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Новини Мирні перемовини
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РФ ще не передала Україні проєкту меморандуму, документ вимагає підготовки, - Пєсков

пєсков

Росія наразі ще не передала Україні проєкт меморандуму щодо мирного врегулювання війни.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робота над ним нібито триває, а документ вимагає підготовки. 

"Розуміння щодо продовження переговорів між Росією і Україною та місця проведення поки що немає, потрібно підготуватися до другого раунду", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і "не може існувати", оскільки "диявол криється в деталях", - Пєсков

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що готовий вийти з переговорного процесу між Україною та РФ, якщо не буде прогресу.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1679) переговори з Росією (1235)


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Топ коментарі
+6
Йдіть нах фашисти разом з ******.
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26.05.2025 12:37
+4
Доки ми просуваємось, доти ми будемо готувати Меморандум.... Минулий Будапештський був просто чудовий, українці отримали собачий пеніс, а зараз отримають навіть два!
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26.05.2025 12:39
+3
Наш проєкт меморандуму вже готовий:
1.Кацапстан повинен бути зруйнований !
2.Кацапи - мразота, сволота, покидьки !
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26.05.2025 12:46
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Йдіть нах фашисти разом з ******.
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26.05.2025 12:37 Відповісти
Доки ми просуваємось, доти ми будемо готувати Меморандум.... Минулий Будапештський був просто чудовий, українці отримали собачий пеніс, а зараз отримають навіть два!
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26.05.2025 12:39 Відповісти
От коли будуть по 1000+ ішакєдов щоночі летіти, тоді й буде готовий меморандум.
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26.05.2025 12:40 Відповісти
Можете не дуже квапитись. Туалетний папір в нас ще є.
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26.05.2025 12:41 Відповісти
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26.05.2025 12:44 Відповісти
"Немає Москви - не має і війни!
россияне ведут себя как дикое племя, захватить чужое, загадить и опять дальше на новые незахваченные ими территории, и так до тех пор пока их не остановят...(С)
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26.05.2025 12:46 Відповісти
Наш проєкт меморандуму вже готовий:
1.Кацапстан повинен бути зруйнований !
2.Кацапи - мразота, сволота, покидьки !
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26.05.2025 12:46 Відповісти
Ніколи не вірте москалям, це найгірші в світі падли.
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26.05.2025 12:47 Відповісти
І шо воно тобі дало,іди нах......
З ворогом треба спокійно себе поводити,як з міною
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26.05.2025 12:57 Відповісти
После Будапештского меморандума пусть усатый таракан с ним в туалет сходит.
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26.05.2025 13:04 Відповісти
ці паскуди навіть дивляться в сторону, від брехні косяться кудиь... піськов має бути знищеним
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26.05.2025 13:04 Відповісти
Ціну собі набивають.
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26.05.2025 13:07 Відповісти
Меморандум повинен бути дуже простим. Так звана россія -всесвітній заповідник дегенератів, повинна бути знищена.
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26.05.2025 13:10 Відповісти
Засунь той меморандум як і інші пуйлу в дупу.Там буде таке що Україна ніколи не погодиться на ті пропозиції,ультиматуми.Робите ви це для того щоб потім коли Україна відмовиться,ви суки,будете звинувачувати нас що ми за війну,а ви курви, мир пропонуєте.Основне,перед Трампом будете шовкові.
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26.05.2025 13:13 Відповісти
Гадаю, т.з. меморандум буде доволі стислим; щось на кшталт "здавайтєсь, а то хуже будєт".
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26.05.2025 13:38 Відповісти
 
 