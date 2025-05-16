РУС
Рубио обсудил с советниками Франции, Великобритании и Германии ситуацию в Иране и Украине

Марко Рубио

В Стамбуле государственный секретарь США Марко Рубио встретился с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии для переговоров по ситуации в Иране и войне в Украине.

Об этом пишет американское издание Barron's со ссылкой на представителя США, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, встреча состоялась в кулуарах отдельных переговоров с Ираном, которые касались его ядерной программы, а также на фоне дипломатических контактов по прекращению войны между Россией и Украиной.

Рубио, который также является советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, обсудил с европейскими партнерами актуальные вызовы безопасности, включая поддержку Украины и сдерживание Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры Украины и РФ, - Le Monde

