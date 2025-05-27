Останні заяви Трампа про Путіна не варто розглядати як його розчарування, - Держдеп
Президент США Дональд Трамп звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна у "грі з вогнем" після того, як Росія здійснила одну з наймасованіших ракетних атак по Україні. Однак ця заява нібито не демонструє особисте розчарування американського лідера.
Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
"Останні заяви Трампа про Росію не слід розглядати як ознаку розчарування. Вони є чітким висловленням його думки про те, що відбувається. І я думаю, що Росія повинна поставитися до цього серйозно", - зазначила вона.
Також, за її словами, Штати продовжують підтримувати прямі переговори Росії та України.
Брюс наголосила, що Трамп "рішуче налаштований" зупинити війни, розпочаті до його вступу на посаду, і його коментарі в бік Путіна "чітко вказують на особисту зацікавленість у суті того, що відбувається".
"Якби росіяни дбали про суть того, як це відбувається (війна в Україні. – Ред.), вони б менше думали про це (заяви Трампа - ред.), а більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити кровопролиття і вбивства, які відбуваються зараз", - сказала речниця Держдепу.
Вона додала, що США "досить чітко бачить, у якій позиції перебувають обидві сторони" війни РФ проти України.
Нагадаємо, 27 травня президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем" і також наголосив, що якби не він, то з Росією сталося б "багато поганих речей".
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Хотят быть как Путин: американские мужчины массово принимают православие в поисках мужественности
https://topcor.ru/uploads/posts/2025-05/79091f2581_cerkov.webp
В последнее время число прихожан РПЦЗ в некоторых штатах США быстро растет - в основном за счет перехода верующих из других конфессий. Такие данные со ссылкой на результаты исследований приводит BBC News. Как отмечается в публикации, в США 64% православных христиан - мужчины. Для сравнения: в начале 2000-х этот показатель составлял 46%.
Кадры и фотографии Путина, цитирующего Библию, держащего свечи во время богослужений в московском Храме Христа Спасителя, раздевающегося до трусов, чтобы погрузиться в ледяную воду в праздник Крещения, похоже, задели какие-то струны душ американцев
можливо дійсно РПЦ в США, але загалом, звісно пурга скажена.
а вот правда - добровольці в ЗСУ зі всього демократичного світу.
щойно з Майдану - крім українських прапорців загиблих Воїнів, прапорці з Британії, США, Грузії, Білорусі, Німеччини, Австралії, Нової Зеландії, Бразилії..... навіть з Тайваню.
R.I.P. Воїнам Світла !
Героям Слава !
Halt!
IDIOTEN !
.
Стоит отметить, что в последнее время отмечается и другая тенденция. Приверженцы традиционных ценностей из США и других стран Запада вместе с семьями переезжают в РФ и просят предоставить им гражданство.
Некоторые мужчины после этого даже подписывают контракты с Минобороны России для прохождения службы в зоне СВО.
ще раз - середня температура дурдома:
пурга з кацапського ватного сайта.
але ж до якого кретинизма доходять, курви
.
Це з цієї статті ввс.
А ти забагато перекрутив ще й від себе добавив. Брехло.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2kqnx4kggno
пурга з кацапського ватного сайта.
.
Запад, поддерживающий Киев в противостоянии с Москвой, сильно просчитался. Об этом накануне в интервью норвежскому писателю и члену пророссийской партии «Мир и справедливость» Гленну Дизену заявил американский экономист, приверженец марксистской политэкономии Ричард Вольф.
пісєц.....
.
Питання: а нахх тоді було робити цю заяву?
Чи її варто прирівняти до рефлекторної неусвідомленої відрижки?
Втім, зробити це Трамп погрожував і раніше, але до цього часу так і не запровадив нових обмежень щодо Москви.
ця руда касандра вже задовбала
.
Нам це знайомо.
Не було такого і все тут.
ну тобто дебіла кусок
звикайте до цієї думки..
тільки самі.
Але що поробиш - простим американцям таке до вподоби, тож терпимо це чудрило разом із ними, доки вони клепки назад не позбирають...