ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что давление на Россию должно быть усилено не только финансовой и материальной поддержкой Украины, но и более жесткими санкциями.

Об этом он заявил в эфире германского радио Deutschlandfunk, информирует Цензор.НЕТ.

Писториус назвал принятый 17-й пакет санкций Евросоюза шагом в правильном направлении, однако призвал не переоценивать его влияние. По его словам, ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, но дополнительное давление должно также поступать со стороны США.

"Хотя 17-й пакет санкций, который был принят сейчас, имеет определенный эффект, его не следует переоценивать", - отметил министр, добавив, что нужны более решительные действия против Москвы.

