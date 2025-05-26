РФ ще не передала Україні проєкту меморандуму, документ вимагає підготовки, - Пєсков

Росія наразі ще не передала Україні проєкт меморандуму щодо мирного врегулювання війни.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робота над ним нібито триває, а документ вимагає підготовки.

"Розуміння щодо продовження переговорів між Росією і Україною та місця проведення поки що немає, потрібно підготуватися до другого раунду", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і "не може існувати", оскільки "диявол криється в деталях", - Пєсков

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що готовий вийти з переговорного процесу між Україною та РФ, якщо не буде прогресу.