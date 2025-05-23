17-й пакет санкций против РФ является недостаточным, следующий должен быть более сильным, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что принятый Евросоюзом 17-й пакет санкций против РФ является недостаточным, поэтому в следующем пакете ограничения должны быть более жесткими.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"За исключением одного-двух государств, мы все понимаем, что 17-й пакет санкций против России хороший, но недостаточный. Поэтому мы выступаем за скорейшее применение 18-го пакета санкций, и я считаю, что он должен быть сильнее. Не все рычаги влияния на Путина исчерпаны. Их можно было бы использовать гораздо смелее и последовательнее", - сказал лидер Литвы.
По словам Науседы, новый пакет санкций должен быть предельно принципиальным и не обязательно отвечать интересам некоторых стран, которые выступают против ограничений в отношении России.
"Он (новый пакет санкций. - Ред.) должен охватить всех основных получателей российской нефти и газа - Nord Stream 1 и Nord Stream 2, а также исключить все российские банки из программы SWIFT", - добавил президент.
Также, считает он, необходимо ввести санкции против "Росатома", начав с запрета на импорт урана, переходя к индивидуальным санкциям в отношении руководителей корпорации и будущих контрактов с компанией.
"Я понимаю, что это снова столкнется с определенными интересами государств, но мы должны осознать, что мир является важнейшим стратегическим интересом всех нас. Ради этого интереса иногда можно пожертвовать определенными интересами государств", - подытожил он.
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Абсолютно вірно! А 29-й пакет буде ще сильнішим. А 49-й взагалі таким, що ніякого силоміра не вистачить, щоб виміряти його силу. І тоді рашка точно вже всьо...
Питання: недостатній для чого?
І наступне: а коли він зрозумів, що цей ракет недостатній? І чи достатніми він вважає попередні 16?
Це повний провал західних санкцій.
1) погроза санкціями
2) працювання над санкціями,
3) обговорення санкцй,
4) приймання санкцій
5) констатація, що вони не діють
6) перхід до пункту 1)