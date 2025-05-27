Накануне РФ нанесла массированный удар по Украине. Это стало завершением недели непрерывных атак на гражданские объекты. Даже президент США Дональд Трамп, вероятно, в конце концов пришел к выводу, что Путин держит его за дурака.

Об этом пишет полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон в материале для The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 25 мая, лидер США заявил, что ему "не нравится" то, что делает Путин, и назвал его"абсолютно сумасшедшим".

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Представитель российского диктатора Дмитрий Песков в ответ предположил, что Трамп страдает от "эмоциональной перегрузки", а российская пресса выходит с заголовками, что правительство США вводит высокие пошлины против Европы, но не против России.

Газеты РФ пестрят антиукраинской и антиевропейской риторикой, в то же время там также пишут о катастрофическом состоянии российской экономики. Если Саудовская Аравия и США действительно собьют цены на нефть ниже $50 за баррель, то военная машина РФ может остановиться уже к концу этого года.

Также в росСМИ пишут, что СССР с юридической точки зрения якобы до сих пор существует, а война против Украины является внутренним делом. Если отталкиваться от этой логики, то вторжение в страны Балтии или Польшу также можно было бы считать "внутренним конфликтом" СССР. Поэтому страны Балтии и Польша спешно наращивают оборонительные возможности.

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"Но, наконец, президент Трамп, кажется, понял, что россияне считают его идиотом. Теперь они открыто подстрекают его, и это наконец-то начало давать о себе знать. Президент США с опозданием осознал, что "плохие парни" находятся в Москве, а не в Киеве и других европейских столицах. Большой ошибкой Москвы было пренебрежение тщеславием Трампа. Это ошибка, о которой Владимир Путин, возможно, будет жалеть всю жизнь. Трамп, разъяренный очевидным российским неуважением, может ввести новые санкции и лишить Москву жизненно важных доходов от продажи нефти, которые позволяют ей содержать свою огромную армию и шаткую экономику", - говорится в материале.

Автор надеется, что Трамп сейчас крайне зол и ударит по РФ туда, где ей больше всего болит. Это лучший шанс закончить войну, а не пытаться договариваться с Путиным.

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