Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча с представителями РФ запланирована на вторую половину дня, - МИД

Сегодня, 2 июня 2025 года, украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с РФ.

Об этом сообщил журналистам спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, встреча запланирована на вторую половину дня.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Украина подготовила меморандум, который содержит, в частности, положения о прекращении огня, территориальные вопросы и необходимость прямой встречи президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Киев представит его российской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

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Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.