США визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО і готові це обговорити, - Келлог
Президент США Дональд Трамп готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтервʼю ABC News заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа у питаннях України генерал Кіт Келлог.
"Я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди ставитиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", - зазначив Келлог.
Та наголосив, що вступ України до НАТО не перебуває на порядку денному, і що таку позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.
"Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ", - сказав Келлог.
Нагадаємо, Путін висунув умови щодо припинення війни в Україні. Вони включають, зокрема, вимогу, щоб західні лідери письмово зобов'язалися припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії.
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Це не папуасів зі списами героїчно бомбити
Виконання її вимоги щодо НАТО, навіть стосовно України, закріпить в свідомості їх ексклюзивне право визначати, вирішувати, диктувати. Це дасть їм відчуття сили, незворотності побєди, а Заходу - відчуття слабкості, невпевненості, невідворотності інших поступок русні в майбутньому.
ну і по-друге, страждати знову буде Україна.
Казав колись шановний Джон Маккейн - наша ( США ) слабкість провокує росію . То так воно і є .
Оці всі поступки кацапам - в питаннях членства країн східної Європи в НАТО , не що інше як прояв слабкості . А значить - заохочення їх до подальшої агресії проти цих країн . Вони залишаються без гарантій колективної безпеки , то чому ж ***** не спробувати їх захопити .!?
"Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли Черного моря Россия существовать не может: она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с Вами."
( Лев Давидович Троцкий)
(вінже Лейба Давидович Бронштейн)
вугілля їм взагалі дівати нікуди.
по кожному пункту вони не потребують України
може Що то можливо дешевше у вас виробляти, але їм не так вже й треба.
А українська нація не зможе самотужки вистояти проти безрідних орд московитів , отже тільки вступ до колективної безпеки суверенних націй є стратегічно важливим для українців.
ТОБТО НАТО!
Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО не створить безпосередньої загрози для безпеки Росії, оскільки у неї немає проблем з цими країнами. Таку заяву зробив російський лідер Володимир Путін на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що проходить 16 травня в Москві.
Байден хотів запросити Україну до НАТО, але передумав
я бачу у всіх багато питань, але чомусь до келлога?
Ставимося з розумінням, панове суки.
для росії створити, щоб
країни біля неї туди повідправляти, щоб
гівняний ліліпут міг спокійно спати?
ІДІОТИ.
Якщо ніхто не хоче з росією нічого мати,
то це їхня вина, а не НАТО.
Росія поділила народи на ті, що можуть вступити до НАТО і ті, яким Росія не дозволяє це зробити. Вони що, власність Росії? Чи вони, з точки зору росіян, унтерменши і не здатні самі вирішувати свою долю? І вони ще когось називають нацистами... В дзеркало на себе подивіться!
Ера піндосів та демократії скінчилася.
Настає ера Китая та диктаторів.
Соромно мені за вас, панове. Навіть євреї і різні африканські племена створили свої держави.
А держава Україна знищена в 2019р. Може правильно путлер сказав: Україна не держава, це територія. Починаю розуміти тих ухилянтів, готові тонути в Тисі, не вірять вони в Україну. Не буде тут стабільного нормального життя. Перспектива це США, Канада,Австралія, на крайняк Польша. А хто залишиться тут, буде в злиднях батрачити на мордву, чукчей і нанайців. Треба збиратися й покидати цю територію, такий собі "ісход" як євреї з Єгипту колись. Але поводиря в українців немає, всіх можливих путлірівці знищили.
Пардон за депресію!