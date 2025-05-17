Рубіо передав Лаврову "рішучий сигнал" від Трампа про налаштованість США досягти тривалого кінця у війні, - Держдеп

Державний департамент США розповів про зміст телефонної розмови держсекретаря Марко Рубіо з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка відбулася у суботу, 17 травня.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Рубіо привітав домовленість про обмін полоненими, досягнену під час перемовин України й РФ 16 травня у Стамбулі, та передав рішучий сигнал від президента Трампа: США налаштовані досягти тривалого кінця у російсько-українській війні. Комплексний мирний план, запропонований США, окреслює найкращий шлях до цього", - сказано в пресрелізі Держдепу.

Також Рубіо повторив заклик Дональда Трампа до негайного припинення вогню.

Раніше МЗС РФ повідомляло, що держсекретар і радник президента США з нацбезпеки Марко Рубіо обговорив телефоном з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим російсько-українські переговори у Стамбулі.

