб всі кацапи покинули кордони нашої країни і ніколи до нас більше не лізли.
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28.05.2025 16:57 Ответить
та ти шо! творожного, золкіна, буданова, юсова виженеш? чи вони не кацапи, а з хитрого племені?
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28.05.2025 17:03 Ответить
Золкіна, Буданова і всіх, хто за Україну, не виганяти.
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28.05.2025 17:20 Ответить
а хто буде вирішувати хто за Україну а хто ні?
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28.05.2025 19:30 Ответить
Хто мав щось проти Харкова російськомовного
А также Донбасу
Просто прийшов час зробить українську мову державною
А паралельно навчайтесь любої мови як вирішить громада
Підручники не проблема електронні книги
Не потрібно кричать ЕС НАТО а просто будувать
сильну самозабезпечення країну
З якої не тікало би населення а мріяло би жить
,,як всі мріють про ємірати ,,
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28.05.2025 17:11 Ответить
****** плєшивий тобі від осла.
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28.05.2025 17:12 Ответить
Чого від путлера чекали? Загроза від наших горе-дипломатів, які не вміють працювати фахово. В цей же час без діла висококваліфіковані дипломати з досвідом роботи з політиками США та ЄС.
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28.05.2025 17:38 Ответить
в 2014 році в Криму сбу, мвд, флот теж був за Україну. Але потім 90% цих структур стали зрадниками. історія зради 72 центру інформаційно-психологічних операцій УкрФлоту в Криму є наочною ілюстрацією. так не поспішайте з висновками.
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28.05.2025 17:44 Ответить
Тобто можна отак запросто безкарно вбити і скалічити сотні тисяч людей, окупувати територію сусідньої держави з населенням, захопити ресурси, включно з атомною електростанцією, і далі дружити.
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28.05.2025 17:55 Ответить
У бандита-отморозка именно такой уродский менталитет :

он ограбил кого-то, захапал чужой дом, убил родственников, а потом предлагает начать совместный бизнес. Мол, жизнь продолжается, кто старое помянёт, тому глаз вон.
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28.05.2025 18:28 Ответить
*********** иди *****!
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28.05.2025 18:09 Ответить
а шр там рыжее ссыкло уже верещит срочно соглашаться?
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28.05.2025 18:27 Ответить
Це ***** живе в паралельному світі 🤦
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28.05.2025 18:47 Ответить
...так тобі ж санкії до жопи, ти так розповідаєш своїм бандерлогам!!!
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28.05.2025 18:53 Ответить
Не вірю, що не може бути управи на сцаних індусів, які фінансують цю війну.
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28.05.2025 19:09 Ответить
рф розпочала агресію проти нейтральної України без планіва на вступ у НАТО . Але пояснень не потрібно. В конституцію зробили зміни вже набагато пізніше, але у москві вважають що ніхто це не пам'ятає.
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28.05.2025 19:30 Ответить
чтоб ты сдох кровавый маньяк!
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28.05.2025 19:40 Ответить
пропоную вписати всі наші письмові "зобов'язання" прямо в Будапештський меморандум
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28.05.2025 21:14 Ответить
И щоби ср.ли на рузе тількі рузге..сцяли теж..
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28.05.2025 21:31 Ответить
а лизання дупи трампом що не сподобалося, так то він готовий продовжувати
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28.05.2025 21:52 Ответить
Ze чм#рь нічого не відповів і злиняв в Німеччину,а коли воно тікає може бути масова атака кацапів.
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28.05.2025 21:59 Ответить
навіть якщо погодитись, путін не зупиниться. путін втратив все, міфи про наддержаву зруйновано, тепер це ресурсна колонія Китаю, без права на геополітику. Та й кооператив "Озеро" не зрозуміє, якого хєра Окурок почав цей безлад
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28.05.2025 22:24 Ответить
Пусть плешивый за смычок контрабаса (у ролдугина) наяривает а не условия Украине ставит...3,14....ор.
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28.05.2025 22:45 Ответить
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