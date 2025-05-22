Україна закликає ЄС до жорсткіших санкцій проти РФ, - Reuters
Україна хоче запропонувати Євросоюзу жорсткіший підхід до санкційної політики щодо РФ на тлі вагань США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на неопублікований документ.
Видання зазначає, що у документі Київ закликає ЄС вжити радикальніших заходів для ізоляції Москви — зокрема, дозволити конфіскацію активів підсанкційних осіб із передачею їх Україні, а також запровадити санкції проти окремих покупців російської нафти. Це може включати навіть вторинні санкції — наприклад, щодо компаній з Індії чи Китаю, які імпортують російську нафту.
Крім того, Україна наполягає на зміні механізму ухвалення санкцій у межах ЄС — замість одностайного голосування пропонується впровадити систему ухвалення рішень більшістю голосів, щоб окремі країни не могли блокувати санкційні ініціативи.
