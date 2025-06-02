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Новости Мирные переговоры
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Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча с представителями РФ запланирована на вторую половину дня, - МИД

переговоры,переговоры

Сегодня, 2 июня 2025 года, украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с РФ.

Об этом сообщил журналистам спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, встреча запланирована на вторую половину дня.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Украина подготовила меморандум, который содержит, в частности, положения о прекращении огня, территориальные вопросы и необходимость прямой встречи президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Киев представит его российской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кэллог: Трамп может выйти из переговоров по Украине, если почувствует, что его используют

Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

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Стамбул (253) переговоры с Россией (1156) Тихий Георгий (16)


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Треба прийти на зустріч у фотболках із написом "Повторяти треба?"
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02.06.2025 09:16 Ответить
Що з ***** кацапи?
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02.06.2025 09:18 Ответить
вони спізняться. бо на автобусах добираються. авіація то тю тю...
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02.06.2025 09:26 Ответить
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02.06.2025 09:28 Ответить
Сподіваюсь, "подарунки" не забули для кацапів?
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02.06.2025 09:46 Ответить
Ніфіга прям гарного не чекаю. Тим більш- від прямої майбутньої зустрічі зе і пу, бо за таких обставин гебнявий на порядок вище і сильніше за нашого найвеличнішого- ну покаже пу зєлєнському компромат(чи натякне) про нюхання доріжок по саунах на приватних концертиках коломойського(я НАПРИКЛАД пишу), чого тоді від тих зустрічів чекати? Крім того, більшість українців впевнена, що зе про вчорашню операцію знищення русолітаків не знав, і від того перед пу почувається винним і слабим(єрмак наваляв, нє?!). Тобто- буде все як було: пу гонить тарганів наступати, ЗСУ в обороні нищать, світ потихеньку(дуже потихеньку!) давить на Трампа, конгресмени хочуть виглядати сильною країною і теж будуть підтискати. ІМХО, звичайно.
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02.06.2025 09:58 Ответить
Перша фраза нашої делегації має бути: Можемо повторити...
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02.06.2025 10:37 Ответить
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02.06.2025 12:28 Ответить
 
 