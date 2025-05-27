Трамп, можливо, нарешті зрозумів, що Путін вважає його ідіотом, - The Telegraph
Напередодні РФ завдала масованого удару по Україні. Це стало завершенням тижня безперервних атак на цивільні об'єкти. Навіть президент США Дональд Трамп, ймовірно, врешті-решт дійшов висновку, що Путін має його за дурня.
Про це пише полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у матеріалі для The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
У неділю, 25 травня, лідер США заявив, що йому "не подобається" те, що робить Путін, і назвав його "абсолютно божевільним".
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у відповідь припустив, що Трамп страждає від "емоційного перевантаження", а російська преса виходить із заголовками, що уряд США запроваджує високі мита проти Європи, але не проти Росії.
Газети РФ рясніють антиукраїнською та антиєвропейською риторикою, водночас там також пишуть про катастрофічний стан російської економіки. Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб’ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року.
Також в росЗМІ пишуть, що СРСР з юридичної точки зору нібито досі існує, а війна проти України є внутрішньою справою. Якщо відштовхуватися від цієї логіки, то вторгнення в країни Балтії чи Польщу також можна було б вважати "внутрішнім конфліктом" СРСР. Тому країни Балтії та Польща поспіхом нарощують оборонні можливості.
"Але, нарешті, президент Трамп, здається, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і це нарешті почало давати про себе знати. Президент США із запізненням усвідомив, що "погані хлопці" знаходяться в Москві, а не в Києві та інших європейських столицях. Великою помилкою Москви було нехтування марнославством Трампа. Це помилка, про яку Владімір Путін, можливо, буде шкодувати все життя. Трамп, розлючений очевидною російською неповагою, може запровадити нові санкції і позбавити Москву життєво важливих доходів від продажу нафти, які дозволяють їй утримувати свою величезну армію і хитку економіку", - йдеться в матеріалі.
Автор сподівається, що Трамп зараз вкрай розлючений та вдарить по РФ туди, де їй найбільше болить. Це найкращий шанс закінчити війну, а не намагатися домовлятися із Путіним.
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Ще раз і ще раз наголошую, що Трампу і США нічого не загрожує, в них немає війни, кожного дня кацапи не вбивають сотні, а то і тисячі громадян, не знищують інфраструктуру і не захоплюють по клаптику, як це робить ворог в Україні. Якщо Трамп буде і далі бикувати, то для цього є Конгрес і Сенат, які прив'яжуть його на короткий ланцюжок, а порушиків законів віддадуть під суд. Але такого запобіжника немає в Україні, де вся влоада під єдиним Зе(парламент, уряд, преса, суди, прокуратура). Коли врешті це зрозуміє нарід 73%?
Він грає на боці раші (він здавна завербований рашею) і ніколи не гратиме За Україну.
Скільки можна аналізувати бздури цього діда?
У раші є досьє здавна на цього ловелася. Можемо тільки уявляти. ЩО в тому досьє.
Це доосьє може знищити всі його надування щок і відправити в унітаз.
А може і не запровадити.
- Погодите! Только одно слово, джентльмены!
Они остановились послушать.
- Нас с вами надули - здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтоб над нами всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем весь город! Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?
- Конечно, так! Молодец судья! - закричали все в один голос.
- Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление.
М. Твен. Приключения Гекльберри Финна
)(уйло йому потрібен як партнер, з яким можно торгувати.
він наскільки ідіот що якщо йому нести відверту маячню і вкінці подарувати зафотошоплений портрет - він нічого не зрозуміє бо буде нарцисувати з портрету
Добре знаю, але усе одно пишу. Це називається-спам. Тому що тема якраз "про інше". В темі йдеться про трампа, але ж трамп не у справах, а от зеленський-гандон. Ось так виглядає.
Тому всі , і в Україні і в Європі , і моляться на те щоб іржавий прийшов до тями , нарешті . !!
Хоча як на мене - ці надії марні .
Ворог наростиив випуск дронів і все більше потужних, лупить по нічних містах, де сплять мирні громадяни, жінки, діти..., а Зе наростив тільки шмарафон і задіяв вже всі видання та інтернет ресурси, бо журнашлюшки щось проти і пікнути не можуть, відразу повістка на фронт, або повістка чоловіку чи дітям...? Хіба цього не видно?
Якби посадили: Кравчука за флот, Кучму за Гонгадзе, Ющенка за МММ "Банк Україна" та маєтки в заповідній зоні, чівокуню за Майдан, Порошенка за "війна буде тривати дні, а не місяці, солдат буде застрахований на мільйон, долар не більше десяти і т.п. брехню" , то може і не було б клованів при владі. Якби Україна створила умови життя, які більшість людей хотіла захищати і не втоптувала армію в багно більше тридцяти років(що і продовжує робити навіть під час війни ), то може і війни не було б. Точно не було б.
Всі брехали і крали і нічого їм за це не було.
А ще називає жовтим земляним хробаком!
Не, ну, если ему потребовалось столько времени, чтобы это понять, то может и действительно...
у лікарні не вважають себе хворими
Быть идиотом легко и приятно !