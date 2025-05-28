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Новини Відносини РФ та США
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Зеленський: Путін викликає більше роздратування у Білого дому, ніж я

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський правитель Володимир Путін викликає більше роздратування у Білого дому, ніж він сам.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання, хто викликає більше роздратування у США - він чи Путін, Зеленський відповів: "Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди. Яка б не була публічна риторика, я думаю, що вони реально розчаровані - я не знаю, чи підходить таке слово. Але я думаю, в цілому Білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий дім".

Президент додав, що партнерство може бути дуже некомфортним, але при цьому залишатися партнерством.

"Мені здається, що з Путіним питання в тому, що якщо вам здається, що ви в діалозі - ви реально знаходитеся наодинці", - резюмував Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) путін володимир (24068) США (23303)


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Топ коментарі
+22
Оце ***** доосягнення!
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28.05.2025 10:26
+17
Шо це було!?
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28.05.2025 10:26
+15
Це безтолкове чмо, як було ним, так і залишилось.
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28.05.2025 10:31
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Шо це було!?
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28.05.2025 10:26 Відповісти
Одкровення, навіяне фізіологією. 😊
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28.05.2025 10:58 Відповісти
навіщо ти це кажешь, мовчав би ...
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28.05.2025 10:26 Відповісти
Оце ***** доосягнення!
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28.05.2025 10:26 Відповісти
Хроніки Третьої світової війни
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28.05.2025 10:28 Відповісти
Хроніки цирку...
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28.05.2025 10:29 Відповісти
Питання не у "роздратуванні", а в наявності папки з матеріалами на Трампа десь там у архівах гебні.
Яким чином такому ганебному покидьку, як Трамп, взагалі дали залізти до влади? Очевидно, що американські спец. служби програли цей раунд.
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28.05.2025 10:29 Відповісти
Факт.
А Українські такий раунд можливо і не починали у 2018-19хх роках . При тому що мали всю аналітику процесу
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28.05.2025 17:17 Відповісти
"набір слів" в якому відсутня елементарна "людська клепка"
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28.05.2025 10:30 Відповісти
Це безтолкове чмо, як було ним, так і залишилось.
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28.05.2025 10:31 Відповісти
І це ЄДИНЕ ДОСЯГНЕННЯ?
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28.05.2025 10:33 Відповісти
Яке єдине! А підтягнутися 12 чи 15 разів? На другий термін, однозначно!
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28.05.2025 12:31 Відповісти
Какой то странный разговор , иы же не в детском саду...
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28.05.2025 10:34 Відповісти
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28.05.2025 10:37 Відповісти
Нагадує його недавню заяву в інтерв'ю " я дуже чесна людина".
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28.05.2025 10:44 Відповісти
Тупий і ще тупіший..

Хтось знову увімкнув генератор випадкових слів..я я я я..манія величі не відпускає
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28.05.2025 10:44 Відповісти
Ну не може ВаЗе жити без рейтингів ....як позитивних так і негативних. Хворий?
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28.05.2025 10:48 Відповісти
Всім встати - оплески!!! Йому треба терміново відпочити, бо кукуха начинає їхать.
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28.05.2025 10:51 Відповісти
Кукуха їхать? Та її там давно немає. Як яка випадково залетіла колись, то, мабуть, і досі хреститься і здригається.
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28.05.2025 12:34 Відповісти
А можна промовчати?
Ну навіщо весь цей фонтан власних комплексів, який болюче відбивається на всій країні.
Я не вірю, що сильні справи сильна людина не може робити мовчки!
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28.05.2025 11:07 Відповісти
То якщо людина сильна. І здорова.
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28.05.2025 15:58 Відповісти
Те, що найбільше роздратування він викликає своєю нездатністю керувати складним державним механізмом, що особливо проявляється під час війни, йому не цікаво, щоправда він цього й не розуміє.
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28.05.2025 11:17 Відповісти
ОГО, РІВЕНЬ!
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28.05.2025 11:27 Відповісти
Яке воно тупе 🤬
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28.05.2025 11:35 Відповісти
Їб@нько...
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28.05.2025 11:48 Відповісти
Та цього не може бути.Невже це так.Що сталося? Ось якби ми знали що сталося, а так ми не знаємо що сталося.
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28.05.2025 13:19 Відповісти
путін може і викликає роздратування... Але цей зеленський - тільки зневагу і ігнор. І в Україні, і у світі. І серед ворогів, і серед партнерів. Його уже ніхто не запрошує і не хоче ні мати справу, ні розмовляти. Його уже навіть нах. послати гидують
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28.05.2025 13:24 Відповісти
 
 