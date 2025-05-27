Науседа о словах Трампа о "сошедшем с ума" Путине: Абсолютно адекватное заявление. Путин дает множество поводов
После того, как президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина "обезумевшим" из-за последних атак России на Украину, президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку этому заявлению, назвав его "сильным и адекватным".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Это абсолютно адекватное заявление, потому что нам это было ясно задолго до этого. Что ж, президент пришел к такому выводу, и, судя по всему, Путин в последнее время предоставил для этого множество оснований", - сказал Науседа.
Он отметил, что Россия целенаправленно атакует военную инфраструктуру и гражданское население Украины, пытаясь нанести как можно больший вред. По его мнению, такое поведение только еще больше настраивает страны мира против Кремля.
"Таким образом Путин настраивает против себя весь мир и, безусловно, заслуживает гораздо более жестких санкций, чем те, которые сейчас к нему применяются", - подчеркнул президент Литвы.
Науседа выразил надежду, что страны ЕС перейдут от разговоров к конкретным действиям и примут следующий пакет санкций, который станет "настоящим коктейлем Молотова".
В то же время он отметил, что не может гарантировать, что администрация Трампа примет более жесткие меры для давления на Россию. "Просто в некоторых случаях он реагирует резко, в других случаях мы можем иногда пожимать плечами и удивляться, почему вдруг такой позитивный тон", - добавил Науседа.
Президент Литвы также подчеркнул, что повторные жестокие атаки Москвы на украинские города и мирное население должны стать толчком к более решительным действиям Европейского Союза. "Честно говоря, разговоры уже надоели, скорее нужны действия", - подытожил глава государства.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину, однако это обернется крахом для России
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так що пацієнт на поправку не йде...
без жодних негативних наслідків для *****, на жаль...
Трамп неадекват, і це очевидно.