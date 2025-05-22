УКР
Україна закликає ЄС до жорсткіших санкцій проти РФ, - Reuters

Санкції проти РФ

Україна хоче запропонувати Євросоюзу жорсткіший підхід до санкційної політики щодо РФ на тлі вагань США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на неопублікований документ.

Видання зазначає, що у документі Київ закликає ЄС вжити радикальніших заходів для ізоляції Москви — зокрема, дозволити конфіскацію активів підсанкційних осіб із передачею їх Україні, а також запровадити санкції проти окремих покупців російської нафти. Це може включати навіть вторинні санкції — наприклад, щодо компаній з Індії чи Китаю, які імпортують російську нафту.

Крім того, Україна наполягає на зміні механізму ухвалення санкцій у межах ЄС — замість одностайного голосування пропонується впровадити систему ухвалення рішень більшістю голосів, щоб окремі країни не могли блокувати санкційні ініціативи.

У травневому опитуванні 37% американців висловили схвалення дій Трампа щодо тарифної політики, тоді як 63% заявили, що не схвалюють їх. Подібна картина склалася і з оцінкою боротьби з інфляцією та вартості життя: 34% опитаних схвалюють дії президента, а 66% - не схвалюють.

Загалом опитані оцінили економічну політику президента з чистим балансом у мінус 16 відсоткових пунктів: 42% респондентів заявили, що схвалюють її, 58% - що ні
22.05.2025 02:00
РУБІО УНИКНУВ ВИЗНАННЯ ПУТІНА ВОЄННИМ ЗЛОЧИНЦЕМ ПІД ЧАС СЛУХАННЬ У КОНГРЕСІ США
22.05.2025 02:02
що і потрібно було довести...
22.05.2025 07:37
Україна має позбавитися зеленського і його зграї воєнних злочинців. Українці це або усвідомлять, або вимруть. Як мамонти. Іншого варіанту не існує.
22.05.2025 04:36
Україна хоче запропонувати Євросоюзу жорсткіший підхід до санкційної політики

Досі Євросоюзу це просто не спадало на думку. Отже, тепер він з радістю погодиться на це!
22.05.2025 06:13
Повністю згоден з вимогами України.
22.05.2025 07:30
 
 