УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
6 536 56

Трамп, можливо, нарешті зрозумів, що Путін вважає його ідіотом, - The Telegraph

Трамп розчаровується у Путіні. Що пише британська преса

Напередодні РФ завдала масованого удару по Україні. Це стало завершенням тижня безперервних атак на цивільні об'єкти. Навіть президент США Дональд Трамп, ймовірно, врешті-решт дійшов висновку, що Путін має його за дурня.

Про це пише полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у матеріалі для The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

У неділю, 25 травня, лідер США заявив, що йому "не подобається" те, що робить Путін, і назвав його "абсолютно божевільним".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Орпо сподівається, що Трамп починає розуміти, що Путін не хоче миру

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у відповідь припустив, що Трамп страждає від "емоційного перевантаження", а російська преса виходить із заголовками, що уряд США запроваджує високі мита проти Європи, але не проти Росії.

Газети РФ рясніють антиукраїнською та антиєвропейською риторикою, водночас там також пишуть про катастрофічний стан російської економіки. Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб’ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року.

Також в росЗМІ пишуть, що СРСР з юридичної точки зору нібито досі існує, а війна проти України є внутрішньою справою. Якщо відштовхуватися від цієї логіки, то вторгнення в країни Балтії чи Польщу також можна було б вважати "внутрішнім конфліктом" СРСР. Тому країни Балтії та Польща поспіхом нарощують оборонні можливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розглядає санкції проти Росії, розчарувавшись у Путіні, – WSJ

"Але, нарешті, президент Трамп, здається, зрозумів, що росіяни вважають його ідіотом. Тепер вони відкрито підбурюють його, і це нарешті почало давати про себе знати. Президент США із запізненням усвідомив, що "погані хлопці" знаходяться в Москві, а не в Києві та інших європейських столицях. Великою помилкою Москви було нехтування марнославством Трампа. Це помилка, про яку Владімір Путін, можливо, буде шкодувати все життя. Трамп, розлючений очевидною російською неповагою, може запровадити нові санкції і позбавити Москву життєво важливих доходів від продажу нафти, які дозволяють їй утримувати свою величезну армію і хитку економіку", - йдеться в матеріалі.

Автор сподівається, що Трамп зараз вкрай розлючений та вдарить по РФ туди, де їй найбільше болить. Це найкращий шанс закінчити війну, а не намагатися домовлятися із Путіним.

Читайте: Науседа про слова Трампа щодо "збожеволілого" Путіна: Абсолютно адекватна заява. Путін дає безліч підстав

Автор: 

путін володимир (24060) росія (65829) США (23290) Трамп Дональд (6027)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Трамп нічого не повинен розуміти. Він все давно розуміє.
Він грає на боці раші (він здавна завербований рашею) і ніколи не гратиме За Україну.
Скільки можна аналізувати бздури цього діда?
показати весь коментар
27.05.2025 11:47
+13
Трампу треба зрозуміти що вже весь світ вважає його ідіотом
показати весь коментар
27.05.2025 11:46
+9
Однако на отношение Дональда к путину это никак не повлияло
показати весь коментар
27.05.2025 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Однако на отношение Дональда к путину это никак не повлияло
показати весь коментар
27.05.2025 11:44 Відповісти
бо вони обидва срані рюріки
показати весь коментар
27.05.2025 12:04 Відповісти
Трампу треба зрозуміти що вже весь світ вважає його ідіотом
показати весь коментар
27.05.2025 11:46 Відповісти
А якщо йому це подобається бути ідіотом?
показати весь коментар
27.05.2025 11:47 Відповісти
йому не подобається сама думка що треба привселюдно це визнати
показати весь коментар
27.05.2025 11:58 Відповісти
в цій статті йдеться про трампа і пуйла
показати весь коментар
27.05.2025 12:00 Відповісти
Весь світ вважає Трампа ідіотом? А нашого Зе не вважає? А 73% не вважає?
Ще раз і ще раз наголошую, що Трампу і США нічого не загрожує, в них немає війни, кожного дня кацапи не вбивають сотні, а то і тисячі громадян, не знищують інфраструктуру і не захоплюють по клаптику, як це робить ворог в Україні. Якщо Трамп буде і далі бикувати, то для цього є Конгрес і Сенат, які прив'яжуть його на короткий ланцюжок, а порушиків законів віддадуть під суд. Але такого запобіжника немає в Україні, де вся влоада під єдиним Зе(парламент, уряд, преса, суди, прокуратура). Коли врешті це зрозуміє нарід 73%?
показати весь коментар
27.05.2025 11:55 Відповісти
Так, весь світ вважає Трампа ідіотом, тому що коди б він не ткнувся - всюди був посланий нах#й
показати весь коментар
27.05.2025 12:01 Відповісти
Хай собі весь світ вважає Трампа ідіотом і я особисто так вважаю, а ще більше тих, хто його вибрав. Але не Трамп президент України і не Трапм наштампував сто тисяч бракованих мін на 28 мільярдів і не Трамп відвів наші війська в чисте поле і не радники Трампа вкрали на інженерних спорудах за 20 мільярдів в Україні на сході, які мали будувати для ЗСУ, але так і не побудували. Хто по нашій Конституції відповідає за безпеку країни і ЗСУ?
показати весь коментар
27.05.2025 12:15 Відповісти
Трамп нічого не повинен розуміти. Він все давно розуміє.
Він грає на боці раші (він здавна завербований рашею) і ніколи не гратиме За Україну.
Скільки можна аналізувати бздури цього діда?
показати весь коментар
27.05.2025 11:47 Відповісти
так він розуміє що хуситів треба бомбити... А з московитами грає у гарного хлопця, якій не хоче вводити санкції.
показати весь коментар
27.05.2025 11:49 Відповісти
Він грає так, як йому каже раша.
У раші є досьє здавна на цього ловелася. Можемо тільки уявляти. ЩО в тому досьє.
Це доосьє може знищити всі його надування щок і відправити в унітаз.
показати весь коментар
27.05.2025 11:50 Відповісти
"може запровадити нові санкції і позбавити Москву життєво важливих доходів від продажу нафти"

А може і не запровадити.
показати весь коментар
27.05.2025 11:48 Відповісти
У х@йла на трампа убойний компромат..... Ніяких санкцій не буде...
показати весь коментар
27.05.2025 11:50 Відповісти
Герцог сказал, что все. Тут-то и начался скандал. Подняли крик: "Надули!" - обозлившись, повскакали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров. Но тут какой-то высокий осанистый господин вскочил на скамейку и закричал:

- Погодите! Только одно слово, джентльмены!

Они остановились послушать.

- Нас с вами надули - здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтоб над нами всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем весь город! Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?

- Конечно, так! Молодец судья! - закричали все в один голос.

- Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление.

М. Твен. Приключения Гекльберри Финна
показати весь коментар
27.05.2025 11:51 Відповісти
Окрім його виборців та республіканців, Трампа всі вважають ідіотом.
показати весь коментар
27.05.2025 11:51 Відповісти
Трамп і не збирався вводити санкції на ху.ла.

)(уйло йому потрібен як партнер, з яким можно торгувати.
показати весь коментар
27.05.2025 11:52 Відповісти
Ключове слово - «можливо»
він наскільки ідіот що якщо йому нести відверту маячню і вкінці подарувати зафотошоплений портрет - він нічого не зрозуміє бо буде нарцисувати з портрету
показати весь коментар
27.05.2025 11:54 Відповісти
поки що ефект Данінга-Крюгера працює.
показати весь коментар
27.05.2025 11:57 Відповісти
Трампона Трампакса считают все идиотом, не только *****, а и Украины!!
показати весь коментар
27.05.2025 11:57 Відповісти
Ей, наріде, ми вибирали Трампа чи Зеленського? Чому вся увага до Трампа, а не дій Зе? Чи можливо я щось пропустив і на виборах 2019 року було щось таке, що наша перемога буде тільки після виборів в США? Здається тут, в Україні один простой пареньок обіцяв закінчення війни і величезне зелене майбутнє наріду, бо то Порошенко не бажав звкінчення війни, бо на ній наживався. То вже закіенчили війну при "правильному" малічіку? Ніхто більше не наживається?
показати весь коментар
27.05.2025 12:03 Відповісти
Тема-про трампа. Про зеленого йди спамити у відповідні теми.
показати весь коментар
27.05.2025 12:09 Відповісти
Тема якраз про Україну "напередодні РФ завдала масованого удару по Україні...", бо правду кажуть про Трампа на фоні його ідіотського рішення не допомозі Україні, не введені санкцій проти агресора, а допомога ворогу росії. А що за 6 років зробив Зе, щоб нам було не так боляче після решінь США?
показати весь коментар
27.05.2025 12:19 Відповісти
Якщо туго доходить-вказувати на те що зе-дебіл-треба у темах про зе, а не про трампа А не серти про це в усіх темах підряд. Хто б не був президентом України-нам не вистояти без штатів та заходу. Бо по всім підприємствам поприлітало добряче за 3 роки, і в нас немає нафтогазодоларів, як в *****. А захід навіть дозволи бити своєю зброєю по кацапам без погодження зі штатами не давали.
показати весь коментар
27.05.2025 12:34 Відповісти
Не потрібно так багато приділяти уваги на елементарному, що Україна не вистоїть проти величезногно ворога з величезними ресурсами при жодному президенту. Я це добре знаю, я пишу зовсім про інше. Чому при малих ресурсах, маючи інформацію про підготовку нападу, Україна з 2019 року знищувала і ту невилику кількість ресурсів, коли зарила в дороги до 500 мільярдів, коли познімала міни з мінних полів в тому місці, де мав йти ворог? Чому відвели наші війська? Чому не розширили ракетні програми, а знищили навіть ті що були? Чому не використали час і ресурси партнерів за 6 років, які вони нам давали, а тирили, тирили і ще раз тирили і дуже потужно брехали?
показати весь коментар
27.05.2025 12:59 Відповісти
"Я це добре знаю, я пишу зовсім про інше. "
Добре знаю, але усе одно пишу. Це називається-спам. Тому що тема якраз "про інше". В темі йдеться про трампа, але ж трамп не у справах, а от зеленський-гандон. Ось так виглядає.
показати весь коментар
27.05.2025 14:39 Відповісти
Напишіть, будь ласка Alex O #513819, де є теми щоб поговорити про наші недоліки, я маю на увазі уряду, Верховного? Чому бракує дронів, чому так багато бракованих мін? Чому процвітає беззаконня при бусифікації? Чому не було санкцій проти ворога України портнова і його "братів" новінського, бойка, татарова, медведчуківців..., де про це можна почитати?
показати весь коментар
27.05.2025 12:33 Відповісти
Мало тем про зеленого та його ставки та таке інше ? Та його прізвище на Цензорі щодня разів по 10 у різних новинах з'являється.
показати весь коментар
27.05.2025 12:43 Відповісти
Не гавкання на Україну, гавкають такі як Ви, я пишу про недоліки в роботі Верховного і його команди. А вони замість того, щоб виправитися, зупинитися, не красти, не лізти в ті справи, в яких не розбираються, переводять "стрілки" і ненависть наріду то на США, то на партнерів. Конституція України дає мені право на критику дій влади. Кому це не подобається, цілуйте владу в дупу, Конституція і цього не забороняє.
показати весь коментар
27.05.2025 13:02 Відповісти
А оце своє коронне про "нарід"-це не гавкання ? Ненависть до своїх власних співгромадян не переважає ненависть до орків ?
показати весь коментар
27.05.2025 14:42 Відповісти
Тому що трамп - президент наймогутнішої країни світу , а не Зе . І саме трамп , при бажанні , може зламати хребет паРаші , а не Зе .
Тому всі , і в Україні і в Європі , і моляться на те щоб іржавий прийшов до тями , нарешті . !!
Хоча як на мене - ці надії марні .
показати весь коментар
27.05.2025 12:17 Відповісти
Я це дуже розумію не гірше Вас. В мене інше питання, чому весь інтеренет пистрить ненавистю до США, до її президента, подають новину про недолугість Трампа... хіба ми цього не знаємо? А в нас все добре? В нас правильно зробили у 2019 році, коли розмінували проходи з Криму і позсімали міни з-під мостів? Хіба не так закликав наш Зе подивитися в очі пуйлу, бо там мир і перестати стріляти, як це робить сьогодні Трамп??? Тільки в США немає війни!!! На фронті маса погіршень, маса неправильних дій і жодної новини про якісь промахи діючої нашої влади, виправлення цих помилок, нуль сюди уваги до цього, все відволікають нарід на Трампа. Чи Найвєлічайший Лідор Всесвіту призначив в Україні уряд спасіння, бо всі бачать, що 6 "ефективних" менеджера щось роблять не так, ворог кожного дня просовується і не тільки просовується, а вбиває найкращих, а на дрони знову кошти не виділені в повному обсязі, знову немає обіцяних на цей раз 3000 балістичних українських ракет...
Ворог наростиив випуск дронів і все більше потужних, лупить по нічних містах, де сплять мирні громадяни, жінки, діти..., а Зе наростив тільки шмарафон і задіяв вже всі видання та інтернет ресурси, бо журнашлюшки щось проти і пікнути не можуть, відразу повістка на фронт, або повістка чоловіку чи дітям...? Хіба цього не видно?
показати весь коментар
27.05.2025 12:30 Відповісти
Все просто - тому що дії трампа шкодять Україні . Він своїми діями буквально заохочує ***** до продовження війни . Мало того він урівняв жертву і агресора , і тисне на Україну з тим щоб ми погодились на капітуляцію . Звідси в українців до нього і ненависть .
показати весь коментар
27.05.2025 12:40 Відповісти
Це зрозуміло, що дії Трампа шкодять інтересам України. Але наголошую ще раз, що за Трампа ми не голосували, його вибрали громадяни США. Ті громадяни зробили велику помилку, але вона їм майже нічого не коштуватиме, крім репутації, бо на США ніхто не напав і не нападе. Ми вибирали свого презитдента, який обіцяв закінчити війну, чи не так? Який обіцяв салюти тільки на свята і весілля, так? Особисто я вбачаю перемогу Трампа на виборах в США неправильними діями нашої влади, яка підставляла команду Байдена, а мародерствами мільярдів доларів США, які нам давали США, дали привід команді Трампа звинувачувати Байдена в халатності і діях не на користь США. Он Трамп, тільки прийшов і відразу нагнув Україну, забрвавши всі наші надра, але і тут Зе ніби ні до чого, просто він прикрив свою зелену дупу надрами України... А як же обіцянка, що з кожного кілограма наших надр будуть відраховуватися долари на рахунки молодих громадлян, які тільки народилися? Гарно заходила брехня в голови молодих мам і татків? Забулося все, що було вчора і сьогодні всі радіють новим, пустим обяцянкам Боневтіка, а винні у всьому Трамп і ЄС?
показати весь коментар
27.05.2025 13:10 Відповісти
Я вже тут був писав, але повторю :
Якби посадили: Кравчука за флот, Кучму за Гонгадзе, Ющенка за МММ "Банк Україна" та маєтки в заповідній зоні, чівокуню за Майдан, Порошенка за "війна буде тривати дні, а не місяці, солдат буде застрахований на мільйон, долар не більше десяти і т.п. брехню" , то може і не було б клованів при владі. Якби Україна створила умови життя, які більшість людей хотіла захищати і не втоптувала армію в багно більше тридцяти років(що і продовжує робити навіть під час війни ), то може і війни не було б. Точно не було б.
Всі брехали і крали і нічого їм за це не було.
показати весь коментар
27.05.2025 14:34 Відповісти
Я або чогось не знаю, або чогось не зрозумів. Кучма не посадили за Гонгадзе, а за передачу всієї ядерної зброї росії більше як на 100 мільярдів доларів, то нічого? А Ющенко, що не так зробив? Який ммм? Чомусь нічого немає про януковича, чи він правил но зробив, що викрав всі золото- валютні резерви і написав листа, щоб ввели війська? А що не так говорив Порошенко? Як на мене, то мова йшла про АТО і АТО дійсно було закінчено, бо після ввода російських військ АТО переросло в іншу операцію. А чому що Зеленського немає питань, який обіцяв закінчити війну і якщо не зможе цього зробити, то піде. Пішов? А про вибори у 2019 році, як Ви написали ''клованів'', то тут не ті винні, яких Ви перерахували, а 73%, яких є більшість в любому суспільстві, бо кандидатів було більше сорока, а вибрали те, що вибрали.
показати весь коментар
27.05.2025 17:19 Відповісти
Трамп, можливо, нарешті зрозумів, що Путін вважає його ідіотом

А ще називає жовтим земляним хробаком!
показати весь коментар
27.05.2025 12:04 Відповісти
простите..., КАК идиот может что-то "зрозуміти"???
показати весь коментар
27.05.2025 12:06 Відповісти
...Дональд Трамп, вероятно, в конце концов пришел к выводу, что Путин держит его за дурака.

Не, ну, если ему потребовалось столько времени, чтобы это понять, то может и действительно...
показати весь коментар
27.05.2025 12:06 Відповісти
Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон молодець, що так думає, але ж очевидно що він помиляється. Скільки разів рудий імбицил називав ***** гарним хлопцем і казав що той от-от погодиться на мирні перемовини. А після того ***** щоразу водив прутнем рудому по губах та обстрілював фронт та цивільних. А той усе одно називав його гарним. А потім були Кривій Ріг, Суми, Київ, та інші міста та села з масованими жертвами цивільних. І що змінилося в макітрі у нарциса ? НІЧОГО. Помахав пальчиком та усе повернулося. Знову *****-молодець, а зеленський-неголене чмо у піжамі. Після останніх рекордних трьохдобових дроново-ракетних обстрілів України рудий гандон знову мекає щось про те що він незадоволений, але за тиждень "страсті улягуться" і ***** знову буде гарним. А там за пару тижнів ***** знову спорядить х-101, калібри, іскандери і усе повториться. А поки споряджати буде-ішакеди усе одно будуть кошмарити якщо не Київ, то Харків, Одесу, Херсон, Суми, Запоріжжя та Дніпро. Не вірю цьому рудому підарасу.
показати весь коментар
27.05.2025 12:08 Відповісти
Идиоты не в состоянии понять что они идиоты . Это Синдром Дааннинга - Крююгера .
показати весь коментар
27.05.2025 12:10 Відповісти
Але це не факт
показати весь коментар
27.05.2025 12:11 Відповісти
Якщо людина поводиться як ідіот, то малоймовірно, що більшість оточуючих, будуть вважати його генієм.
показати весь коментар
27.05.2025 12:11 Відповісти
його всі вважають ідіотом , того шо він і є ідіот
показати весь коментар
27.05.2025 12:14 Відповісти
усі психи(тобто трампони,наполеони,члєніни .)
у лікарні не вважають себе хворими
показати весь коментар
27.05.2025 12:30 Відповісти
Трампу косити під ідіота довго не вийде. І якщо санції введе сенат, а не рудий додік, то це для нього буде тривожним нагадуванням. Бо 82 сенатори - це більше ніж 75, скільки потрібно, для того щоб додіку вручити чорну мітку.
показати весь коментар
27.05.2025 12:30 Відповісти
«- Самое лучшее,- сказал Швейк,- выдавать себя за идиота…»
Быть идиотом легко и приятно !
показати весь коментар
27.05.2025 12:36 Відповісти
Здається зрозумів ... можливо ... але це не точно !
показати весь коментар
27.05.2025 12:44 Відповісти
Пыня держит Гандоню за идиота, а Гандоня держит пынин вялый стрючок у себя за щекой.
показати весь коментар
27.05.2025 12:55 Відповісти
Ідіоти порозумілися?
показати весь коментар
27.05.2025 12:58 Відповісти
Не тільки Путін...
показати весь коментар
27.05.2025 14:55 Відповісти
 
 