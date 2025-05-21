Уже 81 сенатор стал соавтором законопроекта США о жестких санкциях против РФ, - Маркарова
Двухпартийный законопроект о санкциях против России теперь имеет уже 81 соавтора в Сенате.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Двухпартийный законопроект о санкциях против России теперь имеет 81 соавтора в Сенате! Спасибо каждому из 81 сенаторов за подход "мир через силу"!" - написала она, сделав репост сообщения конгрессмена Линдси Грэма.
Грэм сделал официальное заявление, в котором говорится о том, что хотя "США стремятся к миру, подавляющему большинству Сената становится все яснее, что Путин играет в игры и Сенат готов действовать, если эти игры будут продолжаться".
В тексте заявления говорится, что, как отметил госсекретарь Марко Рубио подкомитета Сената по вопросам государственных и иностранных операций, Россия согласилась предоставить свой перечень условий для прекращения огня в течение следующих нескольких дней. Его содержание во многом скажет о том, серьезно ли Россия настроена на мир. "Мы подозреваем, что все будет по-прежнему", - сказано в заявлении.
"Если все будет по-прежнему, Россия может ожидать решительных действий от Сената Соединенных Штатов. С этой целью мы чрезвычайно рады, что теперь у нас есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину", - говорится в документе.
По словам Грэма, американское законодательство изолирует Россию, поставив ее на торговый остров, вводя жесткие тарифы на другие страны, которые поддерживают эти преступления. Он отметил, что одним из главных приоритетов законодательства США является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота.
Сенатор убежден, что без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановится.
Наступного дня Колька усміхав те, на що й чекав - "А ти знаєш, хто це з класу вийшов? Він самого Толяна-свирепого знає"
ФША можно викреслювати з переліку захисників демократій щонайменьше до 2026
Хіба ще є такі тупі кому це не зрозуміло?
Готові укласти парі ?
Добре , тоді можна з цього питання дискусію завершувати
Це я вивчив будучі медіабай аналіст
А у тебе проблема в дописі в тому, що ти досі вважаєш Америку , як США , яке ми знали десятиріччям.
Але це не так
Зараз США , це ФША. Культ трампа. А він , буде , як ми бачимо на цирлах стрибати перед пуйлом
Занадто потужний компромат на нього
І пофіг йому , що він ганьбиться
Доречі Dean Withers дуже непогано проводить дебати проти представників культу
І показує ,як воно є насправді
САНКЦІЙНІ МАНЕВРИ.
Вчора Президент США Трамп провів нараду присвячену "Міжнародному становищу у світі". На нараді були присутні Віце-Президент Венс, Держсекретар США Рубіо, Спецпредставник Келлог та іншію Був відсутній Спецпредставник Уіткофф, котрий проводив переговори з Іраном. Нарада проводилася в тому числі ще й тому, що Держсекретар США отримав від Лаврова "відверто хамського по тону та зневажливого до політики США та миротворчих зусиль Президента Трампа по змісту листа, у якому той проінформував Рубіо про "ключові положення які рф включить до "Меморандуму" який запропонує підписати Україні". Перераховувати стандартні мантри путіна немає ніякого сенку - там практично повне повторення ультиматуму путіна який той оголосив Україні через Мединського. Також Лавров заявив, що "Україна не має жодного права вказувати нам, кого вони бажають бачити на переговорах від російської сторони та відкинув прохання Держсекретаря США триденної давності про виключення Мединського зі складу російської делегації.
На нараді Держсекретар США "обережно наполягав на необхідності підсилення санкційного тиску на рф".
Держсекретар США заявив, що "путін абсолютно очевидно не бажає рахуватися з нашими інтересами та зусиллями і ми повинні почати діяти якомога скоріше в "українському питанні", бо ми, очевидно, втрачаємо авторитет у світі".
Держсекретар США заявив, що "ми стрімко наближаємося до моменту, коли нам доведеться вирішувати питання підтримки України зброєю".
Держсекретар США запропонував Президенту Трампу дочекатися офіційної обміну варіанту "Меморандуму" між Україною та рф після чого швидко організувати переговори між делегаціями двох країн і, у разі майже неминучого провалу таких переговорів, "приймати принципове рішення у санкційному питанні".
Держсекретаря США несподівано підтримав Віце-Президент Венс, який попросив Трампа не відмовлятися від своїх миротворчіх зусиль, не виводити США з переговорів по "Українському питанню", проте "продемонструвати путіну нашу безумовну силу яку той відверто зневажає та не вірить, схоже, взагалі у її існування".
Президент США неохоче визнав "малу волю до компромісів путіна" та заявив своїм підлеглим, що "хоче дочекатися результатів переговорів між Україною та рф перед тим, як приймати рішення".
Президент США неохоче заявив, що "нам, напевно, доведеться підтримати Україну, бо ще одного афганської ганьби США під моїм керівництвом бути не може". Конкретики - яка буде можлива підтримка, на сьогодні немає, існують запропоновані Келлогом та Рубіо чотири варіанти її, всі вони передані на розгляд Президента США.
Президент США заявив, що Спікер Конгресу Джонсон та Лідер більшості у Сенаті Тун "Погодилися притримати Конгрес" у .питанні підвищення санкційного тиску на рф, проте повідомили, що довго чинити опір волі більшості конгресменів в "українському питанні" вони не зможуть.
Підсумок наради.
Президент США до останнього буде чинити спротив у питанні введення санкцій проти рф, проте, як і у першу свою каденцію, буде вимушений врешті решт "неохоче підтримати" хоча б мінімальний тих об'єм. У нашому відділі ходять вперті чутки про те, що з табору Трампа почався відтік прихильників, а той же Маск, якого фактично використали як разовий презерватив, веде переговори з демократами про підтримку тих на виборах. Що буде далі? Нікому не ясно. Але опозиція, причому глобальна "союзницька" на міжнародній арені, а також вже й на внутрішньополітичній, повинні примусити Президента США або діяти "з позиції сили" по відношенню до рф, або всі разом проблеми його політики можуть призвести республіканців до грандіозного провалу на майбутніх довиборах і врешті решт виборах У Конгрес.
Наскіки обережно ? Хоча б у голос.
Ти ж наче розумний хлопець. Принаймні у більшості наших тверджень ми сходимось
Але чому ти завджи сподіваєшся на чудо ,а не на те як воно є насправді.
Це нагадує мені як в одному патріон канальчику мене вважали агентам кремля коли я казав , що контр-наступ не вдаться
І лише декілька місяців тому , Time опублікував те , що власно кажучі і так було зрозуміло розумним людям , які реально дивляться на речі .
А тепер я знов налаштований на негативний прогноз і вважаю його вкрай вірогідним , якщо нічого не змінити
І аналітики JP Morgan підтримують мене в цьому
Я вже не кажу , що вже навіть Залужний відверто про це каже.
То може вже час , трохи більш реалістично дивитись на речі.
Бо знаходження у дуже "теплій ванні" може призвести до втрати свідомості
і зараз я не вірю у кордони 91-го року при нинішніх розкладах сил. і якщо не посилювати на рашу тиск, то раша буде посилювати тиск на нас і ще більше буде просуватися вглиб України. це все очевидно..
тільки ти тут несеш реально свою дичину про фашистські штати Америки. ось тут ти збавляй. бо це реально неадекватна оцінка.
Почитай Time так дуже розумно все описуэться
А мою "дичину" зараз підтримує 61% американців
І мушу визнати вони значно швидше освідомлюють що наробили , ніж наші йолупи
Зараз США це культ особистості трампа
І це не було б такою проблемою, хоча само по собі - погано, але ця особистість - пудель путіна
тепер про твої 61%. 61% - це по всіх американцях. вони виступають за продовження військової допомоги Україні. а далі, якщо брати у розрізі партійної належності виборців, то десь попадались цифри, що 78% прихильників республіканців підтримують політику Трампа щодо України, 90% прихильників демократів не підтримують політику Трампа щодо України і серед безпартійних, то там десь в межах 55% тих, хто не підтримує політику Трампа щодо України. десь навіть на Цензорі тут публікували те опитування. та в загальному 61 % в розрізі усіх американців виступає за продовження військової допомоги Україні. а це багато. тож не ліпи тут свою дурню про фашистські Штати Америки. бо це дурня повна.
Тоді кому звичайна людина довірятиме. Тобі чи 4х зірковому генералу США , який разом з Залужним і його штабом планували контр-наступ
Сенс якого якраз і був в тому, щоб вдарити по недобудованих позиціях
Про що і зазначалося у статті
Тільки не особисто , бо вони можуть не стриматись і зробичне фізичне зауваження
Скільки за Трампа було прийнято пакетів військової допомоги ?
Нуль
Чи готовий він був продати зброю нам ?
Ні
І я називаю колишнє США - ФША не через відсутність зброї від трампа
А через його стиль керування
Загугли "14 ознак фашизму"
І зрозумієш , те, що більшість американців зараз розуміє
Називаючи кліку , що дісталося дорвалась до влади - regime. У більшості випадків , ще додають спереду слово на N
Ну ок , ок.
Делюжнл
Ну дурнувате.
Австалія поставила нам абрамси без узгодження з США
Італійці теж не питали дозволу.
Покажи мені інфу , що трам щось з цього дозволив
Спробуй спросувати
Не можеш . Отож!
Погано знаєш тему. 2 тобі
По нафті це наразі єдиний плюс, але це на довгострокову перспективу.
І чи спрацює - невідомо.
І ти ще той фантазер чи просто в цифрах плаваєш ?
Грудень 2024
Urals cередня ціна 65$ - мінус транспортування і премії
Зараз середня 58$ - мінус транспорт і премії
Про які 50 і 82 йде мова ? Звідки цифри брав ? Такер карлсон , Fake news ...я маю наувазі Fox news чи стеля ?
Нема. Отож!
Бач , яке ти дурне
Хоча б про нафту більше лайно не вентилятор не кидаєш.
Тут я вже тебе навчив.
Ну от і добренько
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/avstraliya-zatrimuye-peredachu-tankiv-abrams-ukrajini-cherez-poziciyu-ssha-50509977.html
Австралія передає Україні танки Abrams без зеленого світла США
https://espreso.tv/article-avstraliya-peredae-ukraini-tanki-abrams-bez-zelenogo-svitla-ssha
Невже тебе вже в гуглі забанили ? Чи може тобі просто було не цікаво знімати розові окуляри
Звучить чудово!
У мене лише факти
Неприємні для тебе - так, але від цього вони фактами бути не перестали
Але давай меньше істерики ,а більше контр-аргументів.
Доречі як там ситуація з санкціями на зараз від цих мага-клоунів ?
ОТОЖ!