Пєсков про слова Трампа щодо "збожеволілого" Путіна: Це пов’язано з "емоційним перевантаженням"
У Кремлі прокоментували висловлювання президента США Дональда Трампа про "збожеволілого" Володимира Путіна, пояснивши їх "емоційним перевантаженням".
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
За його словами, слова Трампа про масовані обстріли українських міст Росією викликані емоціями.
"Звичайно, одночасно з цим це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо всю реакцію", - сказав Пєсков.
Він також додав, що Путін ухвалює всі рішення, які "необхідні для забезпечення безпеки нашої країни".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для Росії
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геронтократія однако
Тобто для безпеки і спокою росії, щоночі мають гинути українці ? Та здохніть вже ви всі, срані російські шовіністи, недоімперчики і недолюдожери. І трампа з собою на той світ заберіть.
Саме так так зробив пєсклв по відношенню до Трампа цим спітчем, він об'єднав в божевіллі путіна і Трампа, зробивши обох однаково «емоційно виснаженими»
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трампона при грі в гольф
Трампон казав що під час гри гусь вщипнув товариша трампона