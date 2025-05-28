Почитаємо їхні пропозиції і точно відповімо, - Зеленський про меморандум з РФ

Україна наразі очікує від РФ пропозицій щодо наступних кроків врегулювання війни, і відповість, коли отримає меморандум.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як наголосив глава держави, Україна підтримала безумовне припинення вогню і перехід до дипломатії в будь-якому форматі та складі, готова до прямих зустрічей з РФ чи за посередництва майже в будь-якому місці цивілізованого світу.

Зеленський додав, що на переговорах у Стамбулі Росія поставила відповідні умови, сторони домовилися про обмін тисячі людей. Але, як зазначив президент, "до інших кроків в адженді стамбульської зустрічі Росія не була готова". Зокрема, йдеться про припинення вогню.

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І вони сказали, що вони так просто до цього не готові. Вони сказали, що ми до вас повернемось з якимись сигналами. Те саме нам передавали і Сполучені Штати Америки. Те саме зафіксувала і турецька сторона під час відповідних зустрічей. Все це було впродовж двох діб турецьких перемовин. З нашого боку був міністр оборони Умєров, який контактував з паном Мединським з російської сторони. Росія сказала: "Ми вам передамо щось, що називається меморандумом", - пояснив президент.

За словами Зеленського, у "меморандумі" РФ має передати, які вона бачить наступні кроки, чи спроможна підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав.

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"Почитаємо їхні пропозиції і точно відповімо. Все. Нема що додати", - сказав Зеленський.

Раніше Пєсков заявляв, що РФ ще не передала Україні проєкту меморандуму, документ потребує підготовки.