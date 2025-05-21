ЄС вже працює над 18-м пакетом санкцій проти РФ, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що тиск на Росію має бути посилений не лише фінансовою та матеріальною підтримкою України, але й жорсткішими санкціями.
Про це він заявив в ефірі німецького радіо Deutschlandfunk, інформує Цензор.НЕТ.
Пісторіус назвав ухвалений 17-й пакет санкцій Євросоюзу кроком у правильному напрямку, проте закликав не переоцінювати його вплив. За його словами, ЄС вже працює над 18-м пакетом санкцій, але додатковий тиск має також надходити зі сторони США.
"Хоча 17-й пакет санкцій, який був прийнятий зараз, має певний ефект, його не слід переоцінювати", - зазначив міністр, додавши, що потрібні рішучіші дії проти Москви.
- затверджують X-надцятий пакет санкцій проти росії
- трамп ще чекає нові 2-4 тижні , щоб дізнатись справжні наміри росії, але він впевнений що путін точно хоче миру
- наступний тиждень війни буде вирішальним !
трампон
працює над першим КРАСІВИМ пакетом підтримки хвуйла
Тобто, самі ж європейці розуміють, що "пекельні та руйнівні" санкції, які вони вводять, кацабам до одного місця.