Зеленський і партнери обговорять безпеку Європи, гарантії для України та "коаліцію охочих" на саміті у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з партнерами на саміті "Бухарестської дев’ятки" у Вільнюсі обговорить важливі питання для України та Європи, зокрема гарантії безпеки та "коаліцію охочих".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський повідомив після прибуття на саміт "Бухарестської дев’ятки".

"І я вважаю, що буде дуже необхідно зустрітися з іншими партнерами, щоб обговорити дуже важливі питання для України, для Європи, безпеку Європи, гарантії безпеки для України. Ми також обговоримо коаліцію охочих, і я сподіваюся, що ми – ми дуже близькі до важливих рішень, а також до нагальних питань, які є дуже важливими, необхідними для України, українського народу", - сказав Зеленський.

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"Це наша оборона, Patriot та інші системи ППО, тому це дуже важливо", - додав президент.