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Новости Переговоры в Турции
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Глава МИД Германии Вадефуль: Переговоры в Стамбуле могут стать поворотным моментом

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Переговоры России и Украины в Стамбуле, очередной этап которых запланирован на 2 июня, могут стать "поворотным моментом" в войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль в интервью телеканалу ZDF, информирует Цензор.НЕТ.

"Это может стать началом поворотного момента в этой войне", - сказал он.

Он также сообщил, что Германия продолжит поставлять оружие Украине и профинансирует разработку и производство "очень дальнобойных" систем вооружения непосредственно в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в дальнейшем будет предлагать прекращение огня на переговорах в Стамбуле, - Зеленский

"Это настоящий полис страхования жизни для Украины в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что планируются новые пакеты санкций против России.

Напомним, Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация прибыла в Стамбул. Встреча с представителями РФ запланирована на вторую половину дня, - МИД

Автор: 

переговоры с Россией (1156) война в Украине (4597) Вадефуль Иоганн (23)


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Топ комментарии
+11
Поворотний момент настане тоді, коли пуйлу шию повернуть на градусів так 720.
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02.06.2025 10:52
+7
вони якісь сектанти - вірять у переговори з рашкою
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02.06.2025 10:54
+4
телепень або бовдур ?
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02.06.2025 10:49
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телепень або бовдур ?
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02.06.2025 10:49 Ответить
Поворотний момент настане тоді, коли пуйлу шию повернуть на градусів так 720.
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02.06.2025 10:52 Ответить
Це недолуга стурбованісь згідно методички ЄС...
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02.06.2025 10:53 Ответить
вони якісь сектанти - вірять у переговори з рашкою
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02.06.2025 10:54 Ответить
Хер вам хер Вадефуль.
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02.06.2025 10:54 Ответить
Може - неможе - діждись закінчення переговорів і тоді роби висновки
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02.06.2025 10:55 Ответить
Поворотним моментом буде проголошення, на перший час демілітаризованих, національних утворень рф, як держав, якими вони й є згідно їх Конституцій, а все інше переходить під контроль Києва та платить йому податки. Це буде історично справедливо.
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02.06.2025 10:56 Ответить
Буде поворот на 360 градусів.
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02.06.2025 10:56 Ответить
гоп стоп , поворот їдемо на Білгород
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02.06.2025 10:59 Ответить
Зміна влади у Німеччині не змінила відношення до цієї війни. Все залишилось у пустопорожньому варіанті.
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02.06.2025 11:03 Ответить
Мединський і поворотний момент !?
Нагадує конструкцію ночного горщика з ручкою усередину...
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02.06.2025 11:07 Ответить
Поки існує рашка, ні
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02.06.2025 11:07 Ответить
Можуть стати, а можуть і не стати. Швидше за все - друге. Всі добре бачать що <******* тягне час, і все одно нічого не роблять. Думають, що все якось само розсмокчеться
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02.06.2025 11:08 Ответить
Вундервафль, давай тауруси, шнеля!!!
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02.06.2025 11:09 Ответить
Ох ці рожеві європейські поні
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02.06.2025 11:11 Ответить
Поворотний момент в переговорах з сараною? Угу...
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02.06.2025 11:39 Ответить
 
 