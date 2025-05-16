УКР
Рубіо обговорив з радниками Франції, Британії та Німеччини ситуацію в Ірані та Україні

Марко Рубіо

У Стамбулі державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини для переговорів щодо ситуації в Ірані та війни в Україні.

Про це пише американське видання Barron's із посиланням на представника США, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зустріч відбулася в кулуарах окремих переговорів з Іраном, які стосувалися його ядерної програми, а також на тлі дипломатичних контактів щодо припинення війни між Росією та Україною.

Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з питань національної безпеки, обговорив із європейськими партнерами актуальні виклики безпеки, включно з підтримкою України та стримуванням Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо прибув до Стамбулу, де сьогодні відбудуться переговори України та РФ, - Le Monde

Автор: 

Іран (2326) Рубіо Марко (278) війна в Україні (5796)
16.05.2025 14:18 Відповісти
that's all, guys.
the end.
16.05.2025 14:24 Відповісти
Обговорив!? А чому сдристнув зі Стамбула? Шо не твоя ліга? А зуйло твою лігу і не відправить, тільки пітерські бомжі для переговорів із піндосами-трампососами.
16.05.2025 14:23 Відповісти
обговорив? - обговорив.
рот витер - робочє місце убрав.
все.
16.05.2025 14:30 Відповісти
 
 