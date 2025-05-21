Відтепер російські олігархи мають доводити, що не підпадають під санкції ЄС, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга навів приклад того, як забезпечення виконання санкцій може бути настільки ж ефективним, як і самі санкції.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, він нагадав, що у травні ЄС ухвалив низку важливих поправок до санкційного законодавства. Вони ускладнили російським олігархам і бізнесменам можливість уникати санкцій, приховуючи власність, передаючи акції та приховуючи активи.

"Відтепер фізичні та юридичні особи, які сприяють такій діяльності, самі опиняються під загрозою санкцій. ЄС більше не потрібно доводити, що конкретний російський олігарх повинен бути підданий санкціям, а навпаки, олігархи мають доводити протилежне", - наголосив глава МЗС.

За його словами, така результативна стратегія демонструє реальну силу належного застосування санкцій.

"У той час як нові санкційні пакети домінують у заголовках ЗМІ, такі регуляторні поправки можуть бути дуже ефективними, навіть якщо вони менш популярні в медіа", - додав він.

Також Сибіга закликав усі держави наслідувати цей приклад і ухвалити подібні рішення, щоб запобігти обходу санкцій і посилити їхнє дотримання.

"Підвищення ціни війни для Росії та путінських друзів - це вірний шлях до миру", - наголосив міністр.

