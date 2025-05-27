Трамп розглядає санкції проти Росії, розчарувавшись у Путіні, – WSJ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість запровадити санкцій проти РФ цього тижня через розчарування тривалими агресивними діями Путіна щодо України та повільним просуванням мирних переговорів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на осіб, близьких до президента США, передає "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників, обмеження, ймовірно, не включатимуть нових банківських санкцій. Водночас, обговорюються інші варіанти тиску на російського лідера, щоб змусити його піти на поступки за столом переговорів, зокрема на 30-денне припинення вогню.

Разом з тим, Трамп також може вирішити не вводити нові санкції.

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Протягом кількох тижнів Трамп опирався тиску, щоб покарати Путіна за відмову погодитися на перемир'я. Його союзники, такі як сенатор Ліндсі Грем, говорили, що Путін не хоче угоди, і що тільки покарання змусить його серйозно вести переговори. Але, за словами посадовців, на думку Трампа вплинули три ключові фактори.

По-перше, його негативне ставлення до президента України Володимира Зеленського, який, на думку Трампа, підштовхував до подальшого конфлікту, наполягаючи на санкціях, хоча Зеленський погодився на припинення вогню.

Трамп також вважав, що додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але завадять зусиллям з відновлення економічних зв'язків між США і Росією.

Нарешті, Трамп вважав, що знає Путіна, і що російський лідер закінчить війну як особисту послугу.

Небажання Путіна поступитися зіпсувало думку Трампа про свого колегу, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився пристати на припинення вогню.

РАніше президент США Дональд Трамп за результатами телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що не посилює санкції щодо Росії, аби не перешкоджати врегулюванню війни в Україні.