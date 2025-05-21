Вже 81 сенатор став співавтором законопроєкту США щодо жорстких санкцій проти РФ, - Маркарова

Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії тепер має вже 81 співавтора в Сенаті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х написала посол України в США Оксана Маркарова.

"Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії тепер має 81 співавтора в Сенаті! Дякую кожному з 81 сенаторів за підхід "мир через силу"!" - написала вона, зробивши репост допису конгресмена Ліндсі Грема.

Грем зробив офіційну заяву, в якій ідеться про те, що хоча "США прагнуть миру, переважній більшості Сенату стає все ясніше, що Путін грає в ігри і Сенат готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться".

В тексті заяви йдеться, що, як зазначив держсекретар Марко Рубіо підкомітету Сенату з питань державних та іноземних операцій, Росія погодилася надати свій перелік умов припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст багато про що говорить про те, чи серйозно Росія налаштована на мир. "Ми підозрюємо, що все буде як і раніше", - сказано в заяві.

"Якщо все буде як і раніше, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів. З цією метою ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроєкту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну", - йдеться в документі.

За словами Грема, американське законодавство ізолює Росію, поставивши її на торговий острів, запроваджуючи жорсткі тарифи на інші країни, які підтримують ці злочини. Він зазначив, що одним з головних пріоритетів законодавства США є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту.

Сенатор переконаний, що без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна зупиниться.

