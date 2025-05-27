Последние заявления Трампа о Путине не стоит рассматривать как его разочарование, - Госдеп
Президент США Дональд Трамп обвинил диктатора РФ Владимира Путина в "игре с огнем" после того, как Россия осуществила одну из самых массированных ракетных атак по Украине. Однако это заявление якобы не демонстрирует личное разочарование американского лидера.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
"Последние заявления Трампа о России не следует рассматривать как признак разочарования. Они являются четким выражением его мнения о происходящем. И я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно", - отметила она.
Также, по ее словам, Штаты продолжают поддерживать прямые переговоры России и Украины.
Брюс подчеркнула, что Трамп "решительно настроен" остановить войны, начатые до его вступления в должность, и его комментарии в сторону Путина "четко указывают на личную заинтересованность в сути происходящего".
"Если бы россияне заботились о сути того, как это происходит (война в Украине. - Ред.), они бы меньше думали об этом (заявления Трампа - ред.), а больше о том, что они могут сделать, что в их руках, чтобы остановить кровопролитие и убийства, которые происходят сейчас", - сказала пресс-секретарь Госдепа.
Она добавила, что США "достаточно четко видит, в какой позиции находятся обе стороны" войны РФ против Украины.
Напомним, 27 мая президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем" и также подчеркнул, что если бы не он, то с Россией произошло бы "много плохих вещей".
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Хотят быть как Путин: американские мужчины массово принимают православие в поисках мужественности
https://topcor.ru/uploads/posts/2025-05/79091f2581_cerkov.webp
В последнее время число прихожан РПЦЗ в некоторых штатах США быстро растет - в основном за счет перехода верующих из других конфессий. Такие данные со ссылкой на результаты исследований приводит BBC News. Как отмечается в публикации, в США 64% православных христиан - мужчины. Для сравнения: в начале 2000-х этот показатель составлял 46%.
Кадры и фотографии Путина, цитирующего Библию, держащего свечи во время богослужений в московском Храме Христа Спасителя, раздевающегося до трусов, чтобы погрузиться в ледяную воду в праздник Крещения, похоже, задели какие-то струны душ американцев
можливо дійсно РПЦ в США, але загалом, звісно пурга скажена.
а вот правда - добровольці в ЗСУ зі всього демократичного світу.
щойно з Майдану - крім українських прапорців загиблих Воїнів, прапорці з Британії, США, Грузії, Білорусі, Німеччини, Австралії, Нової Зеландії, Бразилії..... навіть з Тайваню.
R.I.P. Воїнам Світла !
Героям Слава !
Halt!
IDIOTEN !
.
Стоит отметить, что в последнее время отмечается и другая тенденция. Приверженцы традиционных ценностей из США и других стран Запада вместе с семьями переезжают в РФ и просят предоставить им гражданство.
Некоторые мужчины после этого даже подписывают контракты с Минобороны России для прохождения службы в зоне СВО.
ще раз - середня температура дурдома:
пурга з кацапського ватного сайта.
але ж до якого кретинизма доходять, курви
.
Це з цієї статті ввс.
А ти забагато перекрутив ще й від себе добавив. Брехло.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2kqnx4kggno
пурга з кацапського ватного сайта.
.
Запад, поддерживающий Киев в противостоянии с Москвой, сильно просчитался. Об этом накануне в интервью норвежскому писателю и члену пророссийской партии «Мир и справедливость» Гленну Дизену заявил американский экономист, приверженец марксистской политэкономии Ричард Вольф.
пісєц.....
.
Питання: а нахх тоді було робити цю заяву?
Чи її варто прирівняти до рефлекторної неусвідомленої відрижки?
Втім, зробити це Трамп погрожував і раніше, але до цього часу так і не запровадив нових обмежень щодо Москви.
ця руда касандра вже задовбала
.
Нам це знайомо.
Не було такого і все тут.
ну тобто дебіла кусок
звикайте до цієї думки..
тільки самі.
Але що поробиш - простим американцям таке до вподоби, тож терпимо це чудрило разом із ними, доки вони клепки назад не позбирають...