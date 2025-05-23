17-й пакет санкций против РФ является недостаточным, следующий должен быть более сильным, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что принятый Евросоюзом 17-й пакет санкций против РФ является недостаточным, поэтому в следующем пакете ограничения должны быть более жесткими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"За исключением одного-двух государств, мы все понимаем, что 17-й пакет санкций против России хороший, но недостаточный. Поэтому мы выступаем за скорейшее применение 18-го пакета санкций, и я считаю, что он должен быть сильнее. Не все рычаги влияния на Путина исчерпаны. Их можно было бы использовать гораздо смелее и последовательнее", - сказал лидер Литвы.

По словам Науседы, новый пакет санкций должен быть предельно принципиальным и не обязательно отвечать интересам некоторых стран, которые выступают против ограничений в отношении России.

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"Он (новый пакет санкций. - Ред.) должен охватить всех основных получателей российской нефти и газа - Nord Stream 1 и Nord Stream 2, а также исключить все российские банки из программы SWIFT", - добавил президент.

Также, считает он, необходимо ввести санкции против "Росатома", начав с запрета на импорт урана, переходя к индивидуальным санкциям в отношении руководителей корпорации и будущих контрактов с компанией.

"Я понимаю, что это снова столкнется с определенными интересами государств, но мы должны осознать, что мир является важнейшим стратегическим интересом всех нас. Ради этого интереса иногда можно пожертвовать определенными интересами государств", - подытожил он.

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