Зеленський: Путін викликає більше роздратування у Білого дому, ніж я

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський правитель Володимир Путін викликає більше роздратування у Білого дому, ніж він сам.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання, хто викликає більше роздратування у США - він чи Путін, Зеленський відповів: "Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди. Яка б не була публічна риторика, я думаю, що вони реально розчаровані - я не знаю, чи підходить таке слово. Але я думаю, в цілому Білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий дім".

Президент додав, що партнерство може бути дуже некомфортним, але при цьому залишатися партнерством.

"Мені здається, що з Путіним питання в тому, що якщо вам здається, що ви в діалозі - ви реально знаходитеся наодинці", - резюмував Зеленський.

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