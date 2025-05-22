Украина призывает ЕС к более жестким санкциям против РФ, - Reuters

Украина хочет предложить Евросоюзу более жесткий подход к санкционной политике в отношении РФ на фоне колебаний США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на неопубликованный документ.

Издание отмечает, что в документе Киев призывает ЕС принять более радикальные меры для изоляции Москвы - в частности, разрешить конфискацию активов подсанкционных лиц с передачей их Украине, а также ввести санкции против отдельных покупателей российской нефти. Это может включать даже вторичные санкции - например, в отношении компаний из Индии или Китая, которые импортируют российскую нефть.

Кроме того, Украина настаивает на изменении механизма принятия санкций в рамках ЕС - вместо единогласного голосования предлагается внедрить систему принятия решений большинством голосов, чтобы отдельные страны не могли блокировать санкционные инициативы.

