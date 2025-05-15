РУС
Рубио обсудил урегулирование войны в Украине с европейскими коллегами

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с коллегами из Германии, Италии и Франции и рассказал об усилиях Вашингтона по прекращению военной агрессии России в Украине.

Об этом говорится на сайте Госдепа, передает Цензор.НЕТ.

"Государственный секретарь Марко Рубио встретился сегодня в кулуарах неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталии, Турция, с министрами иностранных дел стран Трансатлантической пятерки: Министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, Министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, Министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. Госсекретарь Рубио проинформировал министров об усилиях Президента Трампа, направленных на прекращение бессмысленного кровопролития в Украине", - говорится в сообщении.

Рубио подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы заставить Россию и Украину вести переговоры в духе доброй воли для быстрого и долговременного мирного урегулирования".

Также читайте: Войну в Украине можно завершить только дипломатическим путем, - Рубио

Они как бабки возле подъезда, трындят и трындят об одном и том же...
15.05.2025 19:37 Ответить
Рубіо обговорив врегулювання війни в Україні з європейськими колеггами

І шо сталося?
15.05.2025 19:37 Ответить
Перед зустріччю хрест на лобі намалювати не забув ?
15.05.2025 19:54 Ответить
Они как бабки возле подъезда, трындят и трындят об одном и том же...
15.05.2025 19:37 Ответить
А костюм в Рубіо голубий, як в транквестита.
15.05.2025 20:27 Ответить
Почему собственно, як...
15.05.2025 20:31 Ответить
Рубіо обговорив врегулювання війни в Україні з європейськими колеггами

І шо сталося?
15.05.2025 19:37 Ответить
Рубіо обговорив врегулювання війни в Україні з європейськими колеГГами Джерело: https://censor.net/ua/n3552481 Чивокуня на цензорі підробляє?
15.05.2025 19:54 Ответить
Перед зустріччю хрест на лобі намалювати не забув ?
15.05.2025 19:54 Ответить
І обов"язково ж наголосив що Україну треба змушувати .
15.05.2025 20:17 Ответить
Шістка обговорює щось...і це щось нікуди не рухається.
15.05.2025 20:21 Ответить
так західні партнери начебто і не палять по Україні.
а з замом мединьского ні? - от такий, рубік, ти перемовляльник...
15.05.2025 20:24 Ответить
травень, червень, липень, серпень, вересень....
15.05.2025 20:27 Ответить
«Врегулювання війни»… хм… Це поняття є кацапська фішка, яку нам навʼязав трампище. Згадайте історію. Такого визначення ніколи не було. Кацапи спочатку назвали війну «украінскій крізіс», потім пришили до нього «урєгуліровіть». Хоча криза і війна це протилежні масштаби. А вже потім непомітно до слова «війна» пришили «урєгуліровіть». Не може бути війна урегульована, як неможна бути чуть вагітною. Кацапи майстри по перекручуванню понять і задурюваню мізків. Ну а міжнародна спільнота безграмотна тому підхопила і залюбки користується цим словосполученням без задньої мислі.
15.05.2025 20:48 Ответить
 
 