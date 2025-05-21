Уже 81 сенатор стал соавтором законопроекта США о жестких санкциях против РФ, - Маркарова

Двухпартийный законопроект о санкциях против России теперь имеет уже 81 соавтора в Сенате.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Двухпартийный законопроект о санкциях против России теперь имеет 81 соавтора в Сенате! Спасибо каждому из 81 сенаторов за подход "мир через силу"!" - написала она, сделав репост сообщения конгрессмена Линдси Грэма.

Грэм сделал официальное заявление, в котором говорится о том, что хотя "США стремятся к миру, подавляющему большинству Сената становится все яснее, что Путин играет в игры и Сенат готов действовать, если эти игры будут продолжаться".

В тексте заявления говорится, что, как отметил госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по вопросам государственных и иностранных операций, Россия согласилась предоставить свой перечень условий для прекращения огня в течение следующих нескольких дней. Его содержание во многом скажет о том, серьезно ли Россия настроена на мир. "Мы подозреваем, что все будет по-прежнему", - сказано в заявлении.

"Если все будет по-прежнему, Россия может ожидать решительных действий от Сената Соединенных Штатов. С этой целью мы чрезвычайно рады, что теперь у нас есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину", - говорится в документе.

По словам Грэма, американское законодательство изолирует Россию, поставив ее на торговый остров, вводя жесткие тарифы на другие страны, которые поддерживают эти преступления. Он отметил, что одним из главных приоритетов законодательства США является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота.

Сенатор убежден, что без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановится.

