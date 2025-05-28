Зеленский: Путин вызывает больше раздражения у Белого дома, чем я

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский правитель Владимир Путин вызывает больше раздражения у Белого дома, чем он сам.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

На вопрос, кто вызывает большее раздражение в США - он или Путин, Зеленский ответил: "Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые. И я думаю, что для умных людей вызывают большее беспокойство именно те, другие люди. Какая бы ни была публичная риторика, я думаю, что они реально разочарованы - я не знаю, подходит ли такое слово. Но я думаю, в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом".

Президент добавил, что партнерство может быть очень некомфортным, но при этом оставаться партнерством.

"Мне кажется, что с Путиным вопрос в том, что если вам кажется, что вы в диалоге - вы реально находитесь наедине", - резюмировал Зеленский.

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