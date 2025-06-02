Глава МИД Германии Вадефуль: Переговоры в Стамбуле могут стать поворотным моментом
Переговоры России и Украины в Стамбуле, очередной этап которых запланирован на 2 июня, могут стать "поворотным моментом" в войне.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль в интервью телеканалу ZDF, информирует Цензор.НЕТ.
"Это может стать началом поворотного момента в этой войне", - сказал он.
Он также сообщил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине и профинансирует разработку и производство "очень дальнобойных" систем вооружения непосредственно в Украине.
"Это настоящий полис страхования жизни для Украины в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.
Кроме того, министр отметил, что планируются новые пакеты санкций против России.
Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.
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