УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4170 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
4 259 71

Вже 81 сенатор став співавтором законопроєкту США щодо жорстких санкцій проти РФ, - Маркарова

Оксана Маркарова

Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії тепер має вже 81 співавтора в Сенаті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написала посол України в США Оксана Маркарова.

"Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії тепер має 81 співавтора в Сенаті! Дякую кожному з 81 сенаторів за підхід "мир через силу"!" - написала вона, зробивши репост допису конгресмена Ліндсі Грема.

Грем зробив офіційну заяву, в якій ідеться про те, що хоча "США прагнуть миру, переважній більшості Сенату стає все ясніше, що Путін грає в ігри і Сенат готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться".

В тексті заяви йдеться, що, як зазначив держсекретар Марко Рубіо підкомітету Сенату з питань державних та іноземних операцій, Росія погодилася надати свій перелік умов припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст багато про що говорить про те, чи серйозно Росія налаштована на мир. "Ми підозрюємо, що все буде як і раніше", - сказано в заяві.

Читайте: Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, бо "є шанс на прогрес", - CNN

"Якщо все буде як і раніше, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів. З цією метою ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроєкту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну", - йдеться в документі.

За словами Грема, американське законодавство ізолює Росію, поставивши її на торговий острів, запроваджуючи жорсткі тарифи на інші країни, які підтримують ці злочини. Він зазначив, що одним з головних пріоритетів законодавства США є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту.

Сенатор переконаний, що без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна зупиниться.

Також читайте: Білий дім про санкції проти РФ: Все обговорюється, зокрема вторинні обмеження

Автор: 

санкції (12594) США (24136) Маркарова Оксана (502) Грем Ліндсі (124)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Сенат Сполучених Штатів складається зі 100 членів, по два від кожного з 50 штатів.

Звучить чудово!
показати весь коментар
21.05.2025 23:48 Відповісти
+8
Трампа садять на шпагат - сподіваюсь, щось репне.
показати весь коментар
21.05.2025 23:54 Відповісти
+4
а яке відношення до Сенату США має боневтікова незламна команда?
показати весь коментар
21.05.2025 23:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже Перемога Потужної Боневтічної Зе-незламності, чи тільки піар?
показати весь коментар
21.05.2025 23:43 Відповісти
а яке відношення до Сенату США має боневтікова незламна команда?
показати весь коментар
21.05.2025 23:57 Відповісти
У школярів та ж сама тема - "а ти знаєш хто живе в другому під'їзді мого будинку? Толян-свирепий. Чув про Аль Капоне, Аль Пачіно і Дона Карлеоне? Ну ось... А це теж... З ними... Сам Толян-Свирепий. І він у моєму домі"

Наступного дня Колька усміхав те, на що й чекав - "А ти знаєш, хто це з класу вийшов? Він самого Толяна-свирепого знає"
показати весь коментар
22.05.2025 01:38 Відповісти
+++
показати весь коментар
22.05.2025 06:25 Відповісти
Наша пісня гарна і нова. Починаєм її знову
ФША можно викреслювати з переліку захисників демократій щонайменьше до 2026
Хіба ще є такі тупі кому це не зрозуміло?
показати весь коментар
21.05.2025 23:46 Відповісти
та не газуй. до кінця цього року Сенат точно проголосує цей пакет.
показати весь коментар
21.05.2025 23:58 Відповісти
Пане, можемо закластися на пляшку Хенесі що сенат не введе жодних нищівних санкцій до кінця року 100%
Готові укласти парі ?
показати весь коментар
22.05.2025 00:14 Відповісти
жодних парі. побачимо згодом.
показати весь коментар
22.05.2025 00:20 Відповісти
Тобто навіть ти сам розумієш , що твої сподівання то радше мрії ніж прогноз.
Добре , тоді можна з цього питання дискусію завершувати
показати весь коментар
22.05.2025 09:16 Відповісти
справа не у моїх сподіваннях чи мріях. ти ж сам писав тут про геополітику. геополітика вказує на те, що Америка не буде терпіти насмішок і приниження від кацапів на весь світ заради гешефту Чуба і його шайки від можливої бізнесової колаборації із кацапами. не буде терпіти. і не тільки Сенат, але і весь Конргрес поставлять Чуба на місце і ці санкції введуть ще до початку нового фінансового року. ці нинішні заяви Чуба, які на день змінюються по кілька разів і прямо протирічать одна одній не варто сприймати буквально. буквально потрібно сприймати те, що нинішня американська адмінстрація зняла заборону австралійцям на передачу Україні танків Абрамс, нинішня американська адміністрація дала дозвіл італійцям на передачу Україні 400 бронетранспортерів М-113. ізраїльські Петріоти, які зняли з озброєння, зараз проходять модернізацію і будуть з часом передані Україні. Пентагон прийняв рішення про списання кількох тисяч одиниць бронетехніки із своїх запасів. Ось на що потрібно звертати увагу. це реальність. А ті всі заяви Рудого, від яких кидає то в жар, то в піт - то все не варто сприймати аж надто буквально. у США стратегія відносно кацапів і їх війни проти України одна - максимально послабити рашу за рахунок утилізації своєї застарілілої зброї. бо ні Байден не передавав Україні тисячі одиниць нової зброї, ні Трамп не буде цього робити. спочатку мають будуть передавати усю стару зброю. почали із старої совкової (сотні совєцьких танків із Польщі, потім із Чехії, інших країн Варшавського блоку, з Марокко, Кувейту і т.д.), зараз іде уже передеча старої натівської зброї. тобто стверджувати зараз те, що Рудий хоче умити руки від України і злити її ху йлу - це вже перебір. Рудий може і хоче так зробити, проте він у США не монарх. він змушений буде прислухатися до Конгресу і Сенату.
показати весь коментар
22.05.2025 23:06 Відповісти
Вибач , всього тексту не читав. Але якщо основопологаюча думка - невірна то і логічний ланцюжок нажаль буде невірним
Це я вивчив будучі медіабай аналіст
А у тебе проблема в дописі в тому, що ти досі вважаєш Америку , як США , яке ми знали десятиріччям.
Але це не так
Зараз США , це ФША. Культ трампа. А він , буде , як ми бачимо на цирлах стрибати перед пуйлом
Занадто потужний компромат на нього
І пофіг йому , що він ганьбиться
показати весь коментар
22.05.2025 23:31 Відповісти
та годі тобі. не перегинай уже. немає у США ніякого культу Трампа. більше 60% американців виступають за продовження військової допомоги Україні. уже не тільки в Сенаті, але і в Конгресі формується протитрампівська коаліція на підтримку України з демократів і республіканців. якщо ти уважно слідкуєш за новинами, то ци мав би про це чути. Тож не накручуй себе. Трамп - не власник США і не монарх. тому називаючи США ФША ти дуже сильно нагнітаєш і перебільшуєш.
показати весь коментар
23.05.2025 00:43 Відповісти
Загугли пару мага-відео. І зрозумієш що є , ще й який
Доречі Dean Withers дуже непогано проводить дебати проти представників культу
І показує ,як воно є насправді
показати весь коментар
24.05.2025 20:25 Відповісти
культ фанатиків у кілька тисяч чи у кілька десятків тисяч, які на вулиці верещать про підтримку Трампа - то зовсім ні на що не впливає. просто піар шуміха. не більше, не менше.

САНКЦІЙНІ МАНЕВРИ.

Вчора Президент США Трамп провів нараду присвячену "Міжнародному становищу у світі". На нараді були присутні Віце-Президент Венс, Держсекретар США Рубіо, Спецпредставник Келлог та іншію Був відсутній Спецпредставник Уіткофф, котрий проводив переговори з Іраном. Нарада проводилася в тому числі ще й тому, що Держсекретар США отримав від Лаврова "відверто хамського по тону та зневажливого до політики США та миротворчих зусиль Президента Трампа по змісту листа, у якому той проінформував Рубіо про "ключові положення які рф включить до "Меморандуму" який запропонує підписати Україні". Перераховувати стандартні мантри путіна немає ніякого сенку - там практично повне повторення ультиматуму путіна який той оголосив Україні через Мединського. Також Лавров заявив, що "Україна не має жодного права вказувати нам, кого вони бажають бачити на переговорах від російської сторони та відкинув прохання Держсекретаря США триденної давності про виключення Мединського зі складу російської делегації.

На нараді Держсекретар США "обережно наполягав на необхідності підсилення санкційного тиску на рф".

Держсекретар США заявив, що "путін абсолютно очевидно не бажає рахуватися з нашими інтересами та зусиллями і ми повинні почати діяти якомога скоріше в "українському питанні", бо ми, очевидно, втрачаємо авторитет у світі".

Держсекретар США заявив, що "ми стрімко наближаємося до моменту, коли нам доведеться вирішувати питання підтримки України зброєю".

Держсекретар США запропонував Президенту Трампу дочекатися офіційної обміну варіанту "Меморандуму" між Україною та рф після чого швидко організувати переговори між делегаціями двох країн і, у разі майже неминучого провалу таких переговорів, "приймати принципове рішення у санкційному питанні".

Держсекретаря США несподівано підтримав Віце-Президент Венс, який попросив Трампа не відмовлятися від своїх миротворчіх зусиль, не виводити США з переговорів по "Українському питанню", проте "продемонструвати путіну нашу безумовну силу яку той відверто зневажає та не вірить, схоже, взагалі у її існування".

Президент США неохоче визнав "малу волю до компромісів путіна" та заявив своїм підлеглим, що "хоче дочекатися результатів переговорів між Україною та рф перед тим, як приймати рішення".

Президент США неохоче заявив, що "нам, напевно, доведеться підтримати Україну, бо ще одного афганської ганьби США під моїм керівництвом бути не може". Конкретики - яка буде можлива підтримка, на сьогодні немає, існують запропоновані Келлогом та Рубіо чотири варіанти її, всі вони передані на розгляд Президента США.

Президент США заявив, що Спікер Конгресу Джонсон та Лідер більшості у Сенаті Тун "Погодилися притримати Конгрес" у .питанні підвищення санкційного тиску на рф, проте повідомили, що довго чинити опір волі більшості конгресменів в "українському питанні" вони не зможуть.

Підсумок наради.

Президент США до останнього буде чинити спротив у питанні введення санкцій проти рф, проте, як і у першу свою каденцію, буде вимушений врешті решт "неохоче підтримати" хоча б мінімальний тих об'єм. У нашому відділі ходять вперті чутки про те, що з табору Трампа почався відтік прихильників, а той же Маск, якого фактично використали як разовий презерватив, веде переговори з демократами про підтримку тих на виборах. Що буде далі? Нікому не ясно. Але опозиція, причому глобальна "союзницька" на міжнародній арені, а також вже й на внутрішньополітичній, повинні примусити Президента США або діяти "з позиції сили" по відношенню до рф, або всі разом проблеми його політики можуть призвести республіканців до грандіозного провалу на майбутніх довиборах і врешті решт виборах У Конгрес.
показати весь коментар
24.05.2025 20:57 Відповісти
обережно наполягав

 Наскіки обережно ? Хоча б у голос.

Ти ж наче розумний хлопець. Принаймні у більшості наших тверджень ми сходимось
Але чому ти завджи сподіваєшся на чудо ,а не на те як воно є насправді.
Це нагадує мені як в одному патріон канальчику мене вважали агентам кремля коли я казав , що контр-наступ не вдаться
І лише декілька місяців тому , Time опублікував те , що власно кажучі і так було зрозуміло розумним людям , які реально дивляться на речі .
А тепер я знов налаштований на негативний прогноз і вважаю його вкрай вірогідним , якщо нічого не змінити
І аналітики JP Morgan підтримують мене в цьому
Я вже не кажу , що вже навіть Залужний відверто про це каже.

То може вже час , трохи більш реалістично дивитись на речі.
Бо знаходження у дуже "теплій ванні" може призвести до втрати свідомості
показати весь коментар
24.05.2025 23:09 Відповісти
та я теж не вірив в успіх того розпіареного контрнаступу. неможливо було провести там успішний наступ де нас давно вже чекали, плюс відкритий степ при нестачі сил для контрнаступу у бронетехніці, авіації і в живій силі. меншими силами проти більших сил відкрито по відкритій місцевості, де тебе чекають закопані у кілька ешелонів оборони, ніхто в здоровому глузді наступати не стане. це величезний прорахунок зеленої дипломатії, яка піддалася тиску ззовні і погнала людей на штурми в один кінець.

і зараз я не вірю у кордони 91-го року при нинішніх розкладах сил. і якщо не посилювати на рашу тиск, то раша буде посилювати тиск на нас і ще більше буде просуватися вглиб України. це все очевидно..

тільки ти тут несеш реально свою дичину про фашистські штати Америки. ось тут ти збавляй. бо це реально неадекватна оцінка.
показати весь коментар
24.05.2025 23:41 Відповісти
Тому що наступ мав бути на 2 місяці раніше
Почитай Time так дуже розумно все описуэться

А мою "дичину" зараз підтримує 61% американців
І мушу визнати вони значно швидше освідомлюють що наробили , ніж наші йолупи
Зараз США це культ особистості трампа
І це не було б такою проблемою, хоча само по собі - погано, але ця особистість - пудель путіна
показати весь коментар
25.05.2025 00:14 Відповісти
та які нах на 2 місяці раніше? коли? в квітні 23-го року? наступу там не потрібно було робити взагалі як на мене. тільки людей дарма поклали. цапи вже там на півдні були закопані буквально з літа 22-го року. бо для них це життєво стратегічна лінія - оборона сухопутного коридору до Криму. вони там найбільше готувались до оборони. вони могли собі дозволити вийти з правого берега Дніпра, проте лишити без прикриття сухопутний коридор до Криму вони точно не могли.

тепер про твої 61%. 61% - це по всіх американцях. вони виступають за продовження військової допомоги Україні. а далі, якщо брати у розрізі партійної належності виборців, то десь попадались цифри, що 78% прихильників республіканців підтримують політику Трампа щодо України, 90% прихильників демократів не підтримують політику Трампа щодо України і серед безпартійних, то там десь в межах 55% тих, хто не підтримує політику Трампа щодо України. десь навіть на Цензорі тут публікували те опитування. та в загальному 61 % в розрізі усіх американців виступає за продовження військової допомоги Україні. а це багато. тож не ліпи тут свою дурню про фашистські Штати Америки. бо це дурня повна.
показати весь коментар
25.05.2025 00:41 Відповісти
Почитай статтю. Можливо зрозумієш як Зе та шапіто саботували контр-наступ
показати весь коментар
25.05.2025 02:29 Відповісти
та читав я. я ще раніше це і без тої статті то все розумів. і ті сили, які зелені перекинули на відбиття Бахмута, то вони теж не допомогли би при контрнаступі на півдні. ну може взяли би ще кілька сіл та й на тому все і заглохло би. тільки втрат було би ще більше.
показати весь коментар
25.05.2025 02:35 Відповісти
Після слів про Бахмут ,я маю наувазі далі - то твоя особиста думка , вірно ?
Тоді кому звичайна людина довірятиме. Тобі чи 4х зірковому генералу США , який разом з Залужним і його штабом планували контр-наступ
Сенс якого якраз і був в тому, щоб вдарити по недобудованих позиціях
Про що і зазначалося у статті
показати весь коментар
25.05.2025 03:41 Відповісти
та які нах недобудовані позиції? це коли? весною 23-го року вони були недобудовані? та вони ще влітку 22-го року там обладнали позиції та опорні пункти і замінували там все. та й це не основне. основне те, що до тих недобудованих позицій потрібно було ще якось доїхати. і там не тільки проблема була у мінних полях. проблема була у К-52, які за багато кілометрів ще до тих позицій палили наші колони. і не було тоді чим ті алігатори збивати, бо вони на низьких висотах літали, а наші ЗРК могли тільки бачити їх на висотах у кілька км. а вонм працювали по нашій броні з висоти кілька сотень метрів. ти менше тих статтей читай. ті генерали 4-х зіркові тоже писали статті, що Київ за 3 дні впаде, а за тиждень-два впаде вся Україна. не ганьбися тут, бо вже схарив.
показати весь коментар
25.05.2025 04:22 Відповісти
А ілюзії про продовження військової допомоги від ФША - розкажи людям ,які зараз у Києві або у Сумах чи інших містах.
Тільки не особисто , бо вони можуть не стриматись і зробичне фізичне зауваження
показати весь коментар
25.05.2025 02:31 Відповісти
питання не в допомозі. питання у зброї. зброю США Україні постачати будуть. це 99%. щоправда це буде вже не у вигляді допомоги як це було при Байдені, а за гроші. за гроші європейців та інших донорів. так що припини називати США фША. не будь дебілом.
показати весь коментар
25.05.2025 02:39 Відповісти
З чого такі висновки ,що будуть ?
Скільки за Трампа було прийнято пакетів військової допомоги ?
Нуль
Чи готовий він був продати зброю нам ?
Ні
І я називаю колишнє США - ФША не через відсутність зброї від трампа
А через його стиль керування
Загугли "14 ознак фашизму"
І зрозумієш , те, що більшість американців зараз розуміє
Називаючи кліку , що дісталося дорвалась до влади - regime. У більшості випадків , ще додають спереду слово на N
показати весь коментар
25.05.2025 03:39 Відповісти
ти називаєш США фША через свій долбоє бізм. зброя нам ще продовжує йти з Байденових пакетів. Рудий міг заборонити її поставляти? міг. зробив він це? ні. трохи полякав зеленого, щоб той не бикував більше до нього і все. на тому закінчилось. зброя йде. дали відмашку австралійцям, що ті можуть поставити нам списані Абрамси. дали відмашку італійцям, що ті можуть передати нам 400 броніків М-113. це вже відбувається при адміністрації Трампа. нафта зараз коштує уже 50 доларів, а була ще взимку 82. а ти як довбо *** тут ліпиш і далі свою ху єту про фША. збавляй, бо хариш вже реально.
показати весь коментар
25.05.2025 04:29 Відповісти
Ти опонуєш 61% американців. Мабудь краще за них знаєш що у них і як
Ну ок , ок.
Делюжнл
показати весь коментар
25.05.2025 11:19 Відповісти
навпаки. це я тобі опоную. не я, а ти називаєш Америку ФША. коли 61% населення Америки підтримує надання Україні військової допомоги, то ти не маєш ніякого морального права називати американців фашистами.
показати весь коментар
25.05.2025 11:30 Відповісти
А щодо пакетів. Я тобі про нові ти мені про старі.
Ну дурнувате.
Австалія поставила нам абрамси без узгодження з США
Італійці теж не питали дозволу.
Покажи мені інфу , що трам щось з цього дозволив
Спробуй спросувати
Не можеш . Отож!
Погано знаєш тему. 2 тобі

По нафті це наразі єдиний плюс, але це на довгострокову перспективу.
І чи спрацює - невідомо.
І ти ще той фантазер чи просто в цифрах плаваєш ?
Грудень 2024
Urals cередня ціна 65$ - мінус транспортування і премії
Зараз середня 58$ - мінус транспорт і премії
Про які 50 і 82 йде мова ? Звідки цифри брав ? Такер карлсон , Fake news ...я маю наувазі Fox news чи стеля ?
показати весь коментар
25.05.2025 11:26 Відповісти
хто тобі таке дурне сказав, що не питали дозволу в американців чи можна поставити Україні зброю американського виробництва? так не буває. хіба що у твоїх фантазіях. якщо Америка продала комусь зброю, то та країна не має права без узгодження із виробником зброї продавати її третім країнам. потрібен дозвіл.
показати весь коментар
25.05.2025 11:35 Відповісти
Пруф хоч один ,що дозвіл був запитан ?
Нема. Отож!
Бач , яке ти дурне
Хоча б про нафту більше лайно не вентилятор не кидаєш.
Тут я вже тебе навчив.
Ну от і добренько
показати весь коментар
25.05.2025 11:36 Відповісти
адекватним людям це і так зрозуміло, навіть пруфів не треба. але ж ти у нас довбо ***, то ось тобі пруф, бо до тебе не доходить. https://forbes.ua/news/ssha-dozvolili-avstralii-vidpraviti-spisani-tanki-abrams-do-ukraini-abc-19052025-29835

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/avstraliya-zatrimuye-peredachu-tankiv-abrams-ukrajini-cherez-poziciyu-ssha-50509977.html
показати весь коментар
25.05.2025 11:45 Відповісти
Ой, я тут трохи погуглив і ось
Австралія передає Україні танки Abrams без зеленого світла США
https://espreso.tv/article-avstraliya-peredae-ukraini-tanki-abrams-bez-zelenogo-svitla-ssha

Невже тебе вже в гуглі забанили ? Чи може тобі просто було не цікаво знімати розові окуляри
показати весь коментар
25.05.2025 11:42 Відповісти
Сенат Сполучених Штатів складається зі 100 членів, по два від кожного з 50 штатів.

Звучить чудово!
показати весь коментар
21.05.2025 23:48 Відповісти
Завжди потрібно пам'ятати, що Трамп виграв у демократів з різницею в 1%.
показати весь коментар
21.05.2025 23:58 Відповісти
Тампон їх просто пошле в дупу. А потім ще прямо буде погрожувати, може навіть фізичним знищенням. І я вже майже не жартую. Щось мені підказує, що після погроз вони просто порозбігаються хто куди.
показати весь коментар
21.05.2025 23:59 Відповісти
Ви погано знаєте американців, просто до них довго доходить.
показати весь коментар
22.05.2025 00:02 Відповісти
Я теж так думав. А потім згадав всі ці БЛМ-и та інше. Зараз тампон зі швидкістю світла знищує репутацію США, де хоч якісь протести? Хоч щось? Коли тампону щось не подобалось, він влаштував штурм капітолію. А тут повна мертва тиша.
показати весь коментар
22.05.2025 00:26 Відповісти
Две трети голосов Конгресса посылают в дупу любой декрет *********** США, так что не надо торопиться.
показати весь коментар
22.05.2025 00:38 Відповісти
Якщо це так, я тільки за. Будемо сподіватись.
показати весь коментар
22.05.2025 00:50 Відповісти
Такой Закон.
показати весь коментар
22.05.2025 01:14 Відповісти
Трампа садять на шпагат - сподіваюсь, щось репне.
показати весь коментар
21.05.2025 23:54 Відповісти
Репнуть нажаль "розові окулярі" тих хто вірить словам цього сенатора
показати весь коментар
21.05.2025 23:56 Відповісти
Завчасно шмарклями не захлинися. ))
показати весь коментар
22.05.2025 00:05 Відповісти
Бугуртиш на мене ,а маєш на трампа
показати весь коментар
22.05.2025 00:13 Відповісти
Та якось по×уй і на тебе, і на твої шмарклі. ))
показати весь коментар
22.05.2025 21:27 Відповісти
Шмарклі, то у таких мрійників ,як ти
У мене лише факти
Неприємні для тебе - так, але від цього вони фактами бути не перестали
показати весь коментар
22.05.2025 23:33 Відповісти
Єдиний факт від тебе - що ти обісрався і нудно розмазуєш, нитику дурноверхий. ))
показати весь коментар
24.05.2025 08:09 Відповісти
Занятно у тебе пригоріло.
Але давай меньше істерики ,а більше контр-аргументів.
Доречі як там ситуація з санкціями на зараз від цих мага-клоунів ?
ОТОЖ!
показати весь коментар
24.05.2025 20:24 Відповісти
В смысле, Сенатор Грэм брешет, что есть уже 81 подпись?
показати весь коментар
22.05.2025 00:39 Відповісти
Він бреше , що мага готові піти проти бажань кремлівського пуделя, трампа
показати весь коментар
22.05.2025 09:15 Відповісти
Хм... А як можна слимака посадити на шпагат?
показати весь коментар
22.05.2025 05:45 Відповісти
При Трампі цих санкцій не буде
показати весь коментар
22.05.2025 00:09 Відповісти
цього замало, тим паче що Трамп може їх заблокувати, можливо щось зміниться на проміжних виборах..
показати весь коментар
22.05.2025 00:18 Відповісти
Две трети голосов посылают ***** и Трампа и его блокування, это закон.
показати весь коментар
22.05.2025 00:40 Відповісти
Конкретно ці санкції до дупи. Але як індикатор настроїв у конгресі згодиться.
показати весь коментар
22.05.2025 00:21 Відповісти
100% .путін вже шість президентів США пережив, видно він їм не по зубах..
показати весь коментар
22.05.2025 00:36 Відповісти
И шесть украинских вообще-то. Может дело не в зубах, а в том, что на Казластане так принято - если умостил сраку в трон то оттуда уже только вперед ногами?
показати весь коментар
22.05.2025 00:42 Відповісти
Херня це все. Даже, якщо колись може проголосують то санкції будуть смішні і не подіють відразу. Єдиний шанс це те що скоро будуть вибори в Конгрес і трампісти з респами просруть вибори демократам. Тоді є надія що Тампона будуть тримати за яйця так як тримали під час першого його приходу де він викручувався як міг але не допоміг *****.
показати весь коментар
22.05.2025 00:54 Відповісти
те выборы только через полтора года.
показати весь коментар
22.05.2025 01:15 Відповісти
я знаю, що в США відбувається,буде цікаво.
показати весь коментар
22.05.2025 02:31 Відповісти
Цю ********** ще не прибрали з посади послиці?!?!?!
показати весь коментар
22.05.2025 02:02 Відповісти
мабуть мало ресторанів відкрила
показати весь коментар
22.05.2025 06:46 Відповісти
А якщо конгрес ще й ініціює розслідування чи насправді краснов існує і працює на парашу і це підтвердиться?!...
показати весь коментар
22.05.2025 05:33 Відповісти
Ще б поклали Трампа на експертизу по психічним захворюванням....
показати весь коментар
22.05.2025 05:55 Відповісти
Зберігати послом людину, яку не сприймають в США і не одноразово прямо говорили її замінити, це диверсія. Черговий злочин проти України. Зеленомордий скотний двір, який підтримує свого лідора цього не помічає тому що, по перше вони не українці, по друге скот не вміє думати. Скот може бути лише відправлений на м'ясо. Іншого не заслуговує.
показати весь коментар
22.05.2025 06:30 Відповісти
То не скот - то гниди.
показати весь коментар
22.05.2025 07:13 Відповісти
може потрібно вже вводити ті санкції, а не змагатись в кількісті підписантів...!?
показати весь коментар
22.05.2025 08:10 Відповісти
запускайте!
показати весь коментар
22.05.2025 08:16 Відповісти
 
 