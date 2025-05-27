Трамп, возможно, наконец-то понял, что Путин считает его идиотом, - The Telegraph
Накануне РФ нанесла массированный удар по Украине. Это стало завершением недели непрерывных атак на гражданские объекты. Даже президент США Дональд Трамп, вероятно, в конце концов пришел к выводу, что Путин держит его за дурака.
Об этом пишет полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон в материале для The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
В воскресенье, 25 мая, лидер США заявил, что ему "не нравится" то, что делает Путин, и назвал его"абсолютно сумасшедшим".
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков в ответ предположил, что Трамп страдает от "эмоциональной перегрузки", а российская пресса выходит с заголовками, что правительство США вводит высокие пошлины против Европы, но не против России.
Газеты РФ пестрят антиукраинской и антиевропейской риторикой, в то же время там также пишут о катастрофическом состоянии российской экономики. Если Саудовская Аравия и США действительно собьют цены на нефть ниже $50 за баррель, то военная машина РФ может остановиться уже к концу этого года.
Также в росСМИ пишут, что СССР с юридической точки зрения якобы до сих пор существует, а война против Украины является внутренним делом. Если отталкиваться от этой логики, то вторжение в страны Балтии или Польшу также можно было бы считать "внутренним конфликтом" СССР. Поэтому страны Балтии и Польша спешно наращивают оборонительные возможности.
"Но, наконец, президент Трамп, кажется, понял, что россияне считают его идиотом. Теперь они открыто подстрекают его, и это наконец-то начало давать о себе знать. Президент США с опозданием осознал, что "плохие парни" находятся в Москве, а не в Киеве и других европейских столицах. Большой ошибкой Москвы было пренебрежение тщеславием Трампа. Это ошибка, о которой Владимир Путин, возможно, будет жалеть всю жизнь. Трамп, разъяренный очевидным российским неуважением, может ввести новые санкции и лишить Москву жизненно важных доходов от продажи нефти, которые позволяют ей содержать свою огромную армию и шаткую экономику", - говорится в материале.
Автор надеется, что Трамп сейчас крайне зол и ударит по РФ туда, где ей больше всего болит. Это лучший шанс закончить войну, а не пытаться договариваться с Путиным.
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Ще раз і ще раз наголошую, що Трампу і США нічого не загрожує, в них немає війни, кожного дня кацапи не вбивають сотні, а то і тисячі громадян, не знищують інфраструктуру і не захоплюють по клаптику, як це робить ворог в Україні. Якщо Трамп буде і далі бикувати, то для цього є Конгрес і Сенат, які прив'яжуть його на короткий ланцюжок, а порушиків законів віддадуть під суд. Але такого запобіжника немає в Україні, де вся влоада під єдиним Зе(парламент, уряд, преса, суди, прокуратура). Коли врешті це зрозуміє нарід 73%?
Він грає на боці раші (він здавна завербований рашею) і ніколи не гратиме За Україну.
Скільки можна аналізувати бздури цього діда?
У раші є досьє здавна на цього ловелася. Можемо тільки уявляти. ЩО в тому досьє.
Це доосьє може знищити всі його надування щок і відправити в унітаз.
А може і не запровадити.
- Погодите! Только одно слово, джентльмены!
Они остановились послушать.
- Нас с вами надули - здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтоб над нами всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем весь город! Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?
- Конечно, так! Молодец судья! - закричали все в один голос.
- Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление.
М. Твен. Приключения Гекльберри Финна
)(уйло йому потрібен як партнер, з яким можно торгувати.
він наскільки ідіот що якщо йому нести відверту маячню і вкінці подарувати зафотошоплений портрет - він нічого не зрозуміє бо буде нарцисувати з портрету
Добре знаю, але усе одно пишу. Це називається-спам. Тому що тема якраз "про інше". В темі йдеться про трампа, але ж трамп не у справах, а от зеленський-гандон. Ось так виглядає.
Тому всі , і в Україні і в Європі , і моляться на те щоб іржавий прийшов до тями , нарешті . !!
Хоча як на мене - ці надії марні .
Ворог наростиив випуск дронів і все більше потужних, лупить по нічних містах, де сплять мирні громадяни, жінки, діти..., а Зе наростив тільки шмарафон і задіяв вже всі видання та інтернет ресурси, бо журнашлюшки щось проти і пікнути не можуть, відразу повістка на фронт, або повістка чоловіку чи дітям...? Хіба цього не видно?
Якби посадили: Кравчука за флот, Кучму за Гонгадзе, Ющенка за МММ "Банк Україна" та маєтки в заповідній зоні, чівокуню за Майдан, Порошенка за "війна буде тривати дні, а не місяці, солдат буде застрахований на мільйон, долар не більше десяти і т.п. брехню" , то може і не було б клованів при владі. Якби Україна створила умови життя, які більшість людей хотіла захищати і не втоптувала армію в багно більше тридцяти років(що і продовжує робити навіть під час війни ), то може і війни не було б. Точно не було б.
Всі брехали і крали і нічого їм за це не було.
Вибачайте з сорока не вибирав, змушений був працювати за кордоном.
А ще називає жовтим земляним хробаком!
Не, ну, если ему потребовалось столько времени, чтобы это понять, то может и действительно...
у лікарні не вважають себе хворими
Быть идиотом легко и приятно !