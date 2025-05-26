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Новости Мирные переговоры
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РФ еще не передала Украине проект меморандума, документ требует доработки, - Пeсков

пєсков

Россия пока еще не передала Украине проект меморандума по мирному урегулированию войны.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, работа над ним якобы продолжается, а документ требует подготовки.

"Понимания относительно продолжения переговоров между Россией и Украиной и места проведения пока нет, нужно подготовиться ко второму раунду", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проекта меморандума между Россией и Украиной пока не существует и "не может существовать", поскольку "дьявол кроется в деталях", - Песков

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.

Автор: 

Песков Дмитрий (1924) переговоры с Россией (1122)


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Топ комментарии
+6
Йдіть нах фашисти разом з ******.
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26.05.2025 12:37
+4
Доки ми просуваємось, доти ми будемо готувати Меморандум.... Минулий Будапештський був просто чудовий, українці отримали собачий пеніс, а зараз отримають навіть два!
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26.05.2025 12:39
+3
Наш проєкт меморандуму вже готовий:
1.Кацапстан повинен бути зруйнований !
2.Кацапи - мразота, сволота, покидьки !
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26.05.2025 12:46
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Йдіть нах фашисти разом з ******.
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26.05.2025 12:37 Ответить
Доки ми просуваємось, доти ми будемо готувати Меморандум.... Минулий Будапештський був просто чудовий, українці отримали собачий пеніс, а зараз отримають навіть два!
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26.05.2025 12:39 Ответить
От коли будуть по 1000+ ішакєдов щоночі летіти, тоді й буде готовий меморандум.
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26.05.2025 12:40 Ответить
Можете не дуже квапитись. Туалетний папір в нас ще є.
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26.05.2025 12:41 Ответить
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26.05.2025 12:44 Ответить
"Немає Москви - не має і війни!
россияне ведут себя как дикое племя, захватить чужое, загадить и опять дальше на новые незахваченные ими территории, и так до тех пор пока их не остановят...(С)
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26.05.2025 12:46 Ответить
Наш проєкт меморандуму вже готовий:
1.Кацапстан повинен бути зруйнований !
2.Кацапи - мразота, сволота, покидьки !
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26.05.2025 12:46 Ответить
Ніколи не вірте москалям, це найгірші в світі падли.
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26.05.2025 12:47 Ответить
І шо воно тобі дало,іди нах......
З ворогом треба спокійно себе поводити,як з міною
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26.05.2025 12:57 Ответить
После Будапештского меморандума пусть усатый таракан с ним в туалет сходит.
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26.05.2025 13:04 Ответить
ці паскуди навіть дивляться в сторону, від брехні косяться кудиь... піськов має бути знищеним
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26.05.2025 13:04 Ответить
Ціну собі набивають.
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26.05.2025 13:07 Ответить
Меморандум повинен бути дуже простим. Так звана россія -всесвітній заповідник дегенератів, повинна бути знищена.
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26.05.2025 13:10 Ответить
Засунь той меморандум як і інші пуйлу в дупу.Там буде таке що Україна ніколи не погодиться на ті пропозиції,ультиматуми.Робите ви це для того щоб потім коли Україна відмовиться,ви суки,будете звинувачувати нас що ми за війну,а ви курви, мир пропонуєте.Основне,перед Трампом будете шовкові.
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26.05.2025 13:13 Ответить
Гадаю, т.з. меморандум буде доволі стислим; щось на кшталт "здавайтєсь, а то хуже будєт".
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26.05.2025 13:38 Ответить
 
 