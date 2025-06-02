Варто показати Росії, що вона не може впливати на НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії варто показати, що вона немає сили впливти на НАТО та його членів.

Про це глава держави заявив на Вільнюському саміті "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні показати, що у Росії немає сили впливати на Альянс і його членів. Цей принцип повинен залишатися незмінним. Євроатлантична безпека - це справа євроатлантичних країн. Путін вирішив стати проти Європи, тому у нього немає місця у вирішенні нашого майбутнього. Нам потрібно показати це чітко у червні, тому що Європа не буде ставити під компроміс власну безпеку", - зазначив він.

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