Трамп, можливо, нарешті зрозумів, що Путін вважає його ідіотом, - The Telegraph

Напередодні РФ завдала масованого удару по Україні. Це стало завершенням тижня безперервних атак на цивільні об'єкти. Навіть президент США Дональд Трамп, ймовірно, врешті-решт дійшов висновку, що Путін має його за дурня.

Про це пише полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у матеріалі для The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

У неділю, 25 травня, лідер США заявив, що йому "не подобається" те, що робить Путін, і назвав його "абсолютно божевільним".

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у відповідь припустив, що Трамп страждає від "емоційного перевантаження", а російська преса виходить із заголовками, що уряд США запроваджує високі мита проти Європи, але не проти Росії.

Газети РФ рясніють антиукраїнською та антиєвропейською риторикою, водночас там також пишуть про катастрофічний стан російської економіки. Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб’ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року.

Також в росЗМІ пишуть, що СРСР з юридичної точки зору нібито досі існує, а війна проти України є внутрішньою справою. Якщо відштовхуватися від цієї логіки, то вторгнення в країни Балтії чи Польщу також можна було б вважати "внутрішнім конфліктом" СРСР. Тому країни Балтії та Польща поспіхом нарощують оборонні можливості.

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"Але, нарешті, президент Трамп, здається, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і це нарешті почало давати про себе знати. Президент США із запізненням усвідомив, що "погані хлопці" знаходяться в Москві, а не в Києві та інших європейських столицях. Великою помилкою Москви було нехтування марнославством Трампа. Це помилка, про яку Владімір Путін, можливо, буде шкодувати все життя. Трамп, розлючений очевидною російською неповагою, може запровадити нові санкції і позбавити Москву життєво важливих доходів від продажу нафти, які дозволяють їй утримувати свою величезну армію і хитку економіку", - йдеться в матеріалі.

Автор сподівається, що Трамп зараз вкрай розлючений та вдарить по РФ туди, де їй найбільше болить. Це найкращий шанс закінчити війну, а не намагатися домовлятися із Путіним.

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