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Новости Мирные переговоры
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Почитаем их предложения и точно ответим, - Зеленский о меморандуме с РФ

президент Украины Зеленский

Украина сейчас ожидает от РФ предложений относительно следующих шагов урегулирования войны, и ответит на них, когда получит меморандум.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как подчеркнул глава государства, Украина поддержала безусловное прекращение огня и переход к дипломатии в любом формате и составе, готова к прямым встречам с РФ или при посредничестве почти в любом месте цивилизованного мира.

Зеленский добавил, что на переговорах в Стамбуле Россия поставила соответствующие условия, стороны договорились об обмене тысячи людей. Но, как отметил президент, "к другим шагам в адженде стамбульской встречи Россия не была готова". В частности, речь идет о прекращении огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к встрече с Трампом и Путиным, к любому формату, - Зеленский

И они сказали, что они так просто к этому не готовы. Они сказали, что мы к вам вернемся с какими-то сигналами. То же самое нам передавали и Соединенные Штаты Америки. То же самое зафиксировала и турецкая сторона во время соответствующих встреч. Все это было в течение двух суток турецких переговоров. С нашей стороны был министр обороны Умеров, который контактировал с господином Мединским с российской стороны. Россия сказала: "Мы вам передадим что-то, что называется меморандумом", - пояснил президент.

По словам Зеленского, в "меморандуме" РФ должна передать, какие она видит следующие шаги, способна ли поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время следующих переговоров с РФ мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое, - Сибига.

"Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить", - сказал Зеленский.

Ранее Песков заявлял, что РФ еще не передала Украине проект меморандума, документ требует подготовки.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) переговоры с Россией (1122)


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Точно точно?
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28.05.2025 10:28 Ответить
Можно и не читая выкинуть в мусорку, ежу понятно что там будет написано, все хотелки в куче.
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28.05.2025 10:35 Ответить
Отже ж вивчив "адженда" і тулить скрізь де треба і не треба!
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28.05.2025 11:04 Ответить
Адженда прийшла на заміну потужності)))
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28.05.2025 15:56 Ответить
... і точно пошлемо ...
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28.05.2025 11:36 Ответить
Зе мріє про максимально нереалістичні вимоги рф. Щоб мати формальні підстави їх відхилити і продовжувати бійню. Бо в іншому випадку, США саме його звинуватять у зриві мирних ініціатив.
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28.05.2025 11:42 Ответить
Чого чекати? Вбивати кацапів треба та виганяти із української землі!
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28.05.2025 12:31 Ответить
 
 