Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа о настроенности США достичь длительного конца в войне, - Госдеп
Государственный департамент США рассказал о содержании телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который состоялся в субботу, 17 мая.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.
"Госсекретарь Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными, достигнутую во время переговоров Украины и РФ 16 мая в Стамбуле, и передал решительный сигнал от президента Трампа: США настроены достичь длительного конца в российско-украинской войне. Комплексный мирный план, предложенный США, определяет лучший путь к этому", - сказано в пресс-релизе Госдепа.
Также Рубио повторил призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.
Ранее МИД РФ сообщал, что госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым российско-украинские переговоры в Стамбуле.
Циркова вистава триває, але коферанс'є я б змінив. На жаль, це не в моїй владі...
Рубио->помощнику: сообщите прессе, что передан "решительный сигнал"
А хутін так у стороні
.
Меланія підтвердить.
.
Підкріплений сотнею - двома атакамсів переданих ЗСУ - був би почутий.
А так ....
Можливо, тепер ******, пришле ще одну картину Трампу, із золотою шаблею в руках, верхи, на подареному Катаром, літаку ??!
Этот децкий сад с "переговорами", "перемириями", встречами, заявлениями и прочим белым шумом... от этого просто уже тошнит.