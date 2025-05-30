Келлог: Трамп может выйти из переговоров по Украине, если почувствует, что его используют

Соединенные Штаты Америки могут прекратить участие в переговорах по урегулированию войны в Украине, если президент Дональд Трамп посчитает, что его используют.

Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Кит Келлог в эфире ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Келлога, если Трамп почувствует отсутствие прогресса в переговорах, он может прекратить участие США. "Я думаю, когда вы говорите об уходе, если он считает, что его используют и что нет надежды на прогресс в будущем. Он, по сути, говорит: "Мы с этим покончили. Европа, это твое дело. Теперь твоя очередь", - отметил Келлог.

Читайте также: Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN