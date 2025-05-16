Рубіо обговорив з радниками Франції, Британії та Німеччини ситуацію в Ірані та Україні
У Стамбулі державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини для переговорів щодо ситуації в Ірані та війни в Україні.
Про це пише американське видання Barron's із посиланням на представника США, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зустріч відбулася в кулуарах окремих переговорів з Іраном, які стосувалися його ядерної програми, а також на тлі дипломатичних контактів щодо припинення війни між Росією та Україною.
Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з питань національної безпеки, обговорив із європейськими партнерами актуальні виклики безпеки, включно з підтримкою України та стримуванням Ірану.
