Пєсков про слова Трампа щодо "збожеволілого" Путіна: Це пов’язано з "емоційним перевантаженням"

У Кремлі прокоментували висловлювання президента США Дональда Трампа про "збожеволілого" Володимира Путіна, пояснивши їх "емоційним перевантаженням".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

За його словами, слова Трампа про масовані обстріли українських міст Росією викликані емоціями.

"Звичайно, одночасно з цим це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо всю реакцію", - сказав Пєсков.

Він також додав, що Путін ухвалює всі рішення, які "необхідні для забезпечення безпеки нашої країни".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для Росії

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