Науседа о словах Трампа о "сошедшем с ума" Путине: Абсолютно адекватное заявление. Путин дает множество поводов

После того, как президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина "обезумевшим" из-за последних атак России на Украину, президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку этому заявлению, назвав его "сильным и адекватным".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Это абсолютно адекватное заявление, потому что нам это было ясно задолго до этого. Что ж, президент пришел к такому выводу, и, судя по всему, Путин в последнее время предоставил для этого множество оснований", - сказал Науседа.

Он отметил, что Россия целенаправленно атакует военную инфраструктуру и гражданское население Украины, пытаясь нанести как можно больший вред. По его мнению, такое поведение только еще больше настраивает страны мира против Кремля.

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"Таким образом Путин настраивает против себя весь мир и, безусловно, заслуживает гораздо более жестких санкций, чем те, которые сейчас к нему применяются", - подчеркнул президент Литвы.

Науседа выразил надежду, что страны ЕС перейдут от разговоров к конкретным действиям и примут следующий пакет санкций, который станет "настоящим коктейлем Молотова".

В то же время он отметил, что не может гарантировать, что администрация Трампа примет более жесткие меры для давления на Россию. "Просто в некоторых случаях он реагирует резко, в других случаях мы можем иногда пожимать плечами и удивляться, почему вдруг такой позитивный тон", - добавил Науседа.

Президент Литвы также подчеркнул, что повторные жестокие атаки Москвы на украинские города и мирное население должны стать толчком к более решительным действиям Европейского Союза. "Честно говоря, разговоры уже надоели, скорее нужны действия", - подытожил глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России

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