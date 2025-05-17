РУС
Разговор Рубио и Лаврова
Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа о настроенности США достичь длительного конца в войне, - Госдеп

Государственный департамент США рассказал о содержании телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который состоялся в субботу, 17 мая.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными, достигнутую во время переговоров Украины и РФ 16 мая в Стамбуле, и передал решительный сигнал от президента Трампа: США настроены достичь длительного конца в российско-украинской войне. Комплексный мирный план, предложенный США, определяет лучший путь к этому", - сказано в пресс-релизе Госдепа.

Также Рубио повторил призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.

Ранее МИД РФ сообщал, что госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым российско-украинские переговоры в Стамбуле.

+16
а чим вимірювати рішучість? Бо рішучметра немає. Є потужнометр і стурбометр.
17.05.2025 19:21 Ответить
+13
Коню пох бо він паше на *****. А ***** сіє поле смертей.
17.05.2025 19:17 Ответить
+12
Зайобали ці піндоси своїми сігналами!
17.05.2025 19:20 Ответить
Коню пох бо він паше на *****. А ***** сіє поле смертей.
17.05.2025 19:17 Ответить
США- страна непуганных идиотов.
17.05.2025 19:36 Ответить
Зайобали ці піндоси своїми сігналами!
17.05.2025 19:20 Ответить
США ведуть себе зараз як путінські підстілки..., шановний!!
17.05.2025 20:51 Ответить
імпотенти слабоумні...
17.05.2025 19:21 Ответить
Про потужність з 2019р чуємо
17.05.2025 22:16 Ответить
Сча х-ло тебе даст КОНЕЦ в обе руки.
17.05.2025 19:21 Ответить
черговий виступ клоунів, одні роблят вигляд що лякают інші що злякались
17.05.2025 19:21 Ответить
а чим вимірювати рішучість? Бо рішучметра немає. Є потужнометр і стурбометр.
17.05.2025 19:21 Ответить
А якщо ще й сигнал не долетить ... ?!
17.05.2025 19:24 Ответить
пердометром
17.05.2025 22:49 Ответить
А якщо не досягне, то трампон особисто своїм чубом полоскоче дупу путлєра. І залоскоче до смерті (чи трампона, чи путлєра - без різниці).
Циркова вистава триває, але коферанс'є я б змінив. На жаль, це не в моїй владі...
17.05.2025 19:21 Ответить
Рубио->Лаврову: передаю привет от президента Трампа
Рубио->помощнику: сообщите прессе, что передан "решительный сигнал"
17.05.2025 19:23 Ответить
Вирішує уже Китай
А хутін так у стороні
17.05.2025 19:24 Ответить
Мордвін пуйло знову буде викручуватися і надурить Трампа, як він дурив всіх його попередників.
17.05.2025 19:25 Ответить
трамп чекає щоб його в черговий раз обдурили

.
17.05.2025 20:39 Ответить
рішучий кінець - це не про трампа.
Меланія підтвердить.
17.05.2025 19:26 Ответить
17.05.2025 22:08 Ответить
Там уже опять летят "ответы" из рф... Сегодня что-то рано.
17.05.2025 19:28 Ответить
Хоть бы не обкакались от такой ришучости
17.05.2025 19:29 Ответить
Для них це не вперше ...
17.05.2025 19:32 Ответить
а ришучий это круче чем потужный?
17.05.2025 19:30 Ответить
Сигнал було видно здалека...
17.05.2025 19:31 Ответить
...трі зєльоних свістка.

.
17.05.2025 21:31 Ответить
Черговий потужний пшик від колись крутого американського ковбоя...
17.05.2025 19:31 Ответить
Чудово розказують про спільні плани ***** і ************* Портников та Смолій:https://www.youtube.com/watch?v=6HIawEuD_Xg https://www.youtube.com/watch?v=6HIawEuD_Xg https://i.ytimg.com/vi/6HIawEuD_Xg/hqdefault.jpg?v=6828aac8&sqp=-oaymwEcCPYBEIoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBEjlShWhs1B2sFxe-5g7j8roingg https://i.ytimg.com/vi/6HIawEuD_Xg/hqdefault.jpg?v=6828aac8&sqp=-oaymwEcCPYBEIoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBEjlShWhs1B2sFxe-5g7j8roingg https://i.ytimg.com/vi/6HIawEuD_Xg/hqdefault.jpg?v=6828aac8&sqp=-oaymwEcCPYBEIoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBEjlShWhs1B2sFxe-5g7j8roingg "https://www.youtube.com/watch?v=6HIawEuD_Xg Трамп хвалить Путіна і критикує Зеленського. Що Кремль привіз до Туреччини під виглядом миру"
17.05.2025 19:32 Ответить
Азохенвей! І шо за сигнал? Пропердів SOS в штани азбукою Морзе?
17.05.2025 19:32 Ответить
Ця рожа коняки цеглини просить, а вони йому попередження сунуть
17.05.2025 21:04 Ответить
Аляску віддає щоб ***** від України відчепився ? А нас 50 якимсь штатом приймають включно з Кримом ?
17.05.2025 19:34 Ответить
Залишилося тепер дочекатися подробиць, що ж це за план такий «сильний» і офігенний , від Трампа і ху@ла


17.05.2025 19:43 Ответить
там Рішуче чи Потужно????
17.05.2025 19:43 Ответить
турбо-потужно
17.05.2025 19:46 Ответить
Рішуче обісрався разом з тампоном!
17.05.2025 19:46 Ответить
рішучий хєрня. треба потужний і незламний.
17.05.2025 19:46 Ответить
Отримає черговий "фак", вмиеться і тупо продовжить посилати далі "рішучий сигнали".
17.05.2025 19:49 Ответить
Яка рішуча стурбованість! Такої рішучої стурбованності я ще не чув.
17.05.2025 19:50 Ответить
рішучий сигнал від "трамбона 3,14стабола" був на передвиборчій компанії.Тоді він грозився й..бнути по кремлівських курантах і "звьоздах",у випадку якщо куйло не зупинить війну...Сьогодніші погрози чергова "брехня" від американського " 3,14сдуна...
17.05.2025 19:55 Ответить
Передав "потужний сигнал"? Таких "зубодробильних санкцій" мабуть ще не було...🤦🤬
17.05.2025 19:58 Ответить
17.05.2025 19:58 Ответить
А чим цей "сигнал", тимбільш " рішучій" був підкріплений? Нічим?
Підкріплений сотнею - двома атакамсів переданих ЗСУ - був би почутий.
А так ....
17.05.2025 19:58 Ответить
Нове поганяло у трампона - Рішучий Кінець!
17.05.2025 19:59 Ответить
ху із тривалий кінець ?
17.05.2025 20:03 Ответить
скільки ще Рубіо буде повторювати заклик Чуба до припинення вогню без умов? бо чим більше він це повторює, то тим більше ху йло із своїми підху йловниками сміються з них. нда..
17.05.2025 20:07 Ответить
У ДержДепі США, мабуть таки, щось розвиднілося у їх головах, що прутін-******, неодноразово, за 100 днів, вимазав Трампа, як Президента США, у московське лайно, на очах всього Світу!!
Можливо, тепер ******, пришле ще одну картину Трампу, із золотою шаблею в руках, верхи, на подареному Катаром, літаку ??!
17.05.2025 20:11 Ответить
рішуче? потужно? незламно? вони що одне одного навипередки цитують ****** клоуни???
17.05.2025 20:15 Ответить
Авжеж, бо тоді вони займуть сторону параши і будуть Україну примушувати до капітуляції.
17.05.2025 20:57 Ответить
А Лавров постелил этот "сигнал" себе на стол, порезал на нем колбаску и открыл пиво.
17.05.2025 20:28 Ответить
передасти
17.05.2025 20:31 Ответить
"тривалого кінця"? - это как?
17.05.2025 20:33 Ответить
Коротше - ніхуа не буде .. х#йло проігнорить всі звернення Трампона , той в свою чергу введе якісь санкції на нафту або тіньовий флот мордору , які обходяться в буквальному розумінні слова , як бачили в фінській затоці .
17.05.2025 20:36 Ответить
Фарс! Трамп стурбований і налаштований рішуче витягнути друга в кремлі з болота санкцій. Все інше- декорації і паси руками перед інфантилами.
17.05.2025 20:43 Ответить
Тривалий кiнець - це не просто кiнець ?
17.05.2025 21:03 Ответить
ТрамПодонок грозит пальчиком *****.... А тот сдерживая смех делает вид - Ой, боюс, боюс..
Этот децкий сад с "переговорами", "перемириями", встречами, заявлениями и прочим белым шумом... от этого просто уже тошнит.
17.05.2025 21:04 Ответить
Да, третьему рейху надоть было еще поучиться у нас, какую следует с кацапами иметь"сделку".
17.05.2025 21:06 Ответить
Ух ти! Листя дуба падають з ясеня, ніфіга сєбє, ніфіга сєбє!
17.05.2025 21:14 Ответить
рішуча налаштованість - це щось нове, беремо в словниковий запас
17.05.2025 21:55 Ответить
Рішучий сигнал? Передав скриншот допису Трампа "Vladimir stop"?
17.05.2025 23:51 Ответить
Внаслідок передавання сигналу Лавров як кінь заскакав. Рубіо не знав що сигнал був електричний.
18.05.2025 00:38 Ответить
Нє ну якщо сигнал був рішучий то вже є шось ))))
18.05.2025 09:01 Ответить
 
 