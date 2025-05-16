Рубио обсудил с советниками Франции, Великобритании и Германии ситуацию в Иране и Украине
В Стамбуле государственный секретарь США Марко Рубио встретился с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии для переговоров по ситуации в Иране и войне в Украине.
Об этом пишет американское издание Barron's со ссылкой на представителя США, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, встреча состоялась в кулуарах отдельных переговоров с Ираном, которые касались его ядерной программы, а также на фоне дипломатических контактов по прекращению войны между Россией и Украиной.
Рубио, который также является советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, обсудил с европейскими партнерами актуальные вызовы безопасности, включая поддержку Украины и сдерживание Ирана.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
the end.
рот витер - робочє місце убрав.
все.