ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что давление на Россию должно быть усилено не только финансовой и материальной поддержкой Украины, но и более жесткими санкциями.
Об этом он заявил в эфире германского радио Deutschlandfunk, информирует Цензор.НЕТ.
Писториус назвал принятый 17-й пакет санкций Евросоюза шагом в правильном направлении, однако призвал не переоценивать его влияние. По его словам, ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, но дополнительное давление должно также поступать со стороны США.
"Хотя 17-й пакет санкций, который был принят сейчас, имеет определенный эффект, его не следует переоценивать", - отметил министр, добавив, что нужны более решительные действия против Москвы.
- затверджують X-надцятий пакет санкцій проти росії
- трамп ще чекає нові 2-4 тижні , щоб дізнатись справжні наміри росії, але він впевнений що путін точно хоче миру
- наступний тиждень війни буде вирішальним !
трампон
працює над першим КРАСІВИМ пакетом підтримки хвуйла
Тобто, самі ж європейці розуміють, що "пекельні та руйнівні" санкції, які вони вводять, кацабам до одного місця.