Науседа про слова Трампа щодо "збожеволілого" Путіна: Абсолютно адекватна заява. Путін дає безліч підстав

Після того, як президент США Дональд Трамп назвав Володимира Путіна "збожеволілим" через останні атаки Росії на Україну, президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку цій заяві, назвавши її "сильною і адекватною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Це абсолютно адекватна заява, тому що нам це було ясно задовго до цього. Що ж, президент дійшов такого висновку, і, судячи з усього, Путін останнім часом надав для цього безліч підстав", - сказав Науседа.

Він зазначив, що Росія цілеспрямовано атакує військову інфраструктуру та цивільне населення України, намагаючись завдати якомога більшої шкоди. На його думку, така поведінка лише ще більше налаштовує країни світу проти Кремля.

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"У такий спосіб Путін налаштовує проти себе весь світ і, безумовно, заслуговує на набагато жорсткіші санкції, ніж ті, що наразі до нього застосовуються", - наголосив президент Литви.

Науседа висловив сподівання, що країни ЄС перейдуть від розмов до конкретних дій та ухвалять наступний пакет санкцій, який стане "справжнім коктейлем Молотова".

Водночас він зазначив, що не може гарантувати, що адміністрація Трампа вживе жорсткіших заходів для тиску на Росію. "Просто в деяких випадках він реагує різко, в інших випадках ми можемо іноді знизувати плечима і дивуватися, чому раптом такий позитивний тон", - додав Науседа.

Президент Литви також підкреслив, що повторні жорстокі атаки Москви на українські міста та мирне населення мають стати поштовхом до рішучіших дій Європейського Союзу. "Чесно кажучи, розмови вже набридли, швидше потрібні дії", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для Росії.

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