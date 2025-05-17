Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа о настроенности США достичь длительного конца в войне, - Госдеп

Государственный департамент США рассказал о содержании телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который состоялся в субботу, 17 мая.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"Госсекретарь Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными, достигнутую во время переговоров Украины и РФ 16 мая в Стамбуле, и передал решительный сигнал от президента Трампа: США настроены достичь длительного конца в российско-украинской войне. Комплексный мирный план, предложенный США, определяет лучший путь к этому", - сказано в пресс-релизе Госдепа.

Также Рубио повторил призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.

Ранее МИД РФ сообщал, что госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым российско-украинские переговоры в Стамбуле.

