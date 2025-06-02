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Новини Візит до Литви
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Зеленський і партнери обговорять безпеку Європи, гарантії для України та "коаліцію охочих" на саміті у Вільнюсі

Зеленський на саміті Бухарестської дев’ятки

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з партнерами на саміті "Бухарестської дев’ятки" у Вільнюсі обговорить важливі питання для України та Європи, зокрема гарантії безпеки та "коаліцію охочих".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський повідомив після прибуття на саміт "Бухарестської дев’ятки".

"І я вважаю, що буде дуже необхідно зустрітися з іншими партнерами, щоб обговорити дуже важливі питання для України, для Європи, безпеку Європи, гарантії безпеки для України. Ми також обговоримо коаліцію охочих, і я сподіваюся, що ми – ми дуже близькі до важливих рішень, а також до нагальних питань, які є дуже важливими, необхідними для України, українського народу", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Зеленський прибув до Литви для участі у саміті "Бухарестської дев’ятки". ВІДЕО+ФОТО

"Це наша оборона, Patriot та інші системи ППО, тому це дуже важливо", - додав президент.

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Зеленський Володимир (24275) Литва (2444) саміт (784)


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Та коли ж ви вже наговоритесь? Що один балабол в бомжацьких обносках і не бритий, що європейці, які не проти спустити черговий бюджет на бухаловку в подорожах
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02.06.2025 12:54 Відповісти
Що Зеленський уміє - так це поносити беззмістовними текстами.
Хрін його зна що - але якщо навалити купу вумних слів - воно має виглядати вумно?
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02.06.2025 13:08 Відповісти
Як і наші європейські партнери.
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02.06.2025 13:10 Відповісти
Європейським партнерам можна - а Зеленському ні.
Бо молоти зелену ботву ні про що - це шлях в нікуди.
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02.06.2025 13:15 Відповісти
 
 