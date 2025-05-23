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17-й пакет санкцій проти РФ є недостатнім, наступний має бути сильнішим, - Науседа

У Литві закликали зробити наступний пакет санкцій проти РФ жорсткішим

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ухвалений Євросоюзом 17-й пакет санкцій проти РФ є недостатнім, тому в наступному пакеті обмеження мають бути жорсткішими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"За винятком однієї-двох держав, ми всі розуміємо, що 17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим. Не всі важелі впливу на Путіна вичерпано. Їх можна було б використовувати набагато сміливіше і послідовніше", - сказав лідер Литви.

За словами Науседи, новий пакет санкцій має бути гранично принциповим і не обов'язково відповідати інтересам деяких країн, які виступають проти обмежень щодо Росії.

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"Він (новий пакет санкцій. - Ред.) має охопити всіх основних одержувачів російської нафти і газу – Nord Stream 1 і Nord Stream 2, а також виключити всі російські банки з програми SWIFT", - додав президент.

Також, вважає він, необхідно запровадити санкції проти "Росатома", розпочавши із заборони на імпорт урану, переходячи до індивідуальних санкцій щодо керівників корпорації і майбутніх контрактів із компанією.

"Я розумію, що це знову зіткнеться з певними інтересами держав, але ми маємо усвідомити, що мир є найважливішим стратегічним інтересом усіх нас. Заради цього інтересу іноді можна пожертвувати певними інтересами держав", - підсумував він.

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Автор: 

росія (65829) санкції (12043) Євросоюз (13616) Науседа Гітанас (345)


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Топ коментарі
+6
"17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим"

Абсолютно вірно! А 29-й пакет буде ще сильнішим. А 49-й взагалі таким, що ніякого силоміра не вистачить, щоб виміряти його силу. І тоді рашка точно вже всьо...
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23.05.2025 09:51
+4
Жалюгідні куколди тішать себе ілюзіями
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23.05.2025 09:53
+3
Ці санкції, як оновлення iOs, все ширше, довше, але толку нуль
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23.05.2025 09:56
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Если бы предыдущие ещё кто -то соблюдал
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23.05.2025 09:48 Відповісти
"17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим"

Абсолютно вірно! А 29-й пакет буде ще сильнішим. А 49-й взагалі таким, що ніякого силоміра не вистачить, щоб виміряти його силу. І тоді рашка точно вже всьо...
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23.05.2025 09:51 Відповісти
Може вже раз зробите шось потужне щоб два рази не вставати. Нащо готувати жабу на повільному вогні?! Ну якщо тільки це не такий план щоб і далі спокійно з комфортом попивати негроні "стільки, скільки буде потрібно"
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23.05.2025 09:52 Відповісти
Жалюгідні куколди тішать себе ілюзіями
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23.05.2025 09:53 Відповісти
Ці санкції, як оновлення iOs, все ширше, довше, але толку нуль
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23.05.2025 09:56 Відповісти
17th Sanction Pack FakeLOL Edition v.6.9 (додано функцію "генерування підтримувально-заохочувальних закликів за допомогою ШІ")
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23.05.2025 10:12 Відповісти
17 пакет санкцій недостатній....

Питання: недостатній для чого?
І наступне: а коли він зрозумів, що цей ракет недостатній? І чи достатніми він вважає попередні 16?

Це повний провал західних санкцій.
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23.05.2025 10:07 Відповісти
Санціями можна витирати дупу.
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23.05.2025 10:47 Відповісти
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23.05.2025 10:52 Відповісти
Санкційний проце Заходу можна поділити на 6 етапів:
1) погроза санкціями
2) працювання над санкціями,
3) обговорення санкцй,
4) приймання санкцій
5) констатація, що вони не діють

6) перхід до пункту 1)
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23.05.2025 13:10 Відповісти
 
 