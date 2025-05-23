17-й пакет санкцій проти РФ є недостатнім, наступний має бути сильнішим, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ухвалений Євросоюзом 17-й пакет санкцій проти РФ є недостатнім, тому в наступному пакеті обмеження мають бути жорсткішими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"За винятком однієї-двох держав, ми всі розуміємо, що 17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим. Не всі важелі впливу на Путіна вичерпано. Їх можна було б використовувати набагато сміливіше і послідовніше", - сказав лідер Литви.
За словами Науседи, новий пакет санкцій має бути гранично принциповим і не обов'язково відповідати інтересам деяких країн, які виступають проти обмежень щодо Росії.
"Він (новий пакет санкцій. - Ред.) має охопити всіх основних одержувачів російської нафти і газу – Nord Stream 1 і Nord Stream 2, а також виключити всі російські банки з програми SWIFT", - додав президент.
Також, вважає він, необхідно запровадити санкції проти "Росатома", розпочавши із заборони на імпорт урану, переходячи до індивідуальних санкцій щодо керівників корпорації і майбутніх контрактів із компанією.
"Я розумію, що це знову зіткнеться з певними інтересами держав, але ми маємо усвідомити, що мир є найважливішим стратегічним інтересом усіх нас. Заради цього інтересу іноді можна пожертвувати певними інтересами держав", - підсумував він.
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Абсолютно вірно! А 29-й пакет буде ще сильнішим. А 49-й взагалі таким, що ніякого силоміра не вистачить, щоб виміряти його силу. І тоді рашка точно вже всьо...
Питання: недостатній для чого?
І наступне: а коли він зрозумів, що цей ракет недостатній? І чи достатніми він вважає попередні 16?
Це повний провал західних санкцій.
1) погроза санкціями
2) працювання над санкціями,
3) обговорення санкцй,
4) приймання санкцій
5) констатація, що вони не діють
6) перхід до пункту 1)