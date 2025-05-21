УКР
892 4

Відтепер російські олігархи мають доводити, що не підпадають під санкції ЄС, - Сибіга

Сибіга про санкції проти РФ

Глава МЗС Андрій Сибіга навів приклад того, як забезпечення виконання санкцій може бути настільки ж ефективним, як і самі санкції.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, він нагадав, що у травні ЄС ухвалив низку важливих поправок до санкційного законодавства. Вони ускладнили російським олігархам і бізнесменам можливість уникати санкцій, приховуючи власність, передаючи акції та приховуючи активи.

"Відтепер фізичні та юридичні особи, які сприяють такій діяльності, самі опиняються під загрозою санкцій. ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх повинен бути підданий санкціям, а навпаки, олігархи мають доводити протилежне", - наголосив глава МЗС.

За його словами, така результативна стратегія демонструє реальну силу належного застосування санкцій.

Також читайте: ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії

"У той час як нові санкційні пакети домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні поправки можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні в медіа", - додав він.

Також Сибіга закликав усі держави наслідувати цей приклад і ухвалити подібні рішення, щоб запобігти обходу санкцій і посилити їхнє дотримання.

"Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів - це вірний шлях до миру", - наголосив міністр.

Читайте: ЄС вже працює над 18-м пакетом санкцій проти РФ, - Пісторіус

Автор: 

санкції (12594) Євросоюз (14021) Сибіга Андрій (623)
Дуже багато запитань щодо реалізації.
показати весь коментар
21.05.2025 16:27 Відповісти
Як це працює на практиці ...?
показати весь коментар
21.05.2025 17:01 Відповісти
Тю, так наша "правопохоронна система" тільки так і працювала завжди.
показати весь коментар
21.05.2025 17:24 Відповісти
Вони це з легкістю доведуть. Та що там російські, свіжий приклад - комарнивький за сприяння славної сбу втік до Австрії. І що кому він там доводить?...
показати весь коментар
21.05.2025 17:43 Відповісти
 
 