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Варто показати Росії, що вона не може впливати на НАТО, - Зеленський

Заява Зеленського про вплив РФ на країни НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росії варто показати, що вона немає сили впливти на НАТО та його членів.

Про це глава держави заявив на Вільнюському саміті "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні показати, що у Росії немає сили впливати на Альянс і його членів. Цей принцип повинен залишатися незмінним. Євроатлантична безпека - це справа євроатлантичних країн. Путін вирішив стати проти Європи, тому у нього немає місця у вирішенні нашого майбутнього. Нам потрібно показати це чітко у червні, тому що Європа не буде ставити під компроміс власну безпеку", - зазначив він.

Читайте: Зеленський і партнери обговорять безпеку Європи, гарантії для України та "коаліцію охочих" на саміті у Вільнюсі

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) НАТО (6518)


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Показати від ліктя чи від плеча?
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02.06.2025 12:47 Відповісти
Від рояля
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02.06.2025 13:06 Відповісти
вона немає сили впливти на НАТО

Може, "вплинути"?
Місцевих журналістів теж бусиками наловили казна де?
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02.06.2025 12:50 Відповісти
 
 