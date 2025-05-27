Останні заяви Трампа про Путіна не варто розглядати як його розчарування, - Держдеп

Президент США Дональд Трамп звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна у "грі з вогнем" після того, як Росія здійснила одну з наймасованіших ракетних атак по Україні. Однак ця заява нібито не демонструє особисте розчарування американського лідера.

Про це заявила речниця Держдепу Теммі Брюс в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Останні заяви Трампа про Росію не слід розглядати як ознаку розчарування. Вони є чітким висловленням його думки про те, що відбувається. І я думаю, що Росія повинна поставитися до цього серйозно", - зазначила вона.

Також, за її словами, Штати продовжують підтримувати прямі переговори Росії та України.

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Брюс наголосила, що Трамп "рішуче налаштований" зупинити війни, розпочаті до його вступу на посаду, і його коментарі в бік Путіна "чітко вказують на особисту зацікавленість у суті того, що відбувається".

"Якби росіяни дбали про суть того, як це відбувається (війна в Україні. – Ред.), вони б менше думали про це (заяви Трампа - ред.), а більше про те, що вони можуть зробити, що в їхніх руках, щоб зупинити кровопролиття і вбивства, які відбуваються зараз", - сказала речниця Держдепу.

Вона додала, що США "досить чітко бачить, у якій позиції перебувають обидві сторони" війни РФ проти України.

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Нагадаємо, 27 травня президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем" і також наголосив, що якби не він, то з Росією сталося б "багато поганих речей".