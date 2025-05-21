РУС
ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что давление на Россию должно быть усилено не только финансовой и материальной поддержкой Украины, но и более жесткими санкциями.

Об этом он заявил в эфире германского радио Deutschlandfunk, информирует Цензор.НЕТ.

Писториус назвал принятый 17-й пакет санкций Евросоюза шагом в правильном направлении, однако призвал не переоценивать его влияние. По его словам, ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, но дополнительное давление должно также поступать со стороны США.

"Хотя 17-й пакет санкций, который был принят сейчас, имеет определенный эффект, его не следует переоценивать", - отметил министр, добавив, что нужны более решительные действия против Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не будет вводить санкций против РФ, потому что хочет деловых сделок с Путиным. Он дистанцируется от переговоров, - NYT

Топ комментарии
+3
А можна одразу 30-40 пакет,чи як це працює?
21.05.2025 12:57 Ответить
+3
А ЯК ПОДІЯВ УЛЬТІМАТУМ "ДО ПОНЕДІЛКА"? ТАК ЯК І ПОПЕРЕДНІ САНКЦІЇ "З АДА"?
21.05.2025 12:59 Ответить
+1
Сразу надо 19 и 20 пакет включать , крыса ботексная будет рада ибо как всем известно ,санкции кацапам идут исключительно на пользу...
21.05.2025 12:54 Ответить
Сразу надо 19 и 20 пакет включать , крыса ботексная будет рада ибо как всем известно ,санкции кацапам идут исключительно на пользу...
21.05.2025 12:54 Ответить
А можна одразу 30-40 пакет,чи як це працює?
21.05.2025 12:57 Ответить
Та так як вони працюють. можуть, і соту вводити...
21.05.2025 13:00 Ответить
21.05.2025 12:58 Ответить
А ЯК ПОДІЯВ УЛЬТІМАТУМ "ДО ПОНЕДІЛКА"? ТАК ЯК І ПОПЕРЕДНІ САНКЦІЇ "З АДА"?
21.05.2025 12:59 Ответить
Ну все, ппц рашке, 18 пакет ее точно развалит...
21.05.2025 12:59 Ответить
Не встиг 17-й потужний пакет остаточно зруйнувати російську економіку, як вже готується 18-й. Хоч би не перетрудились.
21.05.2025 13:01 Ответить
Більше зброї - шоб відбитись від убивці
21.05.2025 13:02 Ответить
один пакет який би загнав нафту на 40 долларів а газ 150-200 о то вже буде відчутно а все остальне до сраки
21.05.2025 13:08 Ответить
Підтримую. Для Німеччини саме воно.
21.05.2025 13:38 Ответить
можете начинать 148- расее по барабану,будут воевать, ливерку жрать , бабы еще нарожают
21.05.2025 13:24 Ответить
розбудіть мене через 4 роки і спитайте, що відбувається у світі, а я відповім:

- затверджують X-надцятий пакет санкцій проти росії

- трамп ще чекає нові 2-4 тижні , щоб дізнатись справжні наміри росії, але він впевнений що путін точно хоче миру

- наступний тиждень війни буде вирішальним !
21.05.2025 13:35 Ответить
Важка праця - щоб не вср@ця.
21.05.2025 13:53 Ответить
а в цей час
трампон
працює над першим КРАСІВИМ пакетом підтримки хвуйла
21.05.2025 14:02 Ответить
"Пісторіус назвав ухвалений 17-й пакет санкцій Євросоюзу кроком у правильному напрямку, проте закликав не переоцінювати його вплив."

Тобто, самі ж європейці розуміють, що "пекельні та руйнівні" санкції, які вони вводять, кацабам до одного місця.
21.05.2025 15:32 Ответить
 
 