США визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО і готові це обговорити, - Келлог

Президент США Дональд Трамп готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю ABC News заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа у питаннях України генерал Кіт Келлог.

"Я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди ставитиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", - зазначив Келлог.

Та наголосив, що вступ України до НАТО не перебуває на порядку денному, і що таку позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.

"Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ", - сказав Келлог.

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Нагадаємо, Путін висунув умови щодо припинення війни в Україні. Вони включають, зокрема, вимогу, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії.