УКР
Санкції проти Росії
ЄС вже працює над 18-м пакетом санкцій проти РФ, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що тиск на Росію має бути посилений не лише фінансовою та матеріальною підтримкою України, але й жорсткішими санкціями.

Про це він заявив в ефірі німецького радіо Deutschlandfunk, інформує Цензор.НЕТ.

Пісторіус назвав ухвалений 17-й пакет санкцій Євросоюзу кроком у правильному напрямку, проте закликав не переоцінювати його вплив. За його словами, ЄС вже працює над 18-м пакетом санкцій, але додатковий тиск має також надходити зі сторони США.

"Хоча 17-й пакет санкцій, який був прийнятий зараз, має певний ефект, його не слід переоцінювати", - зазначив міністр, додавши, що потрібні рішучіші дії проти Москви.

Трамп не запроваджуватиме санкцій проти РФ, бо хоче ділових угод з Путіним. Він дистанціюється від переговорів, – NYT

росія (67347) санкції (12594) Пісторіус Борис (300)
А можна одразу 30-40 пакет,чи як це працює?
21.05.2025 12:57
А ЯК ПОДІЯВ УЛЬТІМАТУМ "ДО ПОНЕДІЛКА"? ТАК ЯК І ПОПЕРЕДНІ САНКЦІЇ "З АДА"?
21.05.2025 12:59
Сразу надо 19 и 20 пакет включать , крыса ботексная будет рада ибо как всем известно ,санкции кацапам идут исключительно на пользу...
21.05.2025 12:54
показати весь коментар
А можна одразу 30-40 пакет,чи як це працює?
21.05.2025 12:57
Та так як вони працюють. можуть, і соту вводити...
показати весь коментар
21.05.2025 13:00
21.05.2025 12:58
Ну все, ппц рашке, 18 пакет ее точно развалит...
21.05.2025 12:59
Не встиг 17-й потужний пакет остаточно зруйнувати російську економіку, як вже готується 18-й. Хоч би не перетрудились.
21.05.2025 13:01
Більше зброї - шоб відбитись від убивці
21.05.2025 13:02
один пакет який би загнав нафту на 40 долларів а газ 150-200 о то вже буде відчутно а все остальне до сраки
21.05.2025 13:08
Підтримую. Для Німеччини саме воно.
21.05.2025 13:38
можете начинать 148- расее по барабану,будут воевать, ливерку жрать , бабы еще нарожают
21.05.2025 13:24
розбудіть мене через 4 роки і спитайте, що відбувається у світі, а я відповім:

- затверджують X-надцятий пакет санкцій проти росії

- трамп ще чекає нові 2-4 тижні , щоб дізнатись справжні наміри росії, але він впевнений що путін точно хоче миру

- наступний тиждень війни буде вирішальним !
21.05.2025 13:35
Важка праця - щоб не вср@ця.
21.05.2025 13:53
а в цей час
трампон
працює над першим КРАСІВИМ пакетом підтримки хвуйла
21.05.2025 14:02
"Пісторіус назвав ухвалений 17-й пакет санкцій Євросоюзу кроком у правильному напрямку, проте закликав не переоцінювати його вплив."

Тобто, самі ж європейці розуміють, що "пекельні та руйнівні" санкції, які вони вводять, кацабам до одного місця.
21.05.2025 15:32
 
 