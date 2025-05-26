Песков о словах Трампа о "сошедшем с ума" Путине: Это связано с "эмоциональной перегрузкой"

В Кремле прокомментировали высказывания президента США Дональда Трампа о "обезумевшем" Владимире Путине, объяснив их "эмоциональной перегрузкой".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс".

По его словам, слова Трампа о массированных обстрелах украинских городов Россией вызваны эмоциями.

"Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", - сказал Песков.

Он также добавил, что Путин принимает все решения, которые "необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России

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