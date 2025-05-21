ЄС вже працює над 18-м пакетом санкцій проти РФ, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що тиск на Росію має бути посилений не лише фінансовою та матеріальною підтримкою України, але й жорсткішими санкціями.

Про це він заявив в ефірі німецького радіо Deutschlandfunk, інформує Цензор.НЕТ.

Пісторіус назвав ухвалений 17-й пакет санкцій Євросоюзу кроком у правильному напрямку, проте закликав не переоцінювати його вплив. За його словами, ЄС вже працює над 18-м пакетом санкцій, але додатковий тиск має також надходити зі сторони США.

"Хоча 17-й пакет санкцій, який був прийнятий зараз, має певний ефект, його не слід переоцінювати", - зазначив міністр, додавши, що потрібні рішучіші дії проти Москви.

