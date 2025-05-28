Нейтралітет України та зняття санкцій: Путін висунув умови для припинення війни, - Reuters
Російський диктатор Володимир Путін висунув умови щодо припинення війни в Україні. Вони включають, зокрема, вимогу, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії.
Про це пише Reuters із посиланням на російські джерела, обізнані з перебігом переговорів.
Чого хоче Путін
Диктатор хоче отримати письмову обіцянку від провідних західних держав не розширювати НАТО на схід, а також офіційно виключити майбутнє членство України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.
Також Путін хоче, щоб Україна залишалася нейтральною, а з Росії частково зняли західні санкції.
Кремлівський диктатор хоче розв'язати питання із замороженими російськими активами.
Ще Путін хоче гарантування захисту російськомовного населення в Україні.
За словами співрозмовника видання, якщо Путін зрозуміє, що не може досягти мирної угоди на власних умовах, він намагатиметься показати українцям та європейцям військовими перемогами, що "мир завтра буде ще болючішим".
Путін посилив свою позицію та хоче отримати повністю чотири регіони на сході України, які Росія вважає своїми, пише видання.
Кремль вважає, що РФ може воювати роками, навіть попри санкції та економічний тиск Заходу.
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Ну, а пан Олефант вообще превзошёл абсолютно все вершины изощрённой дипломатической язвительности. Респект.
Всегда поражаюсь тому, насколько много в Украине людей с исключительно острым умом и не менее острым словом.
Такую остроумную, весёлую и насмешливую страну победить невозможно. тем более угрюмым тупым оркам с их нулевым чувством юмора. У них все до одного юмористы только из числа евреев.
дикая орковско-фашистская сволота, варварски поправшая все письменные договора, теперь требует письменных гарантий соблюдения договоров.
Иначе, все это - условия капитуляции Украины.
Реєстрація: 28.05.2025
А также Донбасу
Просто прийшов час зробить українську мову державною
А паралельно навчайтесь любої мови як вирішить громада
Підручники не проблема електронні книги
Не потрібно кричать ЕС НАТО а просто будувать
сильну самозабезпечення країну
З якої не тікало би населення а мріяло би жить
,,як всі мріють про ємірати ,,
он ограбил кого-то, захапал чужой дом, убил родственников, а потом предлагает начать совместный бизнес. Мол, жизнь продолжается, кто старое помянёт, тому глаз вон.