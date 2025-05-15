Рубио обсудил урегулирование войны в Украине с европейскими коллегами
Государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с коллегами из Германии, Италии и Франции и рассказал об усилиях Вашингтона по прекращению военной агрессии России в Украине.
Об этом говорится на сайте Госдепа, передает Цензор.НЕТ.
"Государственный секретарь Марко Рубио встретился сегодня в кулуарах неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталии, Турция, с министрами иностранных дел стран Трансатлантической пятерки: Министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, Министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, Министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми. Госсекретарь Рубио проинформировал министров об усилиях Президента Трампа, направленных на прекращение бессмысленного кровопролития в Украине", - говорится в сообщении.
Рубио подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы заставить Россию и Украину вести переговоры в духе доброй воли для быстрого и долговременного мирного урегулирования".
І шо сталося?
а з замом мединьского ні? - от такий, рубік, ти перемовляльник...