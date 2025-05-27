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Новини Мирні перемовини Трамп про Путіна
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Останні заяви Трампа про Путіна не варто розглядати як його розчарування, - Держдеп

Держдеп США прокоментував заяву Трампа про Путіна

Президент США Дональд Трамп звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна у "грі з вогнем" після того, як Росія здійснила одну з наймасованіших ракетних атак по Україні. Однак ця заява нібито не демонструє особисте розчарування американського лідера. 

Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Останні заяви Трампа про Росію не слід розглядати як ознаку розчарування. Вони є чітким висловленням його думки про те, що відбувається. І я думаю, що Росія повинна поставитися до цього серйозно", - зазначила вона.

Також, за її словами, Штати продовжують підтримувати прямі переговори Росії та України.

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Брюс наголосила, що Трамп "рішуче налаштований" зупинити війни, розпочаті до його вступу на посаду, і його коментарі в бік Путіна "чітко вказують на особисту зацікавленість у суті того, що відбувається".

"Якби росіяни дбали про суть того, як це відбувається (війна в Україні. – Ред.), вони б менше думали про це (заяви Трампа - ред.), а більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити кровопролиття і вбивства, які відбуваються зараз", - сказала речниця Держдепу.

Вона додала, що США "досить чітко бачить, у якій позиції перебувають обидві сторони" війни РФ проти України.

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Нагадаємо, 27 травня президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем" і також наголосив, що якби не він, то з Росією сталося б "багато поганих речей".

Автор: 

Держдепартамент США (1645) путін володимир (24068) Трамп Дональд (6037) Брюс Теммі (9)


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Топ коментарі
+17
А Я думал что цирк в 95 квартале. Но тут из США пришли новости...
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27.05.2025 22:25
+16
Хіба так вибачаються?
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27.05.2025 22:24
+8
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27.05.2025 22:30
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Хіба так вибачаються?
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27.05.2025 22:24 Відповісти
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27.05.2025 22:27 Відповісти
Я устал - я ухожу... Я отдохнул - я прихожу...
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28.05.2025 01:08 Відповісти
середня температура дурдома:
Хотят быть как Путин: американские мужчины массово принимают православие в поисках мужественности

https://topcor.ru/uploads/posts/2025-05/79091f2581_cerkov.webp

В последнее время число прихожан РПЦЗ в некоторых штатах США быстро растет - в основном за счет перехода верующих из других конфессий. Такие данные со ссылкой на результаты исследований приводит BBC News. Как отмечается в публикации, в США 64% православных христиан - мужчины. Для сравнения: в начале 2000-х этот показатель составлял 46%.
Кадры и фотографии Путина, цитирующего Библию, держащего свечи во время богослужений в московском Храме Христа Спасителя, раздевающегося до трусов, чтобы погрузиться в ледяную воду в праздник Крещения, похоже, задели какие-то струны душ американцев
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27.05.2025 23:12 Відповісти
То православні с расеюшки, американці в церкви ортодоксів не ходять
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27.05.2025 23:16 Відповісти
люди пристойно одягнуті, одна дама навіть в масці.
можливо дійсно РПЦ в США, але загалом, звісно пурга скажена.

а вот правда - добровольці в ЗСУ зі всього демократичного світу.
щойно з Майдану - крім українських прапорців загиблих Воїнів, прапорці з Британії, США, Грузії, Білорусі, Німеччини, Австралії, Нової Зеландії, Бразилії..... навіть з Тайваню.

R.I.P. Воїнам Світла !
Героям Слава !
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27.05.2025 23:26 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2kqnx4kggno
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28.05.2025 00:08 Відповісти
Halt !
Halt!
IDIOTEN !

.
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28.05.2025 00:32 Відповісти
Автор публикации добавляет, что некоторые из них - в Америке и других странах - видят в России последний оплот истинного христианства.
Стоит отметить, что в последнее время отмечается и другая тенденция. Приверженцы традиционных ценностей из США и других стран Запада вместе с семьями переезжают в РФ и просят предоставить им гражданство.
Некоторые мужчины после этого даже подписывают контракты с Минобороны России для прохождения службы в зоне СВО.
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27.05.2025 23:17 Відповісти
Автор на кого працює? Брехня!
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27.05.2025 23:20 Відповісти
не обурюйтесь, будь ласка.
ще раз - середня температура дурдома:
пурга з кацапського ватного сайта.

але ж до якого кретинизма доходять, курви

.
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27.05.2025 23:30 Відповісти
"Якщо порівнювати з мільйонами вірних в американських євангелічних мега-церквах, чисельність православних є невеликою - лише 1% населення США. Ця цифра включає вірян усього східного обряду, що походять із Росії, України, Східної Європи та Греції, а також православних церков Близького Сходу та Африки."

Це з цієї статті ввс.
А ти забагато перекрутив ще й від себе добавив. Брехло.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2kqnx4kggno
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28.05.2025 00:20 Відповісти
ще раз - середня температура дурдома:
пурга з кацапського ватного сайта.

.
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28.05.2025 00:33 Відповісти
а ось ще перл:

Запад, поддерживающий Киев в противостоянии с Москвой, сильно просчитался. Об этом накануне в интервью норвежскому писателю и члену пророссийской партии «Мир и справедливость» Гленну Дизену заявил американский экономист, приверженец марксистской политэкономии Ричард Вольф.

пісєц.....

.
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28.05.2025 00:35 Відповісти
Дідусь сьогодні знову позавчорашній ..
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27.05.2025 22:25 Відповісти
А Я думал что цирк в 95 квартале. Но тут из США пришли новости...
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27.05.2025 22:25 Відповісти
ця заява нібито не демонструє особисте розчарування американського лідера

Питання: а нахх тоді було робити цю заяву?
Чи її варто прирівняти до рефлекторної неусвідомленої відрижки?
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27.05.2025 22:26 Відповісти
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27.05.2025 22:30 Відповісти
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27.05.2025 22:56 Відповісти
Якось так. Дідусь доган, є Байдена. По роках. Має шанс догнати. А по розуму - то вже ніяк. Наступна стадія - памперси. Для запобігання шкоді від рефлекторного нетримання мочі.
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27.05.2025 22:36 Відповісти
Кажуть, що він вже ходить у памперсах і біля нього дуже тхне. Там проблемка вже є… тілько ззоду))
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27.05.2025 22:46 Відповісти
Кажуть що і памперси забуває підкласти
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27.05.2025 23:18 Відповісти
Губата тітка просто озвучує щось, як вона думає, приємне трампу. Робота в неї така. Ніяких заяв ніхто не робив, то все фейки і хтиві наклепи клятих демократів. )
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28.05.2025 01:57 Відповісти
Коли Трампа запитали, чи не думає він про посилення американських санкцій проти Росії, він відповів: "Абсолютно".

Втім, зробити це Трамп погрожував і раніше, але до цього часу так і не запровадив нових обмежень щодо Москви.
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27.05.2025 22:29 Відповісти
абсолютно да чи ні ?

ця руда касандра вже задовбала

.
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27.05.2025 23:14 Відповісти
Так чи ні
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27.05.2025 23:40 Відповісти
Скажіть просто "Це вирвано з контексту".
Нам це знайомо.

Не було такого і все тут.
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27.05.2025 22:29 Відповісти
Що це було? 🤔 Вони з Трампом наживо не спілкуються, ці товмачі з Держдепу? 😲
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27.05.2025 22:32 Відповісти
Ні, просто трумп цим дописом набазікав собі на статтю. Бо ж сказав, що спасав пуйла довго і вже не може… не даютс. Речниця прибігла спасати старого дурилку.
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27.05.2025 22:48 Відповісти
Валодя, я нє совсєм адабряю. Ну ти мєня понял, люблю, целую. Твая Доні.
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27.05.2025 22:34 Відповісти
Тепер все частіше його секретарі будуть підправляти, уточнювати, заперечувати , що саме руде одоробло мало на увазі. Махінатор скоро створить цілу науку « трампологія по ************* словами».
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27.05.2025 22:43 Відповісти
медвєдєв уже ж відповів, що така риторика Чуба веде до 3 Світової. тож вихід у світу лише тут один - ізолювати цей лепрозорій санкціями, якими Грем розмахає у Сенаті і добивати фізично постачанням зброї в Україну.
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27.05.2025 22:54 Відповісти
Дебіла кусок.
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27.05.2025 23:02 Відповісти
шикарний....
ну тобто дебіла кусок
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27.05.2025 23:19 Відповісти
Подякуйте найвеличнішому кокаіновому сонечку, якби не його обрання, то зараз би нам було монопєнісуарно на те яке прізвище у президента США - Байден, Трамп чи Обама. Так само, як нам на це було пох у 2014-2019. Так, ми отримали лише щу грудні 2018 від Трампа першу летальну зброю - джавеліни і за це звісно дяка, але всі 5 років з 2014 по 2019 ми воювали з москалотой, відбудовували економіку, оборонку, реформували армію, здобули безвіз та підписали асоціацію з ЄС і все це БЕЗ ЖОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ЗАХІДНОЇ ДОПОМОГИ, самотужки, завдяки професіоналізму 5 Президента та тодішньої коаліції (бо у Пороха ніколи не було монобільшості та абсолютної влади, на відміну від ZE).
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27.05.2025 23:03 Відповісти
Політичний труп ся ніяк не вспокоїть. Ліпше б армії помагав, аніж на тупих ботів витрачав.
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28.05.2025 00:39 Відповісти
політичний труп зараз на Банковій смердить завдяки бидлюкам, які його наобирали в 2019, а зараз ховаються від армії під словацькими прапорцями та заробляють свої 30 срібняків відпрацьовуючи дешевими ботами.
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28.05.2025 01:24 Відповісти
доня ніколи і ні в коєму разі не подасть Україні руки - це ж маразматичний доня!
звикайте до цієї думки..
тільки самі.
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27.05.2025 23:07 Відповісти
ми і так давно зрозуміли що трампон взахваті від терориста №1 сьогодення
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27.05.2025 23:27 Відповісти
Трамп, що адвокат диявола?!...
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27.05.2025 23:28 Відповісти
Трамп уже как янык в последние годы. Сначала что-то пи..данет а потом вся свита расшифровывает для народа смысл))
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27.05.2025 23:40 Відповісти
закохані сваряться тільки тішаться
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27.05.2025 23:56 Відповісти
Схоже ,Дональд хоче ,щоб його називали словом "лідер",а не "містер президент".Так зневажливо називають недолугих правителів-деспотів.
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28.05.2025 01:10 Відповісти
Скоріше лідор всієї Америки, так більше личить. Хоча за рівнем чванства трамп вже на володаря галактики мітить, не менше. )
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28.05.2025 01:48 Відповісти
Як жартували в срср,хто не може підтвердити свою вищу освіту знаннями і вмінням-носить значок випускника вишу.А дебіли пишуть на бейсах собі рекламу.
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28.05.2025 01:23 Відповісти
Більш безмозкої та чванькуватої адміністрації США ще не було в історії, ці феєричні кретини війдуть в історію, тільки не з тої сторони, на яку розраховують (сильний мачо), а з протилежної (опущений ло*ара).
Але що поробиш - простим американцям таке до вподоби, тож терпимо це чудрило разом із ними, доки вони клепки назад не позбирають...
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28.05.2025 01:46 Відповісти
 
 