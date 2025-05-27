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Новости Мирные переговоры трамп о путине
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Последние заявления Трампа о Путине не стоит рассматривать как его разочарование, - Госдеп

Госдеп США прокомментировал заявление Трампа о Путине

Президент США Дональд Трамп обвинил диктатора РФ Владимира Путина в "игре с огнем" после того, как Россия осуществила одну из самых массированных ракетных атак по Украине. Однако это заявление якобы не демонстрирует личное разочарование американского лидера.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Последние заявления Трампа о России не следует рассматривать как признак разочарования. Они являются четким выражением его мнения о происходящем. И я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно", - отметила она.

Также, по ее словам, Штаты продолжают поддерживать прямые переговоры России и Украины.

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Брюс подчеркнула, что Трамп "решительно настроен" остановить войны, начатые до его вступления в должность, и его комментарии в сторону Путина "четко указывают на личную заинтересованность в сути происходящего".

"Если бы россияне заботились о сути того, как это происходит (война в Украине. - Ред.), они бы меньше думали об этом (заявления Трампа - ред.), а больше о том, что они могут сделать, что в их руках, чтобы остановить кровопролитие и убийства, которые происходят сейчас", - сказала пресс-секретарь Госдепа.

Она добавила, что США "достаточно четко видит, в какой позиции находятся обе стороны" войны РФ против Украины.

Также читайте: Науседа о словах Трампа о "сошедшем с ума" Путине: Абсолютно адекватное заявление. Путин дает множество поводов

Напомним, 27 мая президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем" и также подчеркнул, что если бы не он, то с Россией произошло бы "много плохих вещей".

Автор: 

Госдепартамент США (1848) путин владимир (31510) Трамп Дональд (5580) Брюс Темми (8)


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Топ комментарии
+17
А Я думал что цирк в 95 квартале. Но тут из США пришли новости...
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27.05.2025 22:25
+16
Хіба так вибачаються?
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27.05.2025 22:24
+8
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27.05.2025 22:30
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Хіба так вибачаються?
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27.05.2025 22:24 Ответить
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27.05.2025 22:27 Ответить
Я устал - я ухожу... Я отдохнул - я прихожу...
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28.05.2025 01:08 Ответить
середня температура дурдома:
Хотят быть как Путин: американские мужчины массово принимают православие в поисках мужественности

https://topcor.ru/uploads/posts/2025-05/79091f2581_cerkov.webp

В последнее время число прихожан РПЦЗ в некоторых штатах США быстро растет - в основном за счет перехода верующих из других конфессий. Такие данные со ссылкой на результаты исследований приводит BBC News. Как отмечается в публикации, в США 64% православных христиан - мужчины. Для сравнения: в начале 2000-х этот показатель составлял 46%.
Кадры и фотографии Путина, цитирующего Библию, держащего свечи во время богослужений в московском Храме Христа Спасителя, раздевающегося до трусов, чтобы погрузиться в ледяную воду в праздник Крещения, похоже, задели какие-то струны душ американцев
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27.05.2025 23:12 Ответить
То православні с расеюшки, американці в церкви ортодоксів не ходять
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27.05.2025 23:16 Ответить
люди пристойно одягнуті, одна дама навіть в масці.
можливо дійсно РПЦ в США, але загалом, звісно пурга скажена.

а вот правда - добровольці в ЗСУ зі всього демократичного світу.
щойно з Майдану - крім українських прапорців загиблих Воїнів, прапорці з Британії, США, Грузії, Білорусі, Німеччини, Австралії, Нової Зеландії, Бразилії..... навіть з Тайваню.

R.I.P. Воїнам Світла !
Героям Слава !
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27.05.2025 23:26 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2kqnx4kggno
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28.05.2025 00:08 Ответить
Halt !
Halt!
IDIOTEN !

.
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28.05.2025 00:32 Ответить
Автор публикации добавляет, что некоторые из них - в Америке и других странах - видят в России последний оплот истинного христианства.
Стоит отметить, что в последнее время отмечается и другая тенденция. Приверженцы традиционных ценностей из США и других стран Запада вместе с семьями переезжают в РФ и просят предоставить им гражданство.
Некоторые мужчины после этого даже подписывают контракты с Минобороны России для прохождения службы в зоне СВО.
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27.05.2025 23:17 Ответить
Автор на кого працює? Брехня!
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27.05.2025 23:20 Ответить
не обурюйтесь, будь ласка.
ще раз - середня температура дурдома:
пурга з кацапського ватного сайта.

але ж до якого кретинизма доходять, курви

.
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27.05.2025 23:30 Ответить
"Якщо порівнювати з мільйонами вірних в американських євангелічних мега-церквах, чисельність православних є невеликою - лише 1% населення США. Ця цифра включає вірян усього східного обряду, що походять із Росії, України, Східної Європи та Греції, а також православних церков Близького Сходу та Африки."

Це з цієї статті ввс.
А ти забагато перекрутив ще й від себе добавив. Брехло.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2kqnx4kggno
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28.05.2025 00:20 Ответить
ще раз - середня температура дурдома:
пурга з кацапського ватного сайта.

.
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28.05.2025 00:33 Ответить
а ось ще перл:

Запад, поддерживающий Киев в противостоянии с Москвой, сильно просчитался. Об этом накануне в интервью норвежскому писателю и члену пророссийской партии «Мир и справедливость» Гленну Дизену заявил американский экономист, приверженец марксистской политэкономии Ричард Вольф.

пісєц.....

.
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28.05.2025 00:35 Ответить
Дідусь сьогодні знову позавчорашній ..
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27.05.2025 22:25 Ответить
А Я думал что цирк в 95 квартале. Но тут из США пришли новости...
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27.05.2025 22:25 Ответить
ця заява нібито не демонструє особисте розчарування американського лідера

Питання: а нахх тоді було робити цю заяву?
Чи її варто прирівняти до рефлекторної неусвідомленої відрижки?
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27.05.2025 22:26 Ответить
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27.05.2025 22:30 Ответить
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27.05.2025 22:56 Ответить
Якось так. Дідусь доган, є Байдена. По роках. Має шанс догнати. А по розуму - то вже ніяк. Наступна стадія - памперси. Для запобігання шкоді від рефлекторного нетримання мочі.
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27.05.2025 22:36 Ответить
Кажуть, що він вже ходить у памперсах і біля нього дуже тхне. Там проблемка вже є… тілько ззоду))
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27.05.2025 22:46 Ответить
Кажуть що і памперси забуває підкласти
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27.05.2025 23:18 Ответить
Губата тітка просто озвучує щось, як вона думає, приємне трампу. Робота в неї така. Ніяких заяв ніхто не робив, то все фейки і хтиві наклепи клятих демократів. )
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28.05.2025 01:57 Ответить
Коли Трампа запитали, чи не думає він про посилення американських санкцій проти Росії, він відповів: "Абсолютно".

Втім, зробити це Трамп погрожував і раніше, але до цього часу так і не запровадив нових обмежень щодо Москви.
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27.05.2025 22:29 Ответить
абсолютно да чи ні ?

ця руда касандра вже задовбала

.
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27.05.2025 23:14 Ответить
Так чи ні
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27.05.2025 23:40 Ответить
Скажіть просто "Це вирвано з контексту".
Нам це знайомо.

Не було такого і все тут.
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27.05.2025 22:29 Ответить
Що це було? 🤔 Вони з Трампом наживо не спілкуються, ці товмачі з Держдепу? 😲
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27.05.2025 22:32 Ответить
Ні, просто трумп цим дописом набазікав собі на статтю. Бо ж сказав, що спасав пуйла довго і вже не може… не даютс. Речниця прибігла спасати старого дурилку.
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27.05.2025 22:48 Ответить
Валодя, я нє совсєм адабряю. Ну ти мєня понял, люблю, целую. Твая Доні.
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27.05.2025 22:34 Ответить
Тепер все частіше його секретарі будуть підправляти, уточнювати, заперечувати , що саме руде одоробло мало на увазі. Махінатор скоро створить цілу науку « трампологія по ************* словами».
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27.05.2025 22:43 Ответить
медвєдєв уже ж відповів, що така риторика Чуба веде до 3 Світової. тож вихід у світу лише тут один - ізолювати цей лепрозорій санкціями, якими Грем розмахає у Сенаті і добивати фізично постачанням зброї в Україну.
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27.05.2025 22:54 Ответить
Дебіла кусок.
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27.05.2025 23:02 Ответить
шикарний....
ну тобто дебіла кусок
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27.05.2025 23:19 Ответить
Подякуйте найвеличнішому кокаіновому сонечку, якби не його обрання, то зараз би нам було монопєнісуарно на те яке прізвище у президента США - Байден, Трамп чи Обама. Так само, як нам на це було пох у 2014-2019. Так, ми отримали лише щу грудні 2018 від Трампа першу летальну зброю - джавеліни і за це звісно дяка, але всі 5 років з 2014 по 2019 ми воювали з москалотой, відбудовували економіку, оборонку, реформували армію, здобули безвіз та підписали асоціацію з ЄС і все це БЕЗ ЖОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ЗАХІДНОЇ ДОПОМОГИ, самотужки, завдяки професіоналізму 5 Президента та тодішньої коаліції (бо у Пороха ніколи не було монобільшості та абсолютної влади, на відміну від ZE).
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27.05.2025 23:03 Ответить
Політичний труп ся ніяк не вспокоїть. Ліпше б армії помагав, аніж на тупих ботів витрачав.
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28.05.2025 00:39 Ответить
політичний труп зараз на Банковій смердить завдяки бидлюкам, які його наобирали в 2019, а зараз ховаються від армії під словацькими прапорцями та заробляють свої 30 срібняків відпрацьовуючи дешевими ботами.
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28.05.2025 01:24 Ответить
доня ніколи і ні в коєму разі не подасть Україні руки - це ж маразматичний доня!
звикайте до цієї думки..
тільки самі.
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27.05.2025 23:07 Ответить
ми і так давно зрозуміли що трампон взахваті від терориста №1 сьогодення
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27.05.2025 23:27 Ответить
Трамп, що адвокат диявола?!...
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27.05.2025 23:28 Ответить
Трамп уже как янык в последние годы. Сначала что-то пи..данет а потом вся свита расшифровывает для народа смысл))
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27.05.2025 23:40 Ответить
закохані сваряться тільки тішаться
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27.05.2025 23:56 Ответить
Схоже ,Дональд хоче ,щоб його називали словом "лідер",а не "містер президент".Так зневажливо називають недолугих правителів-деспотів.
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28.05.2025 01:10 Ответить
Скоріше лідор всієї Америки, так більше личить. Хоча за рівнем чванства трамп вже на володаря галактики мітить, не менше. )
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28.05.2025 01:48 Ответить
Як жартували в срср,хто не може підтвердити свою вищу освіту знаннями і вмінням-носить значок випускника вишу.А дебіли пишуть на бейсах собі рекламу.
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28.05.2025 01:23 Ответить
Більш безмозкої та чванькуватої адміністрації США ще не було в історії, ці феєричні кретини війдуть в історію, тільки не з тої сторони, на яку розраховують (сильний мачо), а з протилежної (опущений ло*ара).
Але що поробиш - простим американцям таке до вподоби, тож терпимо це чудрило разом із ними, доки вони клепки назад не позбирають...
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28.05.2025 01:46 Ответить
 
 