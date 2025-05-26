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РФ ще не передала Україні проєкту меморандуму, документ вимагає підготовки, - Пєсков
Росія наразі ще не передала Україні проєкт меморандуму щодо мирного врегулювання війни.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, робота над ним нібито триває, а документ вимагає підготовки.
"Розуміння щодо продовження переговорів між Росією і Україною та місця проведення поки що немає, потрібно підготуватися до другого раунду", - наголосив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що готовий вийти з переговорного процесу між Україною та РФ, якщо не буде прогресу.
Топ коментарі
+6 ОсвальдКоблпот #588757
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+4 Андрій Лавриненко
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+3 AbOriginal_UA
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россияне ведут себя как дикое племя, захватить чужое, загадить и опять дальше на новые незахваченные ими территории, и так до тех пор пока их не остановят...(С)
1.Кацапстан повинен бути зруйнований !
2.Кацапи - мразота, сволота, покидьки !
З ворогом треба спокійно себе поводити,як з міною