УКР
Рубіо обговорив врегулювання війни в Україні з європейськими колегами

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч з колегами з Німеччини, Італії та Франції та розповів про зусилля Вашингтону щодо припинення воєнної агресії Росії в Україні.

Про це йдеться на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ.

"Державний секретар Марко Рубіо зустрівся сьогодні в кулуарах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Анталії, Туреччина, з міністрами закордонних справ країн Трансатлантичної п'ятірки: Міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, Міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, Міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні і Міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Держсекретар Рубіо поінформував міністрів про зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення безглуздого кровопролиття в Україні", - йдеться в повідомленні.

Рубіо наголосив, що європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб змусити Росію та Україну вести переговори у дусі доброї волі задля швидкого та довготривалого мирного врегулювання".

Також читайте: Війну в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом, - Рубіо

Автор: 

Держдепартамент США (1673) Рубіо Марко (278)
+1
Они как бабки возле подъезда, трындят и трындят об одном и том же...
15.05.2025 19:37 Відповісти
+1
І шо сталося?
15.05.2025 19:37 Відповісти
+1
Перед зустріччю хрест на лобі намалювати не забув ?
15.05.2025 19:54 Відповісти
15.05.2025 19:37 Відповісти
А костюм в Рубіо голубий, як в транквестита.
15.05.2025 20:27 Відповісти
Почему собственно, як...
15.05.2025 20:31 Відповісти
І шо сталося?
15.05.2025 19:37 Відповісти
Рубіо обговорив врегулювання війни в Україні з європейськими колеГГами Джерело: https://censor.net/ua/n3552481 Чивокуня на цензорі підробляє?
15.05.2025 19:54 Відповісти
15.05.2025 19:54 Відповісти
І обов"язково ж наголосив що Україну треба змушувати .
15.05.2025 20:17 Відповісти
Шістка обговорює щось...і це щось нікуди не рухається.
15.05.2025 20:21 Відповісти
так західні партнери начебто і не палять по Україні.
а з замом мединьского ні? - от такий, рубік, ти перемовляльник...
15.05.2025 20:24 Відповісти
травень, червень, липень, серпень, вересень....
15.05.2025 20:27 Відповісти
«Врегулювання війни»… хм… Це поняття є кацапська фішка, яку нам навʼязав трампище. Згадайте історію. Такого визначення ніколи не було. Кацапи спочатку назвали війну «украінскій крізіс», потім пришили до нього «урєгуліровіть». Хоча криза і війна це протилежні масштаби. А вже потім непомітно до слова «війна» пришили «урєгуліровіть». Не може бути війна урегульована, як неможна бути чуть вагітною. Кацапи майстри по перекручуванню понять і задурюваню мізків. Ну а міжнародна спільнота безграмотна тому підхопила і залюбки користується цим словосполученням без задньої мислі.
15.05.2025 20:48 Відповісти
 
 