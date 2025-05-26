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Новости Отношения РФ и США
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Песков о словах Трампа о "сошедшем с ума" Путине: Это связано с "эмоциональной перегрузкой"

пєсков

В Кремле прокомментировали высказывания президента США Дональда Трампа о "обезумевшем" Владимире Путине, объяснив их "эмоциональной перегрузкой".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс".

По его словам, слова Трампа о массированных обстрелах украинских городов Россией вызваны эмоциями.

"Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", - сказал Песков.

Он также добавил, что Путин принимает все решения, которые "необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России

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Автор: 

Песков Дмитрий (1920) путин владимир (31493) Трамп Дональд (5569)


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Топ комментарии
+4
****** таки признал, что путин эмоционально перегружен и поэтому сошел с ума. Аплодирую стоя!
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26.05.2025 13:40
+3
Пєском помилився з формулюваннями... Це не "емлоційне перевантаження", а спроба "емоційного перезавантаження"... Дай бог, щоб вона стала успішною і стабільною...
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26.05.2025 13:41
+3
Шо ти ******! - навіть Трамп не витримує ********* путлєра
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26.05.2025 13:44
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****** таки признал, что путин эмоционально перегружен и поэтому сошел с ума. Аплодирую стоя!
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26.05.2025 13:40 Ответить
Можливо в рижого "критичні дні",що він так сказанув про власного ідейного братця.
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26.05.2025 14:14 Ответить
сказав про обох старих пердунів однозначно... а потім подумав що всі у росії при владі старі пердуни
геронтократія однако
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26.05.2025 15:57 Ответить
Пєском помилився з формулюваннями... Це не "емлоційне перевантаження", а спроба "емоційного перезавантаження"... Дай бог, щоб вона стала успішною і стабільною...
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26.05.2025 13:41 Ответить
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26.05.2025 13:42 Ответить
>> піськов: путін ухвалює всі рішення, які "необхідні для забезпечення безпеки нашої країни"

Тобто для безпеки і спокою росії, щоночі мають гинути українці ? Та здохніть вже ви всі, срані російські шовіністи, недоімперчики і недолюдожери. І трампа з собою на той світ заберіть.
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26.05.2025 13:43 Ответить
Шо ти ******! - навіть Трамп не витримує ********* путлєра
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26.05.2025 13:44 Ответить
столько лет привласти привелик тому- что путен уже не человек и мыслит не как человек
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26.05.2025 13:51 Ответить
мисліт він як істинно русскій.
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26.05.2025 15:00 Ответить
Йоршик знову пошорхав в унітазі,облившись Доместосом. Змивай.
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26.05.2025 13:52 Ответить
він не збожеволівший, він ********. І за це треба було його ліквідувати. Але бити по параду не можна, тому нічого йому не буде
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26.05.2025 13:52 Ответить
чому не можна - попередити - не групуватися і евакуюватися, бо о 10.00 год. 9.05.25 р. буде нанесено удар по красной плащадке
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26.05.2025 13:57 Ответить
Звичайно, одночасно з цим це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. з 1917 року долбо.обізм (й)."членін " емоційно завантажив в жителів 3,14дерації,так до сьогодні ракові метастази цього "сіфілісного мумифікованого антихриста" не вилікувані світовою спільнотою...
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26.05.2025 13:57 Ответить
Ага. Під час шри у гольф. 😁
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26.05.2025 13:59 Ответить
пєсков, як і вся російстка верхівка має.дипломатичний хист плювати і сморкатися в очі, в обличчя будь кому, так щоб той на кому повисли російські шмарклі і поювки слром'язливо робили вигляд, що нічого не відбулось, аби не дай Бог не усвідомити, як це принизливо виглядає на зовні.
Саме так так зробив пєсклв по відношенню до Трампа цим спітчем, він об'єднав в божевіллі путіна і Трампа, зробивши обох однаково «емоційно виснаженими»
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26.05.2025 14:04 Ответить
москалі трампа відкрито назвали істєрічкою. але він за звичкою сварити буде зеленського..
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26.05.2025 14:06 Ответить
Прикалуються кацапи з рудого дурника. А воно й раденьке...
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26.05.2025 14:16 Ответить
А ось і незабарилася жорстка відповідь Донні , на цей кацапський плювок в обличчя .!?
..
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26.05.2025 14:19 Ответить
Ага. путін ******** через емоційні перевантаження.
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26.05.2025 14:22 Ответить
путин *****, а медицинский диагноз нас не интересует!!🤪
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26.05.2025 14:32 Ответить
Лупатий відкрито сміється з Трампа! Дожилися американці. Перевтомився Трампушко, граючи в гольф...
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26.05.2025 15:59 Ответить
Це пов'язано з "емоційним перевантаженням"
трампона при грі в гольф
Трампон казав що під час гри гусь вщипнув товариша трампона
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26.05.2025 16:18 Ответить
 
 