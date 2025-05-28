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Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Вимоги РФ щодо припинення війни
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Нейтралітет України та зняття санкцій: Путін висунув умови для припинення війни, - Reuters

Умови Путіна для припинення війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін висунув умови щодо припинення війни в Україні. Вони включають, зокрема, вимогу, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на  російські джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Чого хоче Путін

Диктатор хоче отримати письмову обіцянку від провідних західних держав не розширювати НАТО на схід, а також офіційно виключити майбутнє членство України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

Також Путін хоче, щоб Україна залишалася нейтральною, а з Росії частково зняли західні санкції. 

Кремлівський диктатор хоче розв'язати питання із замороженими російськими активами.

Ще Путін хоче гарантування захисту російськомовного населення в Україні.

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За словами співрозмовника видання, якщо Путін зрозуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах, він намагатиметься показати українцям та європейцям військовими перемогами, що "мир завтра буде ще болючішим".

Путін посилив свою позицію та хоче отримати повністю чотири регіони на сході України, які Росія вважає своїми, пише видання.

Кремль вважає, що РФ може воювати роками, навіть попри санкції та економічний тиск Заходу. 

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Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) припинення вогню (271)


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Топ коментарі
+72
В 2014 Україна була нейтральна позаблокова країна. Санкцій на кацапах не було. І вони почали війну.
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28.05.2025 12:45
+43
Яке ж воно кончене...
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28.05.2025 12:42
+41
не треба було нападати на Україну,
тепер в тому слабкому наті і Швеція, і Фінляндія..

до року 2014 Україна була нейтральною державою,
без зброї, армії..
та ще мала флот рф в Криму..
ніхто в НАТО і не думав вступати..
з тим чорноморським московським флотом..
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28.05.2025 12:51
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Пахнет обосранными портками 🤣🤣🤣🤣🤣
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28.05.2025 15:58 Відповісти
Західні країни повинні надати письмові гарантії з такою ж вагомістю, як і російський підпис у Будапештському меморандумі.
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28.05.2025 16:05 Відповісти
Я б навіть сказав: на звороті Будапештського меморандуму.
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28.05.2025 17:04 Відповісти
👏
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28.05.2025 17:23 Відповісти
ув. Алессандро Моретти, Вы просто прирожденный дипломат с превосходным чувством сарказма: французские мэтры дипломатии, наполеоновские послы Батист и Коленкур просто переворачиваются от зависти.
Ну, а пан Олефант вообще превзошёл абсолютно все вершины изощрённой дипломатической язвительности. Респект.

Всегда поражаюсь тому, насколько много в Украине людей с исключительно острым умом и не менее острым словом.

Такую остроумную, весёлую и насмешливую страну победить невозможно. тем более угрюмым тупым оркам с их нулевым чувством юмора. У них все до одного юмористы только из числа евреев.
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28.05.2025 18:20 Відповісти
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28.05.2025 18:40 Відповісти
Нігуя. Іде воно в ж
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28.05.2025 16:46 Відповісти
брешеш тварино болотна
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28.05.2025 16:49 Відповісти
таня-маня із ескорта піздєть нє будєт(будєт)
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28.05.2025 18:13 Відповісти
Угу, разом з виходом із міжнародних договорів про нерозповсюдження ядерної та хімічної зброї (остання в поєднанні з далекобійними дронами буде, мабуть, не менш ефективна за 'ядерку', до того ж на кілька порядків дешевша, а значить і масовіша)
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28.05.2025 18:57 Відповісти
*****, яке порушило всі письмові домовленості хоче письмових домовленостей🤣 *****
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28.05.2025 16:12 Відповісти
ув. М. Пикаленко блистательно сформулировал антипутинский парадокс:

дикая орковско-фашистская сволота, варварски поправшая все письменные договора, теперь требует письменных гарантий соблюдения договоров.
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28.05.2025 18:23 Відповісти
А где обещание пуйла вывести свои войска из всей Украины?
Иначе, все это - условия капитуляции Украины.
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28.05.2025 16:46 Відповісти
Це коли він захоче напасти на НАТО,то що б Україна не втручалась? Як така " многоходовочка"?
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28.05.2025 16:48 Відповісти
война закончится тогда когда ермак и квартал с клоуном к портнову уйдут......вспомните мои слова
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28.05.2025 16:54 Відповісти
Кацабот
Реєстрація: 28.05.2025
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28.05.2025 18:10 Відповісти
Одна умова для припинення війни - щоб всі кацапи покинули кордони нашої країни і ніколи до нас більше не лізли.
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28.05.2025 16:57 Відповісти
та ти шо! творожного, золкіна, буданова, юсова виженеш? чи вони не кацапи, а з хитрого племені?
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28.05.2025 17:03 Відповісти
Золкіна, Буданова і всіх, хто за Україну, не виганяти.
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28.05.2025 17:20 Відповісти
а хто буде вирішувати хто за Україну а хто ні?
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28.05.2025 19:30 Відповісти
Хто мав щось проти Харкова російськомовного
А также Донбасу
Просто прийшов час зробить українську мову державною
А паралельно навчайтесь любої мови як вирішить громада
Підручники не проблема електронні книги
Не потрібно кричать ЕС НАТО а просто будувать
сильну самозабезпечення країну
З якої не тікало би населення а мріяло би жить
,,як всі мріють про ємірати ,,
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28.05.2025 17:11 Відповісти
****** плєшивий тобі від осла.
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28.05.2025 17:12 Відповісти
Чого від путлера чекали? Загроза від наших горе-дипломатів, які не вміють працювати фахово. В цей же час без діла висококваліфіковані дипломати з досвідом роботи з політиками США та ЄС.
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28.05.2025 17:38 Відповісти
в 2014 році в Криму сбу, мвд, флот теж був за Україну. Але потім 90% цих структур стали зрадниками. історія зради 72 центру інформаційно-психологічних операцій УкрФлоту в Криму є наочною ілюстрацією. так не поспішайте з висновками.
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28.05.2025 17:44 Відповісти
Тобто можна отак запросто безкарно вбити і скалічити сотні тисяч людей, окупувати територію сусідньої держави з населенням, захопити ресурси, включно з атомною електростанцією, і далі дружити.
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28.05.2025 17:55 Відповісти
У бандита-отморозка именно такой уродский менталитет :

он ограбил кого-то, захапал чужой дом, убил родственников, а потом предлагает начать совместный бизнес. Мол, жизнь продолжается, кто старое помянёт, тому глаз вон.
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28.05.2025 18:28 Відповісти
*********** иди *****!
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28.05.2025 18:09 Відповісти
а шр там рыжее ссыкло уже верещит срочно соглашаться?
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28.05.2025 18:27 Відповісти
Це ***** живе в паралельному світі 🤦
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28.05.2025 18:47 Відповісти
...так тобі ж санкії до жопи, ти так розповідаєш своїм бандерлогам!!!
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28.05.2025 18:53 Відповісти
Не вірю, що не може бути управи на сцаних індусів, які фінансують цю війну.
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28.05.2025 19:09 Відповісти
рф розпочала агресію проти нейтральної України без планіва на вступ у НАТО . Але пояснень не потрібно. В конституцію зробили зміни вже набагато пізніше, але у москві вважають що ніхто це не пам'ятає.
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28.05.2025 19:30 Відповісти
чтоб ты сдох кровавый маньяк!
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28.05.2025 19:40 Відповісти
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