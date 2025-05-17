Рубіо обговорив з Лавровим російсько-українські переговори в Стамбулі

Держсекретар і радник президента США з нацбезпеки Марко Рубіо обговорив телефоном з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим російсько-українські переговори у Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МЗС Росії, телефонна розмова відбулася 17 травня.

Зазначається, що Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими та підготовку кожною зі сторін свого бачення умов, необхідних для припинення вогню. А також наголосив на готовності Вашингтона і надалі виконувати роль миротворця.

Своєю чергою Лавров зауважив, що нібито саме позиція США сприяла тому, що президент України Володимир Зеленський "зрештою прийняв пропозицію Путіна про відновлення стамбульських переговорів".

І підтвердив готовність Москви до подальшої співпраці зі США в цьому контексті.

Також співрозмовники обмінялися думками щодо продовження російсько-американських контактів.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.