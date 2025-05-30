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Келлог: Трамп может выйти из переговоров по Украине, если почувствует, что его используют
Соединенные Штаты Америки могут прекратить участие в переговорах по урегулированию войны в Украине, если президент Дональд Трамп посчитает, что его используют.
Об этом заявил специальный представитель главы Белого дома Кит Келлог в эфире ABC News, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Келлога, если Трамп почувствует отсутствие прогресса в переговорах, он может прекратить участие США. "Я думаю, когда вы говорите об уходе, если он считает, что его используют и что нет надежды на прогресс в будущем. Он, по сути, говорит: "Мы с этим покончили. Европа, это твое дело. Теперь твоя очередь", - отметил Келлог.
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+11 Adam Zhorzhevych #594986
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+8 Михайло Иляш
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+5 Маск13
показать весь комментарий30.05.2025 11:50 Ссылка
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Бо трампу це подобається
Кого це цікавить взагалі?
Русні непотрібні наразі ці переговори.
А нам накуй не потрібен на цих переговорах сам Трамп як і його старий нікчемний Кот-Кубок (Кіт-Келих) .
Ау діди дементні там у вас зовсім вже пусто? Це ж елементарна логіка.
Невже забув?
Не може бути. Бо Трамп сказав, що в нього найкраща в світі пам'ять. І я повірила.
Трамп уже нічого не може, Меланія, у курсі діла….