Рубіо обговорив врегулювання війни в Україні з європейськими колегами

Державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч з колегами з Німеччини, Італії та Франції та розповів про зусилля Вашингтону щодо припинення воєнної агресії Росії в Україні.

Про це йдеться на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ.

"Державний секретар Марко Рубіо зустрівся сьогодні в кулуарах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Анталії, Туреччина, з міністрами закордонних справ країн Трансатлантичної п'ятірки: Міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, Міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, Міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні і Міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Держсекретар Рубіо поінформував міністрів про зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення безглуздого кровопролиття в Україні", - йдеться в повідомленні.

Рубіо наголосив, що європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб змусити Росію та Україну вести переговори у дусі доброї волі задля швидкого та довготривалого мирного врегулювання".

