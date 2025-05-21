Отныне российские олигархи должны доказывать, что не подпадают под санкции ЕС, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига привел пример того, как обеспечение выполнения санкций может быть столь же эффективным, как и сами санкции.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Так, он напомнил, что в мае ЕС принял ряд важных поправок к санкционному законодательству. Они усложнили российским олигархам и бизнесменам возможность избегать санкций, скрывая собственность, передавая акции и скрывая активы.
"Отныне физические и юридические лица, которые способствуют такой деятельности, сами оказываются под угрозой санкций. ЕС больше не нужно доказывать, что конкретный российский олигарх должен быть подвергнут санкциям, а наоборот, олигархи должны доказывать обратное", - подчеркнул глава МИД.
По его словам, такая результативная стратегия демонстрирует реальную силу надлежащего применения санкций.
"В то время как новые санкционные пакеты доминируют в заголовках СМИ, такие регуляторные поправки могут быть очень эффективными, даже если они менее популярны в медиа", - добавил он.
Также Сибига призвал все государства последовать этому примеру и принять подобные решения, чтобы предотвратить обход санкций и усилить их соблюдение.
"Повышение цены войны для России и путинских друзей - это верный путь к миру", - подчеркнул министр.
