УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини Переговори у Туреччині
2 075 17

Рубіо обговорив з Лавровим російсько-українські переговори в Стамбулі

Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Держсекретар і радник президента США з нацбезпеки Марко Рубіо обговорив телефоном з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим російсько-українські переговори у Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС Росії, телефонна розмова відбулася 17 травня.

Зазначається, що  Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими та підготовку кожною зі сторін свого бачення умов, необхідних для припинення вогню. А також наголосив на готовності Вашингтона і надалі виконувати роль миротворця.

Читайте: Рубіо обговорив з радниками Франції, Британії та Німеччини ситуацію в Ірані та Україні

Своєю чергою Лавров зауважив, що нібито саме позиція США сприяла тому, що президент України Володимир Зеленський "зрештою прийняв пропозицію Путіна про відновлення стамбульських переговорів".

І підтвердив готовність Москви до подальшої співпраці зі США в цьому контексті.

Також співрозмовники обмінялися думками щодо продовження російсько-американських контактів.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Автор: 

Лавров Сергій (1643) Рубіо Марко (279)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
До 2025 року ***** було нерукопожатним, а Лавров не міг в жодну Західну країну прийїхати.

Трамп зробив ***** та його шавок центром уваги.

Дебілоїд старий...
показати весь коментар
17.05.2025 16:44 Відповісти
+5
Боже мой! Какая деградация США!
показати весь коментар
17.05.2025 16:34 Відповісти
+2
Ну от трампоїдам всьо нравітся. - Отлічні пєрєговори, ху-йло хоче міру, санкції не на часі. Алілуя...
показати весь коментар
17.05.2025 16:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну от трампоїдам всьо нравітся. - Отлічні пєрєговори, ху-йло хоче міру, санкції не на часі. Алілуя...
показати весь коментар
17.05.2025 16:31 Відповісти
FT: Путін відмовився обговорювати мирний план, розроблений США, Україною та європейцями
показати весь коментар
17.05.2025 16:32 Відповісти
Суки! - додавлять Україну
показати весь коментар
17.05.2025 16:33 Відповісти
Боже мой! Какая деградация США!
показати весь коментар
17.05.2025 16:34 Відповісти
так то, виявляється, були переговори?...
показати весь коментар
17.05.2025 16:34 Відповісти
Якщо хтось думає, що Трампон не кінчений ідіот, прочитайте це :

https://www.dialog.ua/world/313985_1747485904
показати весь коментар
17.05.2025 16:36 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 16:41 Відповісти
Те, що воно дурнувате, вже знають у всьому світі, навідь папуаси в джунглях! 😁
показати весь коментар
17.05.2025 16:56 Відповісти
В що пе6ретворились США ? від світового гегемона світової демократії ,до диктатури рудого жлоба в якого понад усе любов до себе і грошей ,ось так перемовини з терористами злочинцями головне що вони хвалять цього недоумка.
показати весь коментар
17.05.2025 16:36 Відповісти
Хвалять - то таке. Нетаньяху теж хвалив. А його Трамп прокинув.

Головне, щоб грошей насипали, хабарі давали.
показати весь коментар
17.05.2025 16:45 Відповісти
Америка - підстілка в ногах Королеви Бензоколонки
показати весь коментар
17.05.2025 16:41 Відповісти
Гамлєт (потихеньку починає тверезитись)
... Ітоги подвєдьом. ******* тата. І мамку ********** з рідним дядьком. ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням...

Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко".
Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому
показати весь коментар
17.05.2025 16:43 Відповісти
До 2025 року ***** було нерукопожатним, а Лавров не міг в жодну Західну країну прийїхати.

Трамп зробив ***** та його шавок центром уваги.

Дебілоїд старий...
показати весь коментар
17.05.2025 16:44 Відповісти
а шо там обговорювати , два дібіла
показати весь коментар
17.05.2025 17:04 Відповісти
Два дегенерати поласували кінським навозом.
показати весь коментар
17.05.2025 17:43 Відповісти
Домовились про рандеву ***** зі своїм агентом "Красновим"
показати весь коментар
17.05.2025 19:10 Відповісти
Рубіо із конем лавровим займались сексом по телефону
показати весь коментар
18.05.2025 00:42 Відповісти
 
 