Нейтралітет України та зняття санкцій: Путін висунув умови для припинення війни, - Reuters

Російський диктатор Володимир Путін висунув умови щодо припинення війни в Україні. Вони включають, зокрема, вимогу, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на російські джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Чого хоче Путін

Диктатор хоче отримати письмову обіцянку від провідних західних держав не розширювати НАТО на схід, а також офіційно виключити майбутнє членство України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

Також Путін хоче, щоб Україна залишалася нейтральною, а з Росії частково зняли західні санкції.

Кремлівський диктатор хоче розв'язати питання із замороженими російськими активами.

Ще Путін хоче гарантування захисту російськомовного населення в Україні.

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За словами співрозмовника видання, якщо Путін зрозуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах, він намагатиметься показати українцям та європейцям військовими перемогами, що "мир завтра буде ще болючішим".

Путін посилив свою позицію та хоче отримати повністю чотири регіони на сході України, які Росія вважає своїми, пише видання.

Кремль вважає, що РФ може воювати роками, навіть попри санкції та економічний тиск Заходу.

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