Рубіо обговорив з радниками Франції, Британії та Німеччини ситуацію в Ірані та Україні

У Стамбулі державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини для переговорів щодо ситуації в Ірані та війни в Україні.

Про це пише американське видання Barron's із посиланням на представника США, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зустріч відбулася в кулуарах окремих переговорів з Іраном, які стосувалися його ядерної програми, а також на тлі дипломатичних контактів щодо припинення війни між Росією та Україною.

Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з питань національної безпеки, обговорив із європейськими партнерами актуальні виклики безпеки, включно з підтримкою України та стримуванням Ірану.

