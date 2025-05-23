17-й пакет санкцій проти РФ є недостатнім, наступний має бути сильнішим, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ухвалений Євросоюзом 17-й пакет санкцій проти РФ є недостатнім, тому в наступному пакеті обмеження мають бути жорсткішими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"За винятком однієї-двох держав, ми всі розуміємо, що 17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим. Не всі важелі впливу на Путіна вичерпано. Їх можна було б використовувати набагато сміливіше і послідовніше", - сказав лідер Литви.

За словами Науседи, новий пакет санкцій має бути гранично принциповим і не обов'язково відповідати інтересам деяких країн, які виступають проти обмежень щодо Росії.

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"Він (новий пакет санкцій. - Ред.) має охопити всіх основних одержувачів російської нафти і газу – Nord Stream 1 і Nord Stream 2, а також виключити всі російські банки з програми SWIFT", - додав президент.

Також, вважає він, необхідно запровадити санкції проти "Росатома", розпочавши із заборони на імпорт урану, переходячи до індивідуальних санкцій щодо керівників корпорації і майбутніх контрактів із компанією.

"Я розумію, що це знову зіткнеться з певними інтересами держав, але ми маємо усвідомити, що мир є найважливішим стратегічним інтересом усіх нас. Заради цього інтересу іноді можна пожертвувати певними інтересами держав", - підсумував він.

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