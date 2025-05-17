УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10708 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Рубіо та Лаврова
5 990 63

Рубіо передав Лаврову "рішучий сигнал" від Трампа про налаштованість США досягти тривалого кінця у війні, - Держдеп

Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Державний департамент США розповів про зміст телефонної розмови держсекретаря Марко Рубіо з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка відбулася у суботу, 17 травня.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Рубіо привітав домовленість про обмін полоненими, досягнену під час перемовин України й РФ 16 травня у Стамбулі, та передав рішучий сигнал від президента Трампа: США налаштовані досягти тривалого кінця у російсько-українській війні. Комплексний мирний план, запропонований США, окреслює найкращий шлях до цього", - сказано в пресрелізі Держдепу.

Також Рубіо повторив заклик Дональда Трампа до негайного припинення вогню.

Раніше МЗС РФ повідомляло, що держсекретар і радник президента США з нацбезпеки Марко Рубіо обговорив телефоном з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим російсько-українські переговори у Стамбулі.

Читайте також: Рубіо обговорив врегулювання війни в Україні з європейськими колегами

Автор: 

Держдепартамент США (1673) Лавров Сергій (1643) Рубіо Марко (279)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
а чим вимірювати рішучість? Бо рішучметра немає. Є потужнометр і стурбометр.
показати весь коментар
17.05.2025 19:21 Відповісти
+13
Коню пох бо він паше на *****. А ***** сіє поле смертей.
показати весь коментар
17.05.2025 19:17 Відповісти
+12
Зайобали ці піндоси своїми сігналами!
показати весь коментар
17.05.2025 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коню пох бо він паше на *****. А ***** сіє поле смертей.
показати весь коментар
17.05.2025 19:17 Відповісти
США- страна непуганных идиотов.
показати весь коментар
17.05.2025 19:36 Відповісти
Зайобали ці піндоси своїми сігналами!
показати весь коментар
17.05.2025 19:20 Відповісти
США ведуть себе зараз як путінські підстілки..., шановний!!
показати весь коментар
17.05.2025 20:51 Відповісти
імпотенти слабоумні...
показати весь коментар
17.05.2025 19:21 Відповісти
Про потужність з 2019р чуємо
показати весь коментар
17.05.2025 22:16 Відповісти
Сча х-ло тебе даст КОНЕЦ в обе руки.
показати весь коментар
17.05.2025 19:21 Відповісти
черговий виступ клоунів, одні роблят вигляд що лякают інші що злякались
показати весь коментар
17.05.2025 19:21 Відповісти
а чим вимірювати рішучість? Бо рішучметра немає. Є потужнометр і стурбометр.
показати весь коментар
17.05.2025 19:21 Відповісти
А якщо ще й сигнал не долетить ... ?!
показати весь коментар
17.05.2025 19:24 Відповісти
пердометром
показати весь коментар
17.05.2025 22:49 Відповісти
А якщо не досягне, то трампон особисто своїм чубом полоскоче дупу путлєра. І залоскоче до смерті (чи трампона, чи путлєра - без різниці).
Циркова вистава триває, але коферанс'є я б змінив. На жаль, це не в моїй владі...
показати весь коментар
17.05.2025 19:21 Відповісти
Рубио->Лаврову: передаю привет от президента Трампа
Рубио->помощнику: сообщите прессе, что передан "решительный сигнал"
показати весь коментар
17.05.2025 19:23 Відповісти
Вирішує уже Китай
А хутін так у стороні
показати весь коментар
17.05.2025 19:24 Відповісти
Мордвін пуйло знову буде викручуватися і надурить Трампа, як він дурив всіх його попередників.
показати весь коментар
17.05.2025 19:25 Відповісти
трамп чекає щоб його в черговий раз обдурили

.
показати весь коментар
17.05.2025 20:39 Відповісти
рішучий кінець - це не про трампа.
Меланія підтвердить.
показати весь коментар
17.05.2025 19:26 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 22:08 Відповісти
Там уже опять летят "ответы" из рф... Сегодня что-то рано.
показати весь коментар
17.05.2025 19:28 Відповісти
Хоть бы не обкакались от такой ришучости
показати весь коментар
17.05.2025 19:29 Відповісти
Для них це не вперше ...
показати весь коментар
17.05.2025 19:32 Відповісти
а ришучий это круче чем потужный?
показати весь коментар
17.05.2025 19:30 Відповісти
Сигнал було видно здалека...
показати весь коментар
17.05.2025 19:31 Відповісти
...трі зєльоних свістка.

.
показати весь коментар
17.05.2025 21:31 Відповісти
Черговий потужний пшик від колись крутого американського ковбоя...
показати весь коментар
17.05.2025 19:31 Відповісти
Чудово розказують про спільні плани ***** і ************* Портников та Смолій:https://www.youtube.com/watch?v=6HIawEuD_Xg https://www.youtube.com/watch?v=6HIawEuD_Xg https://i.ytimg.com/vi/6HIawEuD_Xg/hqdefault.jpg?v=6828aac8&sqp=-oaymwEcCPYBEIoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBEjlShWhs1B2sFxe-5g7j8roingg https://i.ytimg.com/vi/6HIawEuD_Xg/hqdefault.jpg?v=6828aac8&sqp=-oaymwEcCPYBEIoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBEjlShWhs1B2sFxe-5g7j8roingg https://i.ytimg.com/vi/6HIawEuD_Xg/hqdefault.jpg?v=6828aac8&sqp=-oaymwEcCPYBEIoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBEjlShWhs1B2sFxe-5g7j8roingg "https://www.youtube.com/watch?v=6HIawEuD_Xg Трамп хвалить Путіна і критикує Зеленського. Що Кремль привіз до Туреччини під виглядом миру"
показати весь коментар
17.05.2025 19:32 Відповісти
Азохенвей! І шо за сигнал? Пропердів SOS в штани азбукою Морзе?
показати весь коментар
17.05.2025 19:32 Відповісти
Ця рожа коняки цеглини просить, а вони йому попередження сунуть
показати весь коментар
17.05.2025 21:04 Відповісти
Аляску віддає щоб ***** від України відчепився ? А нас 50 якимсь штатом приймають включно з Кримом ?
показати весь коментар
17.05.2025 19:34 Відповісти
Залишилося тепер дочекатися подробиць, що ж це за план такий «сильний» і офігенний , від Трампа і ху@ла


показати весь коментар
17.05.2025 19:43 Відповісти
там Рішуче чи Потужно????
показати весь коментар
17.05.2025 19:43 Відповісти
турбо-потужно
показати весь коментар
17.05.2025 19:46 Відповісти
Рішуче обісрався разом з тампоном!
показати весь коментар
17.05.2025 19:46 Відповісти
рішучий хєрня. треба потужний і незламний.
показати весь коментар
17.05.2025 19:46 Відповісти
Отримає черговий "фак", вмиеться і тупо продовжить посилати далі "рішучий сигнали".
показати весь коментар
17.05.2025 19:49 Відповісти
Яка рішуча стурбованість! Такої рішучої стурбованності я ще не чув.
показати весь коментар
17.05.2025 19:50 Відповісти
рішучий сигнал від "трамбона 3,14стабола" був на передвиборчій компанії.Тоді він грозився й..бнути по кремлівських курантах і "звьоздах",у випадку якщо куйло не зупинить війну...Сьогодніші погрози чергова "брехня" від американського " 3,14сдуна...
показати весь коментар
17.05.2025 19:55 Відповісти
Передав "потужний сигнал"? Таких "зубодробильних санкцій" мабуть ще не було...🤦🤬
показати весь коментар
17.05.2025 19:58 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 19:58 Відповісти
А чим цей "сигнал", тимбільш " рішучій" був підкріплений? Нічим?
Підкріплений сотнею - двома атакамсів переданих ЗСУ - був би почутий.
А так ....
показати весь коментар
17.05.2025 19:58 Відповісти
Нове поганяло у трампона - Рішучий Кінець!
показати весь коментар
17.05.2025 19:59 Відповісти
ху із тривалий кінець ?
показати весь коментар
17.05.2025 20:03 Відповісти
скільки ще Рубіо буде повторювати заклик Чуба до припинення вогню без умов? бо чим більше він це повторює, то тим більше ху йло із своїми підху йловниками сміються з них. нда..
показати весь коментар
17.05.2025 20:07 Відповісти
У ДержДепі США, мабуть таки, щось розвиднілося у їх головах, що прутін-******, неодноразово, за 100 днів, вимазав Трампа, як Президента США, у московське лайно, на очах всього Світу!!
Можливо, тепер ******, пришле ще одну картину Трампу, із золотою шаблею в руках, верхи, на подареному Катаром, літаку ??!
показати весь коментар
17.05.2025 20:11 Відповісти
рішуче? потужно? незламно? вони що одне одного навипередки цитують ****** клоуни???
показати весь коментар
17.05.2025 20:15 Відповісти
Авжеж, бо тоді вони займуть сторону параши і будуть Україну примушувати до капітуляції.
показати весь коментар
17.05.2025 20:57 Відповісти
А Лавров постелил этот "сигнал" себе на стол, порезал на нем колбаску и открыл пиво.
показати весь коментар
17.05.2025 20:28 Відповісти
передасти
показати весь коментар
17.05.2025 20:31 Відповісти
"тривалого кінця"? - это как?
показати весь коментар
17.05.2025 20:33 Відповісти
Коротше - ніхуа не буде .. х#йло проігнорить всі звернення Трампона , той в свою чергу введе якісь санкції на нафту або тіньовий флот мордору , які обходяться в буквальному розумінні слова , як бачили в фінській затоці .
показати весь коментар
17.05.2025 20:36 Відповісти
Фарс! Трамп стурбований і налаштований рішуче витягнути друга в кремлі з болота санкцій. Все інше- декорації і паси руками перед інфантилами.
показати весь коментар
17.05.2025 20:43 Відповісти
Тривалий кiнець - це не просто кiнець ?
показати весь коментар
17.05.2025 21:03 Відповісти
ТрамПодонок грозит пальчиком *****.... А тот сдерживая смех делает вид - Ой, боюс, боюс..
Этот децкий сад с "переговорами", "перемириями", встречами, заявлениями и прочим белым шумом... от этого просто уже тошнит.
показати весь коментар
17.05.2025 21:04 Відповісти
Да, третьему рейху надоть было еще поучиться у нас, какую следует с кацапами иметь"сделку".
показати весь коментар
17.05.2025 21:06 Відповісти
Ух ти! Листя дуба падають з ясеня, ніфіга сєбє, ніфіга сєбє!
показати весь коментар
17.05.2025 21:14 Відповісти
рішуча налаштованість - це щось нове, беремо в словниковий запас
показати весь коментар
17.05.2025 21:55 Відповісти
Рішучий сигнал? Передав скриншот допису Трампа "Vladimir stop"?
показати весь коментар
17.05.2025 23:51 Відповісти
Внаслідок передавання сигналу Лавров як кінь заскакав. Рубіо не знав що сигнал був електричний.
показати весь коментар
18.05.2025 00:38 Відповісти
Нє ну якщо сигнал був рішучий то вже є шось ))))
показати весь коментар
18.05.2025 09:01 Відповісти
 
 