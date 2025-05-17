Рубио обсудил с Лавровым российско-украинские переговоры в Стамбуле
Госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым российско-украинские переговоры в Стамбуле.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД России, телефонный разговор состоялся 17 мая.
Отмечается, что Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и подготовку каждой из сторон своего видения условий, необходимых для прекращения огня. А также отметил готовность Вашингтона и в дальнейшем выполнять роль миротворца.
В свою очередь Лавров отметил, что якобы именно позиция США способствовала тому, что президент Украины Владимир Зеленский "в конце концов принял предложение Путина о возобновлении стамбульских переговоров".
И подтвердил готовность Москвы к дальнейшему сотрудничеству с США в этом контексте.
Также собеседники обменялись мнениями относительно продолжения российско-американских контактов.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.
Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.
16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.
Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.
