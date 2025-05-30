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Новости Мирные переговоры
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Келлог: Трамп может выйти из переговоров по Украине, если почувствует, что его используют

кіт,келлог

Соединенные Штаты Америки могут прекратить участие в переговорах по урегулированию войны в Украине, если президент Дональд Трамп посчитает, что его используют.

Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Кит Келлог в эфире ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Келлога, если Трамп почувствует отсутствие прогресса в переговорах, он может прекратить участие США. "Я думаю, когда вы говорите об уходе, если он считает, что его используют и что нет надежды на прогресс в будущем. Он, по сути, говорит: "Мы с этим покончили. Европа, это твое дело. Теперь твоя очередь", - отметил Келлог.

Читайте также: Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN

Автор: 

переговоры (5066) Трамп Дональд (5602) Кит Келлог (148)


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Топ комментарии
+11
Надійний партнер, нічого не скажеш.. Ядерку та мінерали віджимати прибігли найперші..
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30.05.2025 11:52
+8
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХА - та його не просто використовує РФ він там і смокче і відмазує і пудмахує і взагалі відробляє всі 20 баксів на повну
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30.05.2025 11:49
+5
сцикун ...
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30.05.2025 11:50
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АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХА - та його не просто використовує РФ він там і смокче і відмазує і пудмахує і взагалі відробляє всі 20 баксів на повну
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30.05.2025 11:49 Ответить
сцикун ...
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30.05.2025 11:50 Ответить
Як шо відчує? Дівно, Трампа ***** не тільки у сраку майже півроку має, а ще і у писок, як і всю його команду, та ще і без вазелину, а цього ані Трамп ані Келлог ані Венс тощо не відчувають.
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30.05.2025 11:51 Ответить
Збоченці, сер
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30.05.2025 12:08 Ответить
Трампісти - пасивні 3,14дорастісти.
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30.05.2025 12:22 Ответить
В Трампа схоже ціла придворна команда "тлумачів", які відслідковують кожний рух хазяїна, з якої ноги встав, що "відчуває", як інтепретувати плутанину його "геніальних задумок", а потім розтлумачують "простому люду".
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30.05.2025 12:11 Ответить
Щоб не використовували - потрібно давити на агресора а не кожен день гундіти
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30.05.2025 11:51 Ответить
Тампон обгадился. Жалкие попытки сохранить оранжевую харю устранившись от своей неудачи.
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30.05.2025 11:51 Ответить
Надійний партнер, нічого не скажеш.. Ядерку та мінерали віджимати прибігли найперші..
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30.05.2025 11:52 Ответить
ко-ко-ко ...
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30.05.2025 11:52 Ответить
Навпаки! 😁 Путана, яка відчуває, що її використовують, запалюєтьс, азартом і працює з ентузіазмом! Путани впадають у розпач, коли відчувають себе не потрібними.
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30.05.2025 11:53 Ответить
кловуни
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30.05.2025 11:53 Ответить
Ну і КОМУ він цім зробить краще?!
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30.05.2025 11:54 Ответить
Наскільки глибоко путлер йому вставив, що Трамп досі не відчуває ?

Бо трампу це подобається
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30.05.2025 11:55 Ответить
.. та ***** і його спільники давно вже і багаторазово, зі збоченнями, використовують нЄдальокого Трумпа (мабуть паспорта забрали ), який і досі хоче подобатися "другу владіміру" і банді його сутенерів..
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30.05.2025 11:55 Ответить
Ще не відчув?
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30.05.2025 11:56 Ответить
Мабуть ху...ло тільки вводити почав
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30.05.2025 11:57 Ответить
***** наказав рудому донні відійти у бік?
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30.05.2025 11:56 Ответить
Рудий натякає на те що не доплачувати стали
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30.05.2025 11:58 Ответить
Кітті, тебе могли запам'ятати, як бравого порядного вояку, а так запам' ятають, як няньку, що мін, ла підгузники Трампу і розповідала побрехеньки, далекі від реальності, щоб ублажити підопічного. І твій іконостас з медальок ніяк вже цьому не зарадить.
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30.05.2025 11:58 Ответить
Сам їх розпочав , його ніхто про це не просив , і сам тепер погрожує з них вийти . Дивний - тіп .
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30.05.2025 11:59 Ответить
"Якщо він відчує"??? А досі не відчув? Йому якийсь орган особливий потрібен для цього? І шо це за погрози такі - "він вийде з переговорів"??? Тоді навіщо було скрізь писати та верещати, що він припинить війну за 24 години??? Не можеш, не хочеш, не вмієш - ПНХ.
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30.05.2025 11:59 Ответить
І шо бл9дь?
Кого це цікавить взагалі?
Русні непотрібні наразі ці переговори.
А нам накуй не потрібен на цих переговорах сам Трамп як і його старий нікчемний Кот-Кубок (Кіт-Келих) .
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30.05.2025 11:59 Ответить
Путина надо только давить по всем направлениям и тогда вызывать на переговоры а Трамп как всегда сделал все наоборот.
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30.05.2025 12:02 Ответить
Американські гандони, коли ви забирали ЯЗ зброю, то була ваша справа..., а коли нас вбивають то врегулювання війни це справа Європи...
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30.05.2025 12:02 Ответить
Нехай виходить, вже.
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30.05.2025 12:06 Ответить
Нефіг було совати свій рудий писок туди, в чому не тямиш. Тількі і може кричати, якби не я.... то....
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30.05.2025 12:07 Ответить
Яким місцем він має відчути?
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30.05.2025 12:08 Ответить
Тобто ху*лу треба і далі водити трампа за ніс, щоб той відстав і рашка тактично перемогла.
Ау діди дементні там у вас зовсім вже пусто? Це ж елементарна логіка.
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30.05.2025 12:08 Ответить
Ахах.... Стадо трепологов)))
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30.05.2025 12:09 Ответить
Путінський холуй, язик не болить?
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30.05.2025 12:14 Ответить
Та він вже давно використаний гандон !
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30.05.2025 12:16 Ответить
Тобто ще не відчув досі? Чи просто соромно зізнатися, що по суті штопаний гандон, бо вже використовують всі кому це вигідно, причому неодноразово
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30.05.2025 12:21 Ответить
Не розумію самого посилу - якщо його використовують у перемовинах...та звичайно, що у перемовинах всі використовують всіх, хто приймає участь! Якщо Трамп хоче злитись з перемовин( звичайно на користь улюбленого ху.ла), то повод придумав поганий. Мабуть таки він тупий.
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30.05.2025 12:21 Ответить
4 місяці і 11 днів Трамп на посаді президента, в нього проблеми з чустливістю, якщо він за час не відчув щого використовують
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30.05.2025 12:21 Ответить
Мордор вас використовує з перших днів,більше того ви підгрували голобу миру(кремлівському психопату) весь час.Так від чого ви відмовляєтися чи виходити?
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30.05.2025 12:23 Ответить
А хто тебе просив? Ти само напросилося.
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30.05.2025 12:30 Ответить
Його вже декілька місяців трахають, а він "не відчуває"...
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30.05.2025 12:35 Ответить
Дивно. Зовсім недавно Трамп, відчуваючі САМЕ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ пуйлом, прямо сказав про це. І навіть аизнав, що як би не він з рашкою трапиоись би страшні речі, ще й двічі це підкреслив.
Невже забув?
Не може бути. Бо Трамп сказав, що в нього найкраща в світі пам'ять. І я повірила.
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30.05.2025 12:37 Ответить
Трамп может выйти с переговоров , так он дрыщ и не входил еще так и ходит под забором , выйти , иди....
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30.05.2025 12:38 Ответить
рыжее пиз#ючее говно, обещавшее мир за 24 часа, обосралось и сливается
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30.05.2025 12:38 Ответить
Та виходь вже, тільки зброю давай!
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30.05.2025 12:44 Ответить
Трамп сциклива потаскуха яка пизидить як дихає
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30.05.2025 12:44 Ответить
Як прутін наказав йому, так Трамп і робить !!
Трамп уже нічого не може, Меланія, у курсі діла….
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30.05.2025 12:45 Ответить
 
 