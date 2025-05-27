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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп, возможно, наконец-то понял, что Путин считает его идиотом, - The Telegraph

Трамп разочаровывается в Путине. Что пишет британская пресса

Накануне РФ нанесла массированный удар по Украине. Это стало завершением недели непрерывных атак на гражданские объекты. Даже президент США Дональд Трамп, вероятно, в конце концов пришел к выводу, что Путин держит его за дурака.

Об этом пишет полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон в материале для The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 25 мая, лидер США заявил, что ему "не нравится" то, что делает Путин, и назвал его"абсолютно сумасшедшим".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Финляндии Орпо надеется, что Трамп начинает понимать, что Путин не хочет мира

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков в ответ предположил, что Трамп страдает от "эмоциональной перегрузки", а российская пресса выходит с заголовками, что правительство США вводит высокие пошлины против Европы, но не против России.

Газеты РФ пестрят антиукраинской и антиевропейской риторикой, в то же время там также пишут о катастрофическом состоянии российской экономики. Если Саудовская Аравия и США действительно собьют цены на нефть ниже $50 за баррель, то военная машина РФ может остановиться уже к концу этого года.

Также в росСМИ пишут, что СССР с юридической точки зрения якобы до сих пор существует, а война против Украины является внутренним делом. Если отталкиваться от этой логики, то вторжение в страны Балтии или Польшу также можно было бы считать "внутренним конфликтом" СССР. Поэтому страны Балтии и Польша спешно наращивают оборонительные возможности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает санкции против России, разочаровавшись в Путине, - WSJ

"Но, наконец, президент Трамп, кажется, понял, что россияне считают его идиотом. Теперь они открыто подстрекают его, и это наконец-то начало давать о себе знать. Президент США с опозданием осознал, что "плохие парни" находятся в Москве, а не в Киеве и других европейских столицах. Большой ошибкой Москвы было пренебрежение тщеславием Трампа. Это ошибка, о которой Владимир Путин, возможно, будет жалеть всю жизнь. Трамп, разъяренный очевидным российским неуважением, может ввести новые санкции и лишить Москву жизненно важных доходов от продажи нефти, которые позволяют ей содержать свою огромную армию и шаткую экономику", - говорится в материале.

Автор надеется, что Трамп сейчас крайне зол и ударит по РФ туда, где ей больше всего болит. Это лучший шанс закончить войну, а не пытаться договариваться с Путиным.

Читайте: Науседа о словах Трампа о "обезумевшем" Путине: Абсолютно адекватное заявление. Путин дает множество оснований

Автор: 

путин владимир (31501) россия (96018) США (27043) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+18
Трамп нічого не повинен розуміти. Він все давно розуміє.
Він грає на боці раші (він здавна завербований рашею) і ніколи не гратиме За Україну.
Скільки можна аналізувати бздури цього діда?
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27.05.2025 11:47
+15
Трампу треба зрозуміти що вже весь світ вважає його ідіотом
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27.05.2025 11:46
+10
Хай собі весь світ вважає Трампа ідіотом і я особисто так вважаю, а ще більше тих, хто його вибрав. Але не Трамп президент України і не Трапм наштампував сто тисяч бракованих мін на 28 мільярдів і не Трамп відвів наші війська в чисте поле і не радники Трампа вкрали на інженерних спорудах за 20 мільярдів в Україні на сході, які мали будувати для ЗСУ, але так і не побудували. Хто по нашій Конституції відповідає за безпеку країни і ЗСУ?
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27.05.2025 12:15
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Однако на отношение Дональда к путину это никак не повлияло
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27.05.2025 11:44 Ответить
бо вони обидва срані рюріки
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27.05.2025 12:04 Ответить
Трампу треба зрозуміти що вже весь світ вважає його ідіотом
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27.05.2025 11:46 Ответить
А якщо йому це подобається бути ідіотом?
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27.05.2025 11:47 Ответить
йому не подобається сама думка що треба привселюдно це визнати
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27.05.2025 11:58 Ответить
в цій статті йдеться про трампа і пуйла
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27.05.2025 12:00 Ответить
Весь світ вважає Трампа ідіотом? А нашого Зе не вважає? А 73% не вважає?
Ще раз і ще раз наголошую, що Трампу і США нічого не загрожує, в них немає війни, кожного дня кацапи не вбивають сотні, а то і тисячі громадян, не знищують інфраструктуру і не захоплюють по клаптику, як це робить ворог в Україні. Якщо Трамп буде і далі бикувати, то для цього є Конгрес і Сенат, які прив'яжуть його на короткий ланцюжок, а порушиків законів віддадуть під суд. Але такого запобіжника немає в Україні, де вся влоада під єдиним Зе(парламент, уряд, преса, суди, прокуратура). Коли врешті це зрозуміє нарід 73%?
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27.05.2025 11:55 Ответить
Так, весь світ вважає Трампа ідіотом, тому що коди б він не ткнувся - всюди був посланий нах#й
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27.05.2025 12:01 Ответить
Хай собі весь світ вважає Трампа ідіотом і я особисто так вважаю, а ще більше тих, хто його вибрав. Але не Трамп президент України і не Трапм наштампував сто тисяч бракованих мін на 28 мільярдів і не Трамп відвів наші війська в чисте поле і не радники Трампа вкрали на інженерних спорудах за 20 мільярдів в Україні на сході, які мали будувати для ЗСУ, але так і не побудували. Хто по нашій Конституції відповідає за безпеку країни і ЗСУ?
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27.05.2025 12:15 Ответить
Трамп нічого не повинен розуміти. Він все давно розуміє.
Він грає на боці раші (він здавна завербований рашею) і ніколи не гратиме За Україну.
Скільки можна аналізувати бздури цього діда?
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27.05.2025 11:47 Ответить
так він розуміє що хуситів треба бомбити... А з московитами грає у гарного хлопця, якій не хоче вводити санкції.
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27.05.2025 11:49 Ответить
Він грає так, як йому каже раша.
У раші є досьє здавна на цього ловелася. Можемо тільки уявляти. ЩО в тому досьє.
Це доосьє може знищити всі його надування щок і відправити в унітаз.
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27.05.2025 11:50 Ответить
"може запровадити нові санкції і позбавити Москву життєво важливих доходів від продажу нафти"

А може і не запровадити.
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27.05.2025 11:48 Ответить
У х@йла на трампа убойний компромат..... Ніяких санкцій не буде...
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27.05.2025 11:50 Ответить
Герцог сказал, что все. Тут-то и начался скандал. Подняли крик: "Надули!" - обозлившись, повскакали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров. Но тут какой-то высокий осанистый господин вскочил на скамейку и закричал:

- Погодите! Только одно слово, джентльмены!

Они остановились послушать.

- Нас с вами надули - здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтоб над нами всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем весь город! Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?

- Конечно, так! Молодец судья! - закричали все в один голос.

- Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление.

М. Твен. Приключения Гекльберри Финна
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27.05.2025 11:51 Ответить
Окрім його виборців та республіканців, Трампа всі вважають ідіотом.
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27.05.2025 11:51 Ответить
Трамп і не збирався вводити санкції на ху.ла.

)(уйло йому потрібен як партнер, з яким можно торгувати.
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27.05.2025 11:52 Ответить
Ключове слово - «можливо»
він наскільки ідіот що якщо йому нести відверту маячню і вкінці подарувати зафотошоплений портрет - він нічого не зрозуміє бо буде нарцисувати з портрету
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27.05.2025 11:54 Ответить
поки що ефект Данінга-Крюгера працює.
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27.05.2025 11:57 Ответить
Трампона Трампакса считают все идиотом, не только *****, а и Украины!!
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27.05.2025 11:57 Ответить
Ей, наріде, ми вибирали Трампа чи Зеленського? Чому вся увага до Трампа, а не дій Зе? Чи можливо я щось пропустив і на виборах 2019 року було щось таке, що наша перемога буде тільки після виборів в США? Здається тут, в Україні один простой пареньок обіцяв закінчення війни і величезне зелене майбутнє наріду, бо то Порошенко не бажав звкінчення війни, бо на ній наживався. То вже закіенчили війну при "правильному" малічіку? Ніхто більше не наживається?
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27.05.2025 12:03 Ответить
Тема-про трампа. Про зеленого йди спамити у відповідні теми.
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27.05.2025 12:09 Ответить
Тема якраз про Україну "напередодні РФ завдала масованого удару по Україні...", бо правду кажуть про Трампа на фоні його ідіотського рішення не допомозі Україні, не введені санкцій проти агресора, а допомога ворогу росії. А що за 6 років зробив Зе, щоб нам було не так боляче після решінь США?
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27.05.2025 12:19 Ответить
Якщо туго доходить-вказувати на те що зе-дебіл-треба у темах про зе, а не про трампа А не серти про це в усіх темах підряд. Хто б не був президентом України-нам не вистояти без штатів та заходу. Бо по всім підприємствам поприлітало добряче за 3 роки, і в нас немає нафтогазодоларів, як в *****. А захід навіть дозволи бити своєю зброєю по кацапам без погодження зі штатами не давали.
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27.05.2025 12:34 Ответить
Не потрібно так багато приділяти уваги на елементарному, що Україна не вистоїть проти величезногно ворога з величезними ресурсами при жодному президенту. Я це добре знаю, я пишу зовсім про інше. Чому при малих ресурсах, маючи інформацію про підготовку нападу, Україна з 2019 року знищувала і ту невилику кількість ресурсів, коли зарила в дороги до 500 мільярдів, коли познімала міни з мінних полів в тому місці, де мав йти ворог? Чому відвели наші війська? Чому не розширили ракетні програми, а знищили навіть ті що були? Чому не використали час і ресурси партнерів за 6 років, які вони нам давали, а тирили, тирили і ще раз тирили і дуже потужно брехали?
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27.05.2025 12:59 Ответить
"Я це добре знаю, я пишу зовсім про інше. "
Добре знаю, але усе одно пишу. Це називається-спам. Тому що тема якраз "про інше". В темі йдеться про трампа, але ж трамп не у справах, а от зеленський-гандон. Ось так виглядає.
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27.05.2025 14:39 Ответить
Напишіть, будь ласка Alex O #513819, де є теми щоб поговорити про наші недоліки, я маю на увазі уряду, Верховного? Чому бракує дронів, чому так багато бракованих мін? Чому процвітає беззаконня при бусифікації? Чому не було санкцій проти ворога України портнова і його "братів" новінського, бойка, татарова, медведчуківців..., де про це можна почитати?
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27.05.2025 12:33 Ответить
Мало тем про зеленого та його ставки та таке інше ? Та його прізвище на Цензорі щодня разів по 10 у різних новинах з'являється.
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27.05.2025 12:43 Ответить
Не гавкання на Україну, гавкають такі як Ви, я пишу про недоліки в роботі Верховного і його команди. А вони замість того, щоб виправитися, зупинитися, не красти, не лізти в ті справи, в яких не розбираються, переводять "стрілки" і ненависть наріду то на США, то на партнерів. Конституція України дає мені право на критику дій влади. Кому це не подобається, цілуйте владу в дупу, Конституція і цього не забороняє.
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27.05.2025 13:02 Ответить
А оце своє коронне про "нарід"-це не гавкання ? Ненависть до своїх власних співгромадян не переважає ненависть до орків ?
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27.05.2025 14:42 Ответить
Тому що трамп - президент наймогутнішої країни світу , а не Зе . І саме трамп , при бажанні , може зламати хребет паРаші , а не Зе .
Тому всі , і в Україні і в Європі , і моляться на те щоб іржавий прийшов до тями , нарешті . !!
Хоча як на мене - ці надії марні .
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27.05.2025 12:17 Ответить
Я це дуже розумію не гірше Вас. В мене інше питання, чому весь інтеренет пистрить ненавистю до США, до її президента, подають новину про недолугість Трампа... хіба ми цього не знаємо? А в нас все добре? В нас правильно зробили у 2019 році, коли розмінували проходи з Криму і позсімали міни з-під мостів? Хіба не так закликав наш Зе подивитися в очі пуйлу, бо там мир і перестати стріляти, як це робить сьогодні Трамп??? Тільки в США немає війни!!! На фронті маса погіршень, маса неправильних дій і жодної новини про якісь промахи діючої нашої влади, виправлення цих помилок, нуль сюди уваги до цього, все відволікають нарід на Трампа. Чи Найвєлічайший Лідор Всесвіту призначив в Україні уряд спасіння, бо всі бачать, що 6 "ефективних" менеджера щось роблять не так, ворог кожного дня просовується і не тільки просовується, а вбиває найкращих, а на дрони знову кошти не виділені в повному обсязі, знову немає обіцяних на цей раз 3000 балістичних українських ракет...
Ворог наростиив випуск дронів і все більше потужних, лупить по нічних містах, де сплять мирні громадяни, жінки, діти..., а Зе наростив тільки шмарафон і задіяв вже всі видання та інтернет ресурси, бо журнашлюшки щось проти і пікнути не можуть, відразу повістка на фронт, або повістка чоловіку чи дітям...? Хіба цього не видно?
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27.05.2025 12:30 Ответить
Все просто - тому що дії трампа шкодять Україні . Він своїми діями буквально заохочує ***** до продовження війни . Мало того він урівняв жертву і агресора , і тисне на Україну з тим щоб ми погодились на капітуляцію . Звідси в українців до нього і ненависть .
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27.05.2025 12:40 Ответить
Це зрозуміло, що дії Трампа шкодять інтересам України. Але наголошую ще раз, що за Трампа ми не голосували, його вибрали громадяни США. Ті громадяни зробили велику помилку, але вона їм майже нічого не коштуватиме, крім репутації, бо на США ніхто не напав і не нападе. Ми вибирали свого презитдента, який обіцяв закінчити війну, чи не так? Який обіцяв салюти тільки на свята і весілля, так? Особисто я вбачаю перемогу Трампа на виборах в США неправильними діями нашої влади, яка підставляла команду Байдена, а мародерствами мільярдів доларів США, які нам давали США, дали привід команді Трампа звинувачувати Байдена в халатності і діях не на користь США. Он Трамп, тільки прийшов і відразу нагнув Україну, забрвавши всі наші надра, але і тут Зе ніби ні до чого, просто він прикрив свою зелену дупу надрами України... А як же обіцянка, що з кожного кілограма наших надр будуть відраховуватися долари на рахунки молодих громадлян, які тільки народилися? Гарно заходила брехня в голови молодих мам і татків? Забулося все, що було вчора і сьогодні всі радіють новим, пустим обяцянкам Боневтіка, а винні у всьому Трамп і ЄС?
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27.05.2025 13:10 Ответить
Я вже тут був писав, але повторю :
Якби посадили: Кравчука за флот, Кучму за Гонгадзе, Ющенка за МММ "Банк Україна" та маєтки в заповідній зоні, чівокуню за Майдан, Порошенка за "війна буде тривати дні, а не місяці, солдат буде застрахований на мільйон, долар не більше десяти і т.п. брехню" , то може і не було б клованів при владі. Якби Україна створила умови життя, які більшість людей хотіла захищати і не втоптувала армію в багно більше тридцяти років(що і продовжує робити навіть під час війни ), то може і війни не було б. Точно не було б.
Всі брехали і крали і нічого їм за це не було.
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27.05.2025 14:34 Ответить
Я або чогось не знаю, або чогось не зрозумів. Кучма не посадили за Гонгадзе, а за передачу всієї ядерної зброї росії більше як на 100 мільярдів доларів, то нічого? А Ющенко, що не так зробив? Який ммм? Чомусь нічого немає про януковича, чи він правил но зробив, що викрав всі золото- валютні резерви і написав листа, щоб ввели війська? А що не так говорив Порошенко? Як на мене, то мова йшла про АТО і АТО дійсно було закінчено, бо після ввода російських військ АТО переросло в іншу операцію. А чому що Зеленського немає питань, який обіцяв закінчити війну і якщо не зможе цього зробити, то піде. Пішов? А про вибори у 2019 році, як Ви написали ''клованів'', то тут не ті винні, яких Ви перерахували, а 73%, яких є більшість в любому суспільстві, бо кандидатів було більше сорока, а вибрали те, що вибрали.
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27.05.2025 17:19 Ответить
Я мав би ВСІ без виключення заслуги підаразідентів перерахувати ? Це просто поверхневий накид. За кожним з них така маса злочинів, або покриття злочинів, що треба окрему статтю писати. Ви знаєте, наприклад, від чого рухнув банк "Україна" ? Чи може згадати обвал нацвалюти 8го року ? Чи рюкзачки, Житомирську цукеркову, Розенбілята з бурштином і чемоданами бабла на кордоні? І суцільну брехню нашому народові, мало обіцяють - треба обіцяти більше. Все одно виконувати нічого не треба. Брехні не люблю.
Вибачайте з сорока не вибирав, змушений був працювати за кордоном.
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27.05.2025 17:41 Ответить
Трамп, можливо, нарешті зрозумів, що Путін вважає його ідіотом

А ще називає жовтим земляним хробаком!
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27.05.2025 12:04 Ответить
простите..., КАК идиот может что-то "зрозуміти"???
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27.05.2025 12:06 Ответить
...Дональд Трамп, вероятно, в конце концов пришел к выводу, что Путин держит его за дурака.

Не, ну, если ему потребовалось столько времени, чтобы это понять, то может и действительно...
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27.05.2025 12:06 Ответить
Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон молодець, що так думає, але ж очевидно що він помиляється. Скільки разів рудий імбицил називав ***** гарним хлопцем і казав що той от-от погодиться на мирні перемовини. А після того ***** щоразу водив прутнем рудому по губах та обстрілював фронт та цивільних. А той усе одно називав його гарним. А потім були Кривій Ріг, Суми, Київ, та інші міста та села з масованими жертвами цивільних. І що змінилося в макітрі у нарциса ? НІЧОГО. Помахав пальчиком та усе повернулося. Знову *****-молодець, а зеленський-неголене чмо у піжамі. Після останніх рекордних трьохдобових дроново-ракетних обстрілів України рудий гандон знову мекає щось про те що він незадоволений, але за тиждень "страсті улягуться" і ***** знову буде гарним. А там за пару тижнів ***** знову спорядить х-101, калібри, іскандери і усе повториться. А поки споряджати буде-ішакеди усе одно будуть кошмарити якщо не Київ, то Харків, Одесу, Херсон, Суми, Запоріжжя та Дніпро. Не вірю цьому рудому підарасу.
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27.05.2025 12:08 Ответить
Идиоты не в состоянии понять что они идиоты . Это Синдром Дааннинга - Крююгера .
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27.05.2025 12:10 Ответить
Але це не факт
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27.05.2025 12:11 Ответить
Якщо людина поводиться як ідіот, то малоймовірно, що більшість оточуючих, будуть вважати його генієм.
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27.05.2025 12:11 Ответить
його всі вважають ідіотом , того шо він і є ідіот
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27.05.2025 12:14 Ответить
усі психи(тобто трампони,наполеони,члєніни .)
у лікарні не вважають себе хворими
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27.05.2025 12:30 Ответить
Трампу косити під ідіота довго не вийде. І якщо санції введе сенат, а не рудий додік, то це для нього буде тривожним нагадуванням. Бо 82 сенатори - це більше ніж 75, скільки потрібно, для того щоб додіку вручити чорну мітку.
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27.05.2025 12:30 Ответить
«- Самое лучшее,- сказал Швейк,- выдавать себя за идиота…»
Быть идиотом легко и приятно !
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27.05.2025 12:36 Ответить
Здається зрозумів ... можливо ... але це не точно !
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27.05.2025 12:44 Ответить
Пыня держит Гандоню за идиота, а Гандоня держит пынин вялый стрючок у себя за щекой.
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27.05.2025 12:55 Ответить
Ідіоти порозумілися?
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27.05.2025 12:58 Ответить
Не тільки Путін...
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27.05.2025 14:55 Ответить
 
 