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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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17-й пакет санкций против РФ является недостаточным, следующий должен быть более сильным, - Науседа

В Литве призвали сделать следующий пакет санкций против РФ более жестким

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что принятый Евросоюзом 17-й пакет санкций против РФ является недостаточным, поэтому в следующем пакете ограничения должны быть более жесткими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"За исключением одного-двух государств, мы все понимаем, что 17-й пакет санкций против России хороший, но недостаточный. Поэтому мы выступаем за скорейшее применение 18-го пакета санкций, и я считаю, что он должен быть сильнее. Не все рычаги влияния на Путина исчерпаны. Их можно было бы использовать гораздо смелее и последовательнее", - сказал лидер Литвы.

По словам Науседы, новый пакет санкций должен быть предельно принципиальным и не обязательно отвечать интересам некоторых стран, которые выступают против ограничений в отношении России.

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"Он (новый пакет санкций. - Ред.) должен охватить всех основных получателей российской нефти и газа - Nord Stream 1 и Nord Stream 2, а также исключить все российские банки из программы SWIFT", - добавил президент.

Также, считает он, необходимо ввести санкции против "Росатома", начав с запрета на импорт урана, переходя к индивидуальным санкциям в отношении руководителей корпорации и будущих контрактов с компанией.

"Я понимаю, что это снова столкнется с определенными интересами государств, но мы должны осознать, что мир является важнейшим стратегическим интересом всех нас. Ради этого интереса иногда можно пожертвовать определенными интересами государств", - подытожил он.

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Автор: 

россия (96018) санкции (11422) Евросоюз (17252) Науседа Гитанас (274)


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Топ комментарии
+6
"17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим"

Абсолютно вірно! А 29-й пакет буде ще сильнішим. А 49-й взагалі таким, що ніякого силоміра не вистачить, щоб виміряти його силу. І тоді рашка точно вже всьо...
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23.05.2025 09:51
+4
Жалюгідні куколди тішать себе ілюзіями
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23.05.2025 09:53
+3
Ці санкції, як оновлення iOs, все ширше, довше, але толку нуль
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23.05.2025 09:56
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Если бы предыдущие ещё кто -то соблюдал
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23.05.2025 09:48 Ответить
"17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим"

Абсолютно вірно! А 29-й пакет буде ще сильнішим. А 49-й взагалі таким, що ніякого силоміра не вистачить, щоб виміряти його силу. І тоді рашка точно вже всьо...
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23.05.2025 09:51 Ответить
Може вже раз зробите шось потужне щоб два рази не вставати. Нащо готувати жабу на повільному вогні?! Ну якщо тільки це не такий план щоб і далі спокійно з комфортом попивати негроні "стільки, скільки буде потрібно"
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23.05.2025 09:52 Ответить
Жалюгідні куколди тішать себе ілюзіями
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23.05.2025 09:53 Ответить
Ці санкції, як оновлення iOs, все ширше, довше, але толку нуль
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23.05.2025 09:56 Ответить
17th Sanction Pack FakeLOL Edition v.6.9 (додано функцію "генерування підтримувально-заохочувальних закликів за допомогою ШІ")
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23.05.2025 10:12 Ответить
17 пакет санкцій недостатній....

Питання: недостатній для чого?
І наступне: а коли він зрозумів, що цей ракет недостатній? І чи достатніми він вважає попередні 16?

Це повний провал західних санкцій.
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23.05.2025 10:07 Ответить
Санціями можна витирати дупу.
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23.05.2025 10:47 Ответить
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23.05.2025 10:52 Ответить
Санкційний проце Заходу можна поділити на 6 етапів:
1) погроза санкціями
2) працювання над санкціями,
3) обговорення санкцй,
4) приймання санкцій
5) констатація, що вони не діють

6) перхід до пункту 1)
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23.05.2025 13:10 Ответить
 
 