РФ еще не передала Украине проект меморандума, документ требует доработки, - Пeсков

Россия пока еще не передала Украине проект меморандума по мирному урегулированию войны.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, работа над ним якобы продолжается, а документ требует подготовки.

"Понимания относительно продолжения переговоров между Россией и Украиной и места проведения пока нет, нужно подготовиться ко второму раунду", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проекта меморандума между Россией и Украиной пока не существует и "не может существовать", поскольку "дьявол кроется в деталях", - Песков

Напомним, президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.