Песков о словах Трампа о "сошедшем с ума" Путине: Это связано с "эмоциональной перегрузкой"
В Кремле прокомментировали высказывания президента США Дональда Трампа о "обезумевшем" Владимире Путине, объяснив их "эмоциональной перегрузкой".
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс".
По его словам, слова Трампа о массированных обстрелах украинских городов Россией вызваны эмоциями.
"Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", - сказал Песков.
Он также добавил, что Путин принимает все решения, которые "необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России
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геронтократія однако
Тобто для безпеки і спокою росії, щоночі мають гинути українці ? Та здохніть вже ви всі, срані російські шовіністи, недоімперчики і недолюдожери. І трампа з собою на той світ заберіть.
Саме так так зробив пєсклв по відношенню до Трампа цим спітчем, він об'єднав в божевіллі путіна і Трампа, зробивши обох однаково «емоційно виснаженими»
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трампона при грі в гольф
Трампон казав що під час гри гусь вщипнув товариша трампона