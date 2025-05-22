РУС
Украина призывает ЕС к более жестким санкциям против РФ, - Reuters

Санкции против РФ

Украина хочет предложить Евросоюзу более жесткий подход к санкционной политике в отношении РФ на фоне колебаний США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на неопубликованный документ.

Издание отмечает, что в документе Киев призывает ЕС принять более радикальные меры для изоляции Москвы - в частности, разрешить конфискацию активов подсанкционных лиц с передачей их Украине, а также ввести санкции против отдельных покупателей российской нефти. Это может включать даже вторичные санкции - например, в отношении компаний из Индии или Китая, которые импортируют российскую нефть.

Кроме того, Украина настаивает на изменении механизма принятия санкций в рамках ЕС - вместо единогласного голосования предлагается внедрить систему принятия решений большинством голосов, чтобы отдельные страны не могли блокировать санкционные инициативы.

Автор: 

У травневому опитуванні 37% американців висловили схвалення дій Трампа щодо тарифної політики, тоді як 63% заявили, що не схвалюють їх. Подібна картина склалася і з оцінкою боротьби з інфляцією та вартості життя: 34% опитаних схвалюють дії президента, а 66% - не схвалюють.

Загалом опитані оцінили економічну політику президента з чистим балансом у мінус 16 відсоткових пунктів: 42% респондентів заявили, що схвалюють її, 58% - що ні
22.05.2025 02:00 Ответить
РУБІО УНИКНУВ ВИЗНАННЯ ПУТІНА ВОЄННИМ ЗЛОЧИНЦЕМ ПІД ЧАС СЛУХАННЬ У КОНГРЕСІ США
22.05.2025 02:02 Ответить
що і потрібно було довести...
22.05.2025 07:37 Ответить
Україна має позбавитися зеленського і його зграї воєнних злочинців. Українці це або усвідомлять, або вимруть. Як мамонти. Іншого варіанту не існує.
22.05.2025 04:36 Ответить
Україна хоче запропонувати Євросоюзу жорсткіший підхід до санкційної політики

Досі Євросоюзу це просто не спадало на думку. Отже, тепер він з радістю погодиться на це!
22.05.2025 06:13 Ответить
Повністю згоден з вимогами України.
