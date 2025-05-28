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Новости Отношения РФ и США
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Зеленский: Путин вызывает больше раздражения у Белого дома, чем я

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский правитель Владимир Путин вызывает больше раздражения у Белого дома, чем он сам.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

На вопрос, кто вызывает большее раздражение в США - он или Путин, Зеленский ответил: "Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые. И я думаю, что для умных людей вызывают большее беспокойство именно те, другие люди. Какая бы ни была публичная риторика, я думаю, что они реально разочарованы - я не знаю, подходит ли такое слово. Но я думаю, в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом".

Президент добавил, что партнерство может быть очень некомфортным, но при этом оставаться партнерством.

"Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге - вы реально находитесь наедине", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: Путин играет с огнем. Если бы не я, с РФ произошли бы очень плохие вещи, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) путин владимир (31510) США (27055)


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Топ комментарии
+22
Оце ***** доосягнення!
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28.05.2025 10:26
+17
Шо це було!?
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28.05.2025 10:26
+15
Це безтолкове чмо, як було ним, так і залишилось.
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28.05.2025 10:31
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Шо це було!?
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28.05.2025 10:26 Ответить
Одкровення, навіяне фізіологією. 😊
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28.05.2025 10:58 Ответить
навіщо ти це кажешь, мовчав би ...
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28.05.2025 10:26 Ответить
Оце ***** доосягнення!
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28.05.2025 10:26 Ответить
Хроніки Третьої світової війни
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28.05.2025 10:28 Ответить
Хроніки цирку...
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28.05.2025 10:29 Ответить
Питання не у "роздратуванні", а в наявності папки з матеріалами на Трампа десь там у архівах гебні.
Яким чином такому ганебному покидьку, як Трамп, взагалі дали залізти до влади? Очевидно, що американські спец. служби програли цей раунд.
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28.05.2025 10:29 Ответить
Факт.
А Українські такий раунд можливо і не починали у 2018-19хх роках . При тому що мали всю аналітику процесу
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28.05.2025 17:17 Ответить
"набір слів" в якому відсутня елементарна "людська клепка"
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28.05.2025 10:30 Ответить
Це безтолкове чмо, як було ним, так і залишилось.
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28.05.2025 10:31 Ответить
І це ЄДИНЕ ДОСЯГНЕННЯ?
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28.05.2025 10:33 Ответить
Яке єдине! А підтягнутися 12 чи 15 разів? На другий термін, однозначно!
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28.05.2025 12:31 Ответить
Какой то странный разговор , иы же не в детском саду...
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28.05.2025 10:34 Ответить
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28.05.2025 10:37 Ответить
Нагадує його недавню заяву в інтерв'ю " я дуже чесна людина".
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28.05.2025 10:44 Ответить
Тупий і ще тупіший..

Хтось знову увімкнув генератор випадкових слів..я я я я..манія величі не відпускає
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28.05.2025 10:44 Ответить
Ну не може ВаЗе жити без рейтингів ....як позитивних так і негативних. Хворий?
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28.05.2025 10:48 Ответить
Всім встати - оплески!!! Йому треба терміново відпочити, бо кукуха начинає їхать.
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28.05.2025 10:51 Ответить
Кукуха їхать? Та її там давно немає. Як яка випадково залетіла колись, то, мабуть, і досі хреститься і здригається.
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28.05.2025 12:34 Ответить
А можна промовчати?
Ну навіщо весь цей фонтан власних комплексів, який болюче відбивається на всій країні.
Я не вірю, що сильні справи сильна людина не може робити мовчки!
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28.05.2025 11:07 Ответить
То якщо людина сильна. І здорова.
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28.05.2025 15:58 Ответить
Те, що найбільше роздратування він викликає своєю нездатністю керувати складним державним механізмом, що особливо проявляється під час війни, йому не цікаво, щоправда він цього й не розуміє.
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28.05.2025 11:17 Ответить
ОГО, РІВЕНЬ!
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28.05.2025 11:27 Ответить
Яке воно тупе 🤬
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28.05.2025 11:35 Ответить
Їб@нько...
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28.05.2025 11:48 Ответить
Та цього не може бути.Невже це так.Що сталося? Ось якби ми знали що сталося, а так ми не знаємо що сталося.
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28.05.2025 13:19 Ответить
путін може і викликає роздратування... Але цей зеленський - тільки зневагу і ігнор. І в Україні, і у світі. І серед ворогів, і серед партнерів. Його уже ніхто не запрошує і не хоче ні мати справу, ні розмовляти. Його уже навіть нах. послати гидують
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28.05.2025 13:24 Ответить
ЦЕ не його країна, він тут на гастролях (ЗАБУЖКО).
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28.05.2025 21:20 Ответить
 
 