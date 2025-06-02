Зеленский и партнеры обсудят безопасность Европы, гарантии для Украины и "коалицию желающих" на саммите в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с партнерами на саммите "Бухарестской девятки" в Вильнюсе обсудит важные вопросы для Украины и Европы, в частности - гарантии безопасности и "коалицию желающих".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сообщил по прибытии на саммит "Бухарестской девятки".

"И я считаю, что будет необходимо встретиться с другими партнерами, чтобы обсудить очень важные вопросы для Украины, для Европы, безопасность Европы, гарантии безопасности для Украины. Мы также обсудим коалицию желающих, и я надеюсь, что мы - мы очень близки к важным решениям, а также к неотложным вопросам, которые являются очень важными, необходимыми для Украины, украинского народа", - сказал Зеленский.

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"Это наша оборона, Patriot и другие системы ПВО, поэтому это очень важно", - добавил президент.