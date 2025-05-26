1 806 15
РФ еще не передала Украине проект меморандума, документ требует доработки, - Пeсков
Россия пока еще не передала Украине проект меморандума по мирному урегулированию войны.
Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, работа над ним якобы продолжается, а документ требует подготовки.
"Понимания относительно продолжения переговоров между Россией и Украиной и места проведения пока нет, нужно подготовиться ко второму раунду", - подчеркнул он.
Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.
Топ комментарии
+6 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий26.05.2025 12:37 Ссылка
+4 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий26.05.2025 12:39 Ссылка
+3 AbOriginal_UA
показать весь комментарий26.05.2025 12:46 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
россияне ведут себя как дикое племя, захватить чужое, загадить и опять дальше на новые незахваченные ими территории, и так до тех пор пока их не остановят...(С)
1.Кацапстан повинен бути зруйнований !
2.Кацапи - мразота, сволота, покидьки !
З ворогом треба спокійно себе поводити,як з міною