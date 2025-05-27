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Новости Отношения РФ и США
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Науседа о словах Трампа о "сошедшем с ума" Путине: Абсолютно адекватное заявление. Путин дает множество поводов

науседа

После того, как президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина "обезумевшим" из-за последних атак России на Украину, президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку этому заявлению, назвав его "сильным и адекватным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Это абсолютно адекватное заявление, потому что нам это было ясно задолго до этого. Что ж, президент пришел к такому выводу, и, судя по всему, Путин в последнее время предоставил для этого множество оснований", - сказал Науседа.

Он отметил, что Россия целенаправленно атакует военную инфраструктуру и гражданское население Украины, пытаясь нанести как можно больший вред. По его мнению, такое поведение только еще больше настраивает страны мира против Кремля.

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"Таким образом Путин настраивает против себя весь мир и, безусловно, заслуживает гораздо более жестких санкций, чем те, которые сейчас к нему применяются", - подчеркнул президент Литвы.

Науседа выразил надежду, что страны ЕС перейдут от разговоров к конкретным действиям и примут следующий пакет санкций, который станет "настоящим коктейлем Молотова".

В то же время он отметил, что не может гарантировать, что администрация Трампа примет более жесткие меры для давления на Россию. "Просто в некоторых случаях он реагирует резко, в других случаях мы можем иногда пожимать плечами и удивляться, почему вдруг такой позитивный тон", - добавил Науседа.

Президент Литвы также подчеркнул, что повторные жестокие атаки Москвы на украинские города и мирное население должны стать толчком к более решительным действиям Европейского Союза. "Честно говоря, разговоры уже надоели, скорее нужны действия", - подытожил глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России

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Автор: 

путин владимир (31501) Трамп Дональд (5580) Науседа Гитанас (274)


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В тій заяві було дві частини. Перша про божевільного ху-йла і друга в якій "вину" за це покладено на Україну.
Так що пацієнт на поправку не йде...
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27.05.2025 10:32 Ответить
"сильна та адекватна" заява, після якої трумп мужньо вмиє руки, пробурмотівши на весь світ - я зробив все, що міг, - але ж ви бачите: вони обидва несповнарозуму, ні з ким розмовляти... най розбираються самі
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27.05.2025 10:36 Ответить
Наиболее полную характеристику ***** когда-то дали Новодворская, Тетчер и Немцов.
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27.05.2025 10:36 Ответить
для рудого це звичний трьоп
без жодних негативних наслідків для *****, на жаль...
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27.05.2025 10:38 Ответить
науседа: абсолютно адекватна заява від рижого неадеквата про плєшивого неадеквата.
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27.05.2025 10:40 Ответить
Трамп,його заяви, його виступи - не сумісні зі словом «адекватна»
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27.05.2025 10:41 Ответить
Генератор випадкових фраз теж іноді може народити щось адекватне.
Трамп неадекват, і це очевидно.
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27.05.2025 11:07 Ответить
адекватна заява, то путінська шобла - то фашисти і терористи світового масштабу, треба все зробити, щоб їх знищити і щоб іншим виродкам це стало уроком. А те, що плете Трамп і усі інші - то повна херня
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27.05.2025 11:13 Ответить
 
 