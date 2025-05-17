РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9786 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Турции
2 075 17

Рубио обсудил с Лавровым российско-украинские переговоры в Стамбуле

Рубио и Лавров поговорили по телефону

Госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД России, телефонный разговор состоялся 17 мая.

Отмечается, что Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и подготовку каждой из сторон своего видения условий, необходимых для прекращения огня. А также отметил готовность Вашингтона и в дальнейшем выполнять роль миротворца.

Читайте: Рубио обсудил с советниками Франции, Британии и Германии ситуацию в Иране и Украине

В свою очередь Лавров отметил, что якобы именно позиция США способствовала тому, что президент Украины Владимир Зеленский "в конце концов принял предложение Путина о возобновлении стамбульских переговоров".

И подтвердил готовность Москвы к дальнейшему сотрудничеству с США в этом контексте.

Также собеседники обменялись мнениями относительно продолжения российско-американских контактов.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Очень важно поощрять стороны, не навязывая им ничего

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Автор: 

Лавров Сергей (2358) Рубио Марко (275)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
До 2025 року ***** було нерукопожатним, а Лавров не міг в жодну Західну країну прийїхати.

Трамп зробив ***** та його шавок центром уваги.

Дебілоїд старий...
показать весь комментарий
17.05.2025 16:44 Ответить
+5
Боже мой! Какая деградация США!
показать весь комментарий
17.05.2025 16:34 Ответить
+2
Ну от трампоїдам всьо нравітся. - Отлічні пєрєговори, ху-йло хоче міру, санкції не на часі. Алілуя...
показать весь комментарий
17.05.2025 16:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну от трампоїдам всьо нравітся. - Отлічні пєрєговори, ху-йло хоче міру, санкції не на часі. Алілуя...
показать весь комментарий
17.05.2025 16:31 Ответить
FT: Путін відмовився обговорювати мирний план, розроблений США, Україною та європейцями
показать весь комментарий
17.05.2025 16:32 Ответить
Суки! - додавлять Україну
показать весь комментарий
17.05.2025 16:33 Ответить
Боже мой! Какая деградация США!
показать весь комментарий
17.05.2025 16:34 Ответить
так то, виявляється, були переговори?...
показать весь комментарий
17.05.2025 16:34 Ответить
Якщо хтось думає, що Трампон не кінчений ідіот, прочитайте це :

https://www.dialog.ua/world/313985_1747485904
показать весь комментарий
17.05.2025 16:36 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 16:41 Ответить
Те, що воно дурнувате, вже знають у всьому світі, навідь папуаси в джунглях! 😁
показать весь комментарий
17.05.2025 16:56 Ответить
В що пе6ретворились США ? від світового гегемона світової демократії ,до диктатури рудого жлоба в якого понад усе любов до себе і грошей ,ось так перемовини з терористами злочинцями головне що вони хвалять цього недоумка.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:36 Ответить
Хвалять - то таке. Нетаньяху теж хвалив. А його Трамп прокинув.

Головне, щоб грошей насипали, хабарі давали.
показать весь комментарий
17.05.2025 16:45 Ответить
Америка - підстілка в ногах Королеви Бензоколонки
показать весь комментарий
17.05.2025 16:41 Ответить
Гамлєт (потихеньку починає тверезитись)
... Ітоги подвєдьом. ******* тата. І мамку ********** з рідним дядьком. ******** мєбєль ценную, герба національного ******. Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням...

Гамлєт рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співа "Яблучко".
Зігмунд Фрейд підходить до Гамлєта, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому
показать весь комментарий
17.05.2025 16:43 Ответить
До 2025 року ***** було нерукопожатним, а Лавров не міг в жодну Західну країну прийїхати.

Трамп зробив ***** та його шавок центром уваги.

Дебілоїд старий...
показать весь комментарий
17.05.2025 16:44 Ответить
а шо там обговорювати , два дібіла
показать весь комментарий
17.05.2025 17:04 Ответить
Два дегенерати поласували кінським навозом.
показать весь комментарий
17.05.2025 17:43 Ответить
Домовились про рандеву ***** зі своїм агентом "Красновим"
показать весь комментарий
17.05.2025 19:10 Ответить
Рубіо із конем лавровим займались сексом по телефону
показать весь комментарий
18.05.2025 00:42 Ответить
 
 