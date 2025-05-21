РУС
Отныне российские олигархи должны доказывать, что не подпадают под санкции ЕС, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига привел пример того, как обеспечение выполнения санкций может быть столь же эффективным, как и сами санкции.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Так, он напомнил, что в мае ЕС принял ряд важных поправок к санкционному законодательству. Они усложнили российским олигархам и бизнесменам возможность избегать санкций, скрывая собственность, передавая акции и скрывая активы.

"Отныне физические и юридические лица, которые способствуют такой деятельности, сами оказываются под угрозой санкций. ЕС больше не нужно доказывать, что конкретный российский олигарх должен быть подвергнут санкциям, а наоборот, олигархи должны доказывать обратное", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, такая результативная стратегия демонстрирует реальную силу надлежащего применения санкций.

Также читайте: ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

"В то время как новые санкционные пакеты доминируют в заголовках СМИ, такие регуляторные поправки могут быть очень эффективными, даже если они менее популярны в медиа", - добавил он.

Также Сибига призвал все государства последовать этому примеру и принять подобные решения, чтобы предотвратить обход санкций и усилить их соблюдение.

"Повышение цены войны для России и путинских друзей - это верный путь к миру", - подчеркнул министр.

Читайте: ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций против РФ, - Писториус

санкции (11777) Евросоюз (17498) Сибига Андрей (618)
Дуже багато запитань щодо реалізації.
21.05.2025 16:27 Ответить
Як це працює на практиці ...?
21.05.2025 17:01 Ответить
Тю, так наша "правопохоронна система" тільки так і працювала завжди.
21.05.2025 17:24 Ответить
Вони це з легкістю доведуть. Та що там російські, свіжий приклад - комарнивький за сприяння славної сбу втік до Австрії. І що кому він там доводить?...
21.05.2025 17:43 Ответить
 
 