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Новини Відносини РФ та США
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Пєсков про слова Трампа щодо "збожеволілого" Путіна: Це пов’язано з "емоційним перевантаженням"

пєсков

У Кремлі прокоментували висловлювання президента США Дональда Трампа про "збожеволілого" Володимира Путіна, пояснивши їх "емоційним перевантаженням".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, слова Трампа про масовані обстріли українських міст Росією викликані емоціями.

"Звичайно, одночасно з цим це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо всю реакцію", - сказав Пєсков.

Він також додав, що Путін ухвалює всі рішення, які "необхідні для забезпечення безпеки нашої країни".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для Росії

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1679) путін володимир (24068) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+5
****** таки признал, что путин эмоционально перегружен и поэтому сошел с ума. Аплодирую стоя!
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26.05.2025 13:40
+5
Шо ти ******! - навіть Трамп не витримує ********* путлєра
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26.05.2025 13:44
+3
Пєском помилився з формулюваннями... Це не "емлоційне перевантаження", а спроба "емоційного перезавантаження"... Дай бог, щоб вона стала успішною і стабільною...
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26.05.2025 13:41
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****** таки признал, что путин эмоционально перегружен и поэтому сошел с ума. Аплодирую стоя!
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26.05.2025 13:40 Відповісти
Можливо в рижого "критичні дні",що він так сказанув про власного ідейного братця.
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26.05.2025 14:14 Відповісти
сказав про обох старих пердунів однозначно... а потім подумав що всі у росії при владі старі пердуни
геронтократія однако
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26.05.2025 15:57 Відповісти
Пєском помилився з формулюваннями... Це не "емлоційне перевантаження", а спроба "емоційного перезавантаження"... Дай бог, щоб вона стала успішною і стабільною...
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26.05.2025 13:41 Відповісти
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26.05.2025 13:42 Відповісти
>> піськов: путін ухвалює всі рішення, які "необхідні для забезпечення безпеки нашої країни"

Тобто для безпеки і спокою росії, щоночі мають гинути українці ? Та здохніть вже ви всі, срані російські шовіністи, недоімперчики і недолюдожери. І трампа з собою на той світ заберіть.
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26.05.2025 13:43 Відповісти
Шо ти ******! - навіть Трамп не витримує ********* путлєра
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26.05.2025 13:44 Відповісти
столько лет привласти привелик тому- что путен уже не человек и мыслит не как человек
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26.05.2025 13:51 Відповісти
мисліт він як істинно русскій.
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26.05.2025 15:00 Відповісти
Йоршик знову пошорхав в унітазі,облившись Доместосом. Змивай.
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26.05.2025 13:52 Відповісти
він не збожеволівший, він ********. І за це треба було його ліквідувати. Але бити по параду не можна, тому нічого йому не буде
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26.05.2025 13:52 Відповісти
чому не можна - попередити - не групуватися і евакуюватися, бо о 10.00 год. 9.05.25 р. буде нанесено удар по красной плащадке
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26.05.2025 13:57 Відповісти
Звичайно, одночасно з цим це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. з 1917 року долбо.обізм (й)."членін " емоційно завантажив в жителів 3,14дерації,так до сьогодні ракові метастази цього "сіфілісного мумифікованого антихриста" не вилікувані світовою спільнотою...
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26.05.2025 13:57 Відповісти
Ага. Під час шри у гольф. 😁
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26.05.2025 13:59 Відповісти
пєсков, як і вся російстка верхівка має.дипломатичний хист плювати і сморкатися в очі, в обличчя будь кому, так щоб той на кому повисли російські шмарклі і поювки слром'язливо робили вигляд, що нічого не відбулось, аби не дай Бог не усвідомити, як це принизливо виглядає на зовні.
Саме так так зробив пєсклв по відношенню до Трампа цим спітчем, він об'єднав в божевіллі путіна і Трампа, зробивши обох однаково «емоційно виснаженими»
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26.05.2025 14:04 Відповісти
москалі трампа відкрито назвали істєрічкою. але він за звичкою сварити буде зеленського..
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26.05.2025 14:06 Відповісти
Прикалуються кацапи з рудого дурника. А воно й раденьке...
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26.05.2025 14:16 Відповісти
А ось і незабарилася жорстка відповідь Донні , на цей кацапський плювок в обличчя .!?
..
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26.05.2025 14:19 Відповісти
Ага. путін ******** через емоційні перевантаження.
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26.05.2025 14:22 Відповісти
путин *****, а медицинский диагноз нас не интересует!!🤪
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26.05.2025 14:32 Відповісти
Лупатий відкрито сміється з Трампа! Дожилися американці. Перевтомився Трампушко, граючи в гольф...
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26.05.2025 15:59 Відповісти
Це пов'язано з "емоційним перевантаженням"
трампона при грі в гольф
Трампон казав що під час гри гусь вщипнув товариша трампона
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26.05.2025 16:18 Відповісти
 
 