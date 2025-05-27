Последние заявления Трампа о Путине не стоит рассматривать как его разочарование, - Госдеп

Президент США Дональд Трамп обвинил диктатора РФ Владимира Путина в "игре с огнем" после того, как Россия осуществила одну из самых массированных ракетных атак по Украине. Однако это заявление якобы не демонстрирует личное разочарование американского лидера.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Последние заявления Трампа о России не следует рассматривать как признак разочарования. Они являются четким выражением его мнения о происходящем. И я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно", - отметила она.

Также, по ее словам, Штаты продолжают поддерживать прямые переговоры России и Украины.

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Брюс подчеркнула, что Трамп "решительно настроен" остановить войны, начатые до его вступления в должность, и его комментарии в сторону Путина "четко указывают на личную заинтересованность в сути происходящего".

"Если бы россияне заботились о сути того, как это происходит (война в Украине. - Ред.), они бы меньше думали об этом (заявления Трампа - ред.), а больше о том, что они могут сделать, что в их руках, чтобы остановить кровопролитие и убийства, которые происходят сейчас", - сказала пресс-секретарь Госдепа.

Она добавила, что США "достаточно четко видит, в какой позиции находятся обе стороны" войны РФ против Украины.

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Напомним, 27 мая президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем" и также подчеркнул, что если бы не он, то с Россией произошло бы "много плохих вещей".